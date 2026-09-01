Người dân hay dùng WiFi khi đi cà phê chú ý thông báo mới nhất từ công an

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Cà Mau, WiFi công cộng hiện xuất hiện tại nhiều địa điểm như quán cà phê, sân bay, trung tâm thương mại và trường học. Dù mang lại sự thuận tiện trong học tập, làm việc và giải trí, những mạng này vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin nếu không được bảo mật đúng cách.

Theo Cơ quan công an, WiFi miễn phí không đồng nghĩa với kết nối an toàn. Người dùng nên kiểm tra kỹ tên WiFi, ưu tiên kết nối uy tín và hạn chế truy cập các tài khoản quan trọng khi sử dụng WiFi công cộng. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau)

Đáng chú ý, người dùng có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng khi kết nối vào những WiFi không an toàn. Kẻ xấu có thể theo dõi hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân, bao gồm tài khoản, mật khẩu, email, hình ảnh và các thông tin riêng tư khác. Một trong những thủ đoạn được cảnh báo là tạo mạng WiFi giả mạo có tên gần giống mạng chính thức, khiến người dùng nhầm lẫn khi kết nối.

Để hạn chế nguy cơ bị đánh cắp thông tin, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân không đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các giao dịch quan trọng khi đang sử dụng WiFi công cộng.

Trước khi kết nối, người dùng cần kiểm tra kỹ tên mạng, tránh truy cập những WiFi không rõ nguồn gốc. Với các hoạt động có liên quan đến dữ liệu nhạy cảm, sử dụng mạng di động hoặc mạng cá nhân là phương án được khuyến nghị.

Bên cạnh đó, người dùng nên thiết lập mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA), thường xuyên cập nhật phần mềm và chỉ truy cập những trang web đáng tin cậy. Đây là những biện pháp giúp tăng cường bảo vệ tài khoản và giảm nguy cơ bị xâm nhập.

Cơ quan công an nhấn mạnh WiFi miễn phí không đồng nghĩa với kết nối an toàn. Việc chủ động kiểm tra mạng, thận trọng khi truy cập và bảo vệ thông tin cá nhân là những bước cần thiết để hạn chế rủi ro trên không gian mạng.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau