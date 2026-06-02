Người dân đang ở tại Hà Nội lưu ý: Trong 3 tháng tới có thay đổi, tất cả đều nên biết

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh và nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, từ ngày 1/6/2026, Công an TP Hà Nội đã chính thức triển khai đợt thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác tuần tra và giám sát an ninh trật tự.

Theo kế hoạch, chương trình thử nghiệm này sẽ kéo dài trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/8/2026. Ngay trong sáng ngày đầu tiên ra quân, các kíp công tác đã đồng loạt triển khai thiết bị tại các khu vực trọng điểm thuộc địa bàn hai phường Hoàn Kiếm và Tây Hồ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt thử nghiệm lần này là tính tự chủ tuyệt đối về mặt công nghệ. Thay vì phụ thuộc vào thiết bị nước ngoài, Công an TP Hà Nội đã ưu tiên sử dụng 100% sản phẩm nội địa. Đây là các hệ thống UAV do Công ty Cổ phần MiSmart và Công ty Cổ phần Robot Gtel nghiên cứu, chế tạo. Việc làm chủ hoàn toàn công nghệ giúp lực lượng chức năng dễ dàng tùy biến, điều chỉnh các tính năng kỹ thuật sao cho phù hợp nhất với các yêu cầu nghiệp vụ đặc thù.

Trước giờ cất cánh, các kỹ thuật viên và lực lượng công an đã tiến hành rà soát, kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ hệ thống phần cứng, phần mềm để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn bay khắt khe nhất. Quá trình thử nghiệm diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và nhận được sự quan tâm, ấn tượng lớn từ người dân cũng như du khách quốc tế.

Trong các lượt bay thử nghiệm, thiết bị duy trì cao độ ổn định ở mức 50m với hành lang bay rộng 20m. Từ trạm điều khiển mặt đất, các chuyên gia liên tục bám sát lộ trình, theo dõi chặt chẽ các thông số về tọa độ, tín hiệu kết nối vô tuyến và dung lượng pin.

Nhờ góc nhìn bao quát từ trên cao, hệ thống UAV đã phá bỏ hoàn toàn các giới hạn về vật cản địa hình, cung cấp hình ảnh toàn cảnh, sắc nét về không gian kiến trúc đô thị lẫn mật độ giao thông bên dưới. Khi đưa vào vận hành thực tế, giải pháp này sẽ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong việc phát hiện sớm các sự cố hoặc các hiện tượng tụ tập đám đông bất thường. Đặc biệt, tại các khu vực mặt nước rộng lớn, thiết bị cũng được thử nghiệm khả năng chịu gió và độ cân bằng của hệ thống gimbal camera.

Toàn bộ luồng dữ liệu video (real-time) thu từ "mắt thần" được truyền trực tiếp, thông suốt về hệ thống màn hình tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội. Điều này giúp các cán bộ trực ban nắm bắt trực quan diễn biến thực địa, từ đó đưa ra phương án phân luồng, điều tiết giao thông hoặc xử lý tình huống từ xa một cách nhanh chóng và chính xác.

Giai đoạn thí điểm này đóng vai trò là tiền đề quan trọng để Công an Hà Nội khảo sát, đánh giá toàn diện các chỉ số kỹ thuật của thiết bị trong môi trường đô thị. Theo dự kiến, vào tháng 9/2026, Công an Thành phố sẽ hoàn thành báo cáo kết quả chi tiết để trình lên lãnh đạo Bộ Công an, hướng tới việc chính thức áp dụng giải pháp công nghệ cao này vào công tác chiến đấu và giữ gìn an ninh trật tự hàng ngày.