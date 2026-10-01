Người dân có sổ BHXH, thẻ BHYT chú ý thay đổi mới nhất

Ứng dụng VssID vừa được nâng cấp với sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử có giá trị sử dụng như bản giấy. Cùng lúc, mã số BHXH đang dần được thay bằng số định danh cá nhân. Đây là hai thay đổi người tham gia bảo hiểm cần nắm rõ để tránh vướng mắc khi làm thủ tục.

Ngày 1/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ứng dụng VssID đã có thêm chức năng hiển thị sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử. Người tham gia có thể theo dõi và sử dụng thông tin bảo hiểm của mình trực tiếp trên điện thoại, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giấy tờ bản cứng.

Theo Cổng thông tin BHXH tỉnh Quảng Trị, từ ngày 20/9, BHXH Việt Nam đã đưa vào vận hành các phần mềm nghiệp vụ được nâng cấp, trong đó có phần mềm "Thu và quản lý sổ, thẻ" cùng ứng dụng VssID. Điểm mới đáng chú ý nhất là chức năng sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử.

Cụ thể, sổ BHXH điện tử sẽ hiển thị trên VssID đối với những trường hợp được cơ quan BHXH cấp mới hoặc cấp đổi sau thời điểm hệ thống nâng cấp. Thẻ BHYT điện tử cũng được bổ sung thêm thông tin, giúp người dân quản lý dữ liệu bảo hiểm thuận tiện hơn. Đây là một phần trong lộ trình số hóa hồ sơ BHXH, BHYT và kết nối dữ liệu giữa các hệ thống quản lý.

Sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử đã được tích hợp trên ứng dụng VssID

Theo quy định, sổ BHXH điện tử được cơ quan BHXH tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với mã số BHXH duy nhất của mỗi người. Sổ được lưu trữ và cập nhật trên kho dữ liệu điện tử, tích hợp với tài khoản VssID và liên kết với tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Nội dung sổ điện tử phải thống nhất với dữ liệu trong hệ thống và thể hiện đầy đủ các thông tin như sổ giấy.

Khi thông tin cá nhân, quá trình đóng hay việc giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp có thay đổi, dữ liệu tương ứng cũng sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Thẻ BHYT điện tử được tạo lập theo cách tương tự, tích hợp trên VssID và liên kết với VNeID mức độ 2.

Điểm quan trọng là các giấy tờ điện tử này không chỉ để tra cứu mà được dùng trực tiếp khi làm thủ tục. Người tham gia có thể dùng sổ BHXH điện tử để giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời dùng thẻ BHYT điện tử khi đi khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT.

Đáng chú ý, khi người dân xuất trình sổ BHXH điện tử hợp lệ, cơ quan giải quyết chế độ không được yêu cầu nộp thêm sổ giấy. Tương tự, cơ sở khám, chữa bệnh không được yêu cầu người bệnh xuất trình thẻ BHYT giấy nếu đã sử dụng thẻ điện tử hợp lệ.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Sau khi tính năng được triển khai, không ít người dùng mở VssID nhưng chưa thấy sổ BHXH điện tử. Theo BHXH Việt Nam, nguyên nhân là chức năng này trước mắt chỉ áp dụng với các trường hợp được cấp mới hoặc cấp đổi sổ sau khi phần mềm "Thu và quản lý sổ, thẻ" được nâng cấp.

Với những sổ BHXH bản giấy chưa được cập nhật đầy đủ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thông tin trước khi dữ liệu được dùng làm căn cứ giải quyết chế độ. Trong khi đó, thẻ BHYT đã hiển thị trên VssID từ trước thời điểm quy định mới có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý như thẻ giấy.

Vì vậy, nếu chưa thấy sổ điện tử, người dân không cần quá lo lắng. Việc này có thể liên quan đến thời điểm cấp, cấp đổi sổ hoặc tiến độ hoàn thiện dữ liệu của cơ quan BHXH.

Người dân nên đăng nhập VssID để kiểm tra lại thông tin cá nhân, đặc biệt là họ tên, ngày sinh, số CCCD và quá trình đóng bảo hiểm để kiểm tra thông tin chính xác

Song song với việc bổ sung giấy tờ điện tử, hệ thống BHXH còn thay đổi cách nhận diện người tham gia. Từ đầu tháng 9/2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển từ mã số BHXH sang số định danh cá nhân hoặc số CCCD trên các hệ thống nghiệp vụ, trong đó có VssID.

Quá trình này được thực hiện lần lượt tại BHXH các tỉnh và BHXH cơ sở chứ không đồng loạt trên toàn quốc. Do đó, thời điểm tài khoản VssID của mỗi người được cập nhật có thể khác nhau, tùy tiến độ đồng bộ dữ liệu tại từng địa phương.

Với người dân, thay đổi này chủ yếu nằm ở cách hệ thống nhận diện và quản lý thông tin. Việc dùng số định danh cá nhân giúp thống nhất dữ liệu BHXH, BHYT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó thuận lợi hơn cho việc đối soát và đồng bộ thông tin.

Trong giai đoạn chuyển đổi, người tham gia nên đăng nhập VssID để kiểm tra lại thông tin cá nhân, đặc biệt là họ tên, ngày sinh, số CCCD và quá trình đóng bảo hiểm. Nếu phát hiện sai sót, cần liên hệ sớm với cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc nơi đang tham gia để được hướng dẫn điều chỉnh, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi khi hưởng chế độ hoặc đi khám chữa bệnh sau này.

Có thể thấy, VssID đang được nâng cấp theo hai hướng rõ rệt: bổ sung sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử và chuyển sang nhận diện người tham gia bằng số định danh cá nhân. Đây là những bước quan trọng trong quá trình số hóa, giúp người dân làm thủ tục bảo hiểm nhanh gọn hơn trên môi trường điện tử.

Theo BHXH Việt Nam