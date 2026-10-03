Gỡ xong "nút thắt" 250m, tuyến Quốc lộ 1.500 tỷ cửa ngõ phía Nam lột xác: Đường lớn mở đến đâu, nhà phố đua nhau mọc lên đến đó

Dự án mở rộng Quốc lộ 50 qua khu vực Bình Chánh cũ lên 6 làn xe đang bước vào giai đoạn nước rút. Sau khi tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng kéo dài, diện mạo tuyến cửa ngõ phía Nam thay đổi rõ rệt, kéo theo hàng quán, dịch vụ và nhà cửa dọc tuyến được chỉnh trang.
Dự án mở rộng Quốc lộ 50 qua khu vực Bình Chánh cũ khởi công cuối năm 2022, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, nhằm nâng năng lực kết nối từ TP.HCM về Long An và các tỉnh miền Tây.
Tuyến dài gần 7km, có điểm đầu tại nút giao Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giáp Long An cũ (nay là Tây Ninh). Trong đó, xây mới 4,3 km đường song hành và mở rộng 2,56 km Quốc lộ 50 hiện hữu từ 7 - 8 m lên 34m, quy mô 6 làn xe.
Đáng chú ý, khi tuyến đã cơ bản hoàn thiện, khoảng 250m gần cầu Ông Thìn từng trở thành “nút thắt cổ chai” do vướng mặt bằng, gây ùn tắc giờ cao điểm. Đến nay, mặt bằng đã được bàn giao đầy đủ, nhà thầu dồn lực máy móc hoàn thiện các hạng mục cuối.
Ghi nhận cuối tháng 9, đoạn quốc lộ mở rộng gần 3km và đoạn song hành 4 km đã khoác “áo mới”, mặt đường 6 làn thông thoáng. Tại khu vực Nguyễn Văn Linh và Trịnh Quang Nghị, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng hoàn thiện, nhiều đoạn đã đưa vào sử dụng.
Đặc biệt, hạ tầng thay đổi kéo theo diện mạo hai bên đường. Dọc tuyến, nhiều căn nhà được sửa sang, xây mới, hàng quán, dịch vụ đua nhau mọc lên.
Anh Nguyễn Chí Hùng (56 tuổi, sống gần khu vực) chia sẻ: “Trước đây ngày nào chạy qua khu này cũng kẹt. Khoảng một năm nay đường thông thoáng hơn, đi lại thuận tiện hẳn.”
Hiện toàn dự án chỉ còn dồn lực đoạn cuối dẫn vào nút giao Quốc lộ 50 – cao tốc Bến Lức – Long Thành. Tại đây, công trường đang thi công tất bật để sớm đấu nối đồng bộ.
Cầu vượt và khu vực xung quanh nút giao cũng đã dần hoàn thiện, thay đổi rõ rệt so với cảnh ngổn ngang trước đây.
Ở cuối tuyến, nhánh cầu Ông Thìn mới đã cho xe lưu thông, trong khi cầu hiện hữu đang đóng để gia cố.
Cùng khu vực, dự án cầu – đường Bình Tiên đang được triển khai, mở thêm hướng kết nối từ trung tâm TP.HCM về phía Nam. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ nối với Nguyễn Văn Linh và đường song hành Quốc lộ 50.
Khi các hạ tầng đồng bộ, Quốc lộ 50 cùng Nguyễn Văn Linh, Vành đai 3, cao tốc Bến Lức – Long Thành và cầu – đường Bình Tiên sẽ tạo mạng lưới liên kết trung tâm TP.HCM với Tây Ninh và các tỉnh miền Tây, đồng thời mở rộng không gian đô thị cửa ngõ phía Nam.