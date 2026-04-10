Thời gian qua đã có nhiều trường hợp tử vong do ăn quá nhiều mì trong thời gian dài. Mới đây nhất vụ một người đàn ông ăn một bát mì đã nấu nhưng để ở nhiệt độ phòng trong suốt nhiều ngày khiến nhiều người không khỏi xót thương.

Người đàn ông 20 tuổi, được biết đến với cái tên AJ sống ở Brussels, Bỉ có các triệu chứng gần như giống hệt thiếu niên Ai Cập, bao gồm đau đầu, đau bụng và nôn mửa nhiều lần. Sau đó cố gắng đi ngủ. Tuy nhirn vào khoảng nửa đêm và được cha mẹ phát hiện đã tử vong trên giường vài giờ sau đó.

Sau khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ cho biết anh bị nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus gây ra. Vi khuẩn này lây lan vào mì sau khi món ăn để ở nhiệt độ phòng trong vài ngày trước khi được tiêu thụ.

Người đàn ông 20 tuổi tử vong sau khi ăn mì để lâu ngày. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, các báo cáo cũng chỉ ra rằng các loại dầu và bột gia vị ăn cùng mì gói cũng có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, làm trầm trọng thêm các triệu chứng nếu tiêu thụ với số lượng lớn. Dù tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, trào lưu ăn mì tôm chưa nấu vẫn đang lan rộng trên mạng xã hội, khuyến khích người tham gia ăn mì dạng này như một thử thách.

Một cái chết gây sốc tương tự đã xảy ra khi cậu bé 13 tuổi đã bị đau bụng dữ dội, đổ mồ hôi và nôn mửa chỉ 30 phút sau khi ăn ba gói mì ăn liền sống, báo The Sun.

Ban đầu, người ta nghi ngờ rằng mì đã bị nhiễm độc trước khi cậu bé ăn. Cảnh sát thậm chí đã thẩm vấn người bán mì cho cậu thiếu niên vì lo ngại người này không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Thế nhưng, các xét nghiệm và khám nghiệm tử thi sau đó xác nhận rằng sản phẩm không bị nhiễm độc.

Cái chết của cậu bé được cho là do các vấn đề cấp tính về ruột hoặc tắc nghẽn tiêu hóa do ăn một lượng lớn mì sống.

Mì chưa nấu chín được cho là có thể gây mất nước nghiêm trọng và tắc nghẽn ruột nếu ăn quá nhiều. Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại về sức khỏe, việc ăn mì ăn liền sống vẫn gia tăng kể từ khi một trào lưu trên mạng xã hội lan truyền.

Tác hại ăn mì ăn liền quá nhiều

Việc ăn mì nhiều, thường xuyên, sẽ khiến cơ thể không được cung cấp đủ dinh dưỡng, kể cả những gói mỳ cao cấp. Dưới đây là những tác hại của mì tôm có thể gây bệnh cho cơ thể:

- Gây ung thư: Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống đã có nhiều nghiên cứu đánh giá sự độc hại của mì ăn liền, với các thành phần phụ gia như màu thực phẩm, muối, chất béo bão hòa… ăn mì tôm trong thời gian dài dễ gây táo bón, phân lưu lại thời gian dài trong đại tràng, cũng là một yếu tố dẫn đến ung thư, nguy cơ nhất là ung thư trực tràng.

- Gây béo phì: Nhiều người thường chế biến món mì theo sở thích, những thực phẩm ăn theo sẽ khiến cơ thể nạp thêm quá nhiều carbohydrate và chất béo vào cơ thể dẫn tới hàm lượng chất béo, calo tăng cao từ đó gây béo phì và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới béo phì như tim mạch, tiểu đường, cholesterol cao… Những biểu hiện ban đầu, rõ rệt nhất như chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh…

- Gia tăng quá trình lão hóa: Có thể nhiều người không biết chất mỡ trong mì tôm thông thường đều thêm chất chống ô xy hóa, nhưng nó chỉ làm chậm tốc độ ô xy hóa, kéo dài thời gian biến mùi của mì tôm. Thời gian dài dung nạp quá nhiều chất chống ô xy hóa sẽ ảnh hưởng xấu tới hệ nội tiết và thúc đẩy lão hóa.

- Gây hại cho tiêu hóa: Thực tế mì ăn liền là một trong những món ăn được sấy khô sau khi chiên qua dầu. Trong mì chứa khá nhiều hương liệu và chất phụ gia, ăn thường xuyên sẽ không những khiến vị giác giảm sút mà còn có thể tạo áp lực cho dạ dày trong việc tiêu hóa chung. Nếu bạn ăn mì ăn liền xuyên có thể sẽ gây rối loạn chức năng dạ dày, làm xuất hiện các triệu chứng như đầy hơi, đau dạ dày… Đặc biệt, những đứa trẻ thích ăn mì tôm càng dễ mắc chứng biếng ăn.

- Gây bệnh tiểu đường, tim mạch: Nếu thường xuyên dùng mì ăn liền, bạn có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ cao hơn bình thường. Nguyên nhân nằm ở thành phần chất béo có trong hầu hết các loại mì ăn liền. Loại chất béo này là transfat và chất béo bão hòa, chúng vô cùng có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người cao tuổi hay người có tiền sử bệnh tim mạch.

- Có hại cho thận : Mì ăn liền thường được ướp rất nhiều muối, với lượng muối cao như vậy, khi ăn, bạn đã vô tình làm hại thận, thậm chí dùng nhiều có thể gây sỏi thận.

Ngoài ra, mì ăn liền cũng chứa đầy phosphate, một chất giúp cải thiện mùi vị thức ăn. Tuy giúp bạn ngon miệng nhưng chất này lại khiến chúng ta dễ bị loãng xương, mất xương, răng cũng yếu dần đi nếu dùng nhiều.

Gợi ý cách ăn mì đúng cách

- Nên luộc bỏ nước đầu, nấu mì với nước lần 2 và các thực phẩm kết hợp khác.

- Ăn ít gia vị, vì trong đó tích nhiều dầu mỡ, vì nếu ăn vào dễ gây béo, tim mạch...

- Thêm rau xanh để giảm tối đa lượng chất béo thừa.

- Để bổ sung đầy đủ dinh dưỡng nên bổ sung rau xanh, thịt, hoặc trứng, tôm vào bát mì.