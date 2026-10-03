Gỡ xong "nút thắt" 250m, tuyến Quốc lộ 1.500 tỷ cửa ngõ phía Nam lột xác: Đường lớn mở đến đâu, nhà phố đua nhau mọc lên đến đó

Đáng chú ý, khi tuyến đã cơ bản hoàn thiện, khoảng 250m gần cầu Ông Thìn từng trở thành “nút thắt cổ chai” do vướng mặt bằng, gây ùn tắc giờ cao điểm. Đến nay, mặt bằng đã được bàn giao đầy đủ, nhà thầu dồn lực máy móc hoàn thiện các hạng mục cuối.