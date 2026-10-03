Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo tất cả người lao động kiểm tra ngay thông tin sau trên VNeID, VssID

Người lao động cần chú ý thông báo từ Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội và thực hiện kiểm tra thông tin trên ứng dụng VNeID, VssID.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội thông tin, người lao động có thể chủ động kiểm tra quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên ứng dụng VssID, VNeID hoặc Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Khi kiểm tra, một trong những dấu hiệu người lao động cần quan tâm là việc ứng dụng VssID hoặc VNeID hiển thị thời gian chậm đóng BHXH.

Người lao động cần chú ý nếu rơi vào các trường hợp sau: Quá trình tham gia BHXH bị gián đoạn dù vẫn đang làm việc; bảng lương thể hiện đã khấu trừ tiền BHXH nhưng hệ thống chưa ghi nhận; hoặc thời gian đóng BHXH không trùng với thời gian làm việc thực tế.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội nhấn mạnh, khi phát hiện dấu hiệu chậm đóng hoặc dữ liệu chưa được cập nhật, việc đầu tiên cần làm là lưu giữ các tài liệu liên quan. Trong đó có ảnh chụp thông tin trên VssID/VNeID, hợp đồng lao động, bảng lương, chứng từ thể hiện việc khấu trừ tiền BHXH và các giấy tờ liên quan đến quá trình làm việc.

Người lao động có thể đề nghị doanh nghiệp xác nhận thời gian đóng BHXH, nguyên nhân chậm đóng hoặc chậm ghi nhận dữ liệu và thời hạn khắc phục. Nếu doanh nghiệp không phản hồi hoặc dữ liệu vẫn chưa được xử lý, người lao động có thể liên hệ cơ quan BHXH quản lý đơn vị để được kiểm tra, hướng dẫn.

Trong trường hợp quyền lợi bị ảnh hưởng, người lao động có thể thực hiện quyền phản ánh, khiếu nại hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội

Để kiểm tra quá trình tham gia BHXH trên ứng dụng VssID, người lao động thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng

Bước 2: Chọn Quá trình tham gia

Bước 3: Chọn BHXH

Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị tổng thời gian tham gia BHXH, thời gian chậm đóng, các giai đoạn tham gia và thông tin đơn vị sử dụng lao động.

Để kiểm tra quá trình tham gia BHXH trên ứng dụng VNeID, người lao động thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng

Bước 2: Chọn Ví giấy tờ

Bước 3: Chọn Bảo hiểm xã hội

Tại đây, khi người dân đã tích hợp sổ Bảo hiểm xã hội vào ứng dụng VNeID, có thể kiểm tra được quá trình tham gia và thông tin về thời gian chậm đóng.

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cũng hướng dẫn người dân tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam thông qua các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập website BHXH Việt Nam

Bước 2: Chọn Tra cứu trực tuyến

Bước 3: Chọn mục Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Bước 4: Nhập thông tin và xác thực OTP. Sau đó, hệ thống sẽ cung cấp dữ liệu về quá trình tham gia và đơn vị sử dụng lao động.