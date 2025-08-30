Người dân Hà Nội ngỡ ngàng trước hình ảnh chưa từng thấy trên Hồ Hoàn Kiếm

Tối 29/8, Hồ Hoàn Kiếm rực rỡ trong màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping với chủ đề "Thăng Long hội tụ". Chương trình tái hiện hành trình lịch sử từ huyền thoại dựng nước, dấu mốc dời đô Thăng Long đến thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Trong không gian nghệ thuật kết hợp ánh sáng, hình ảnh và âm thanh, khán giả được dẫn dắt vào một trải nghiệm cảm xúc đặc biệt, nơi những hiệu ứng thị giác mới lạ khiến người xem choáng ngợp. Đây là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.





Hàng nghìn người dân và du khách đã nán lại quanh hồ, say mê chiêm ngưỡng từng khoảnh khắc Tháp Rùa "hóa thân" rực rỡ giữa biển sắc màu. Nhiều người hào hứng tranh thủ giơ điện thoại ghi lại những hình ảnh ấn tượng để chia sẻ cùng bạn bè, tạo nên bầu không khí sôi động mà vẫn đong đầy cảm xúc.