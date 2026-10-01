Cơ quan Thuế thông báo: Toàn bộ người nộp thuế trên cả nước kiểm tra ngay thông tin sau trên eTax Mobile

Cơ quan Thuế vừa phát thông báo quan trọng tới người nộp thuế liên quan đến ứng dụng eTax Mobile.

Mới đây, Thuế cơ sở 8 tỉnh Nghệ An thông tin, trong quá trình thực hiện Chiến dịch làm sạch mã số thuế, người nộp thuế cần chủ động kiểm tra thông tin tổ chức/doanh nghiệp đang gắn với thông tin cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile.

Nếu phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng để đứng tên người đại diện pháp luật của tổ chức/doanh nghiệp mà mình không biết hoặc không thực hiện, người nộp thuế có thể sử dụng chức năng “Gửi phản ánh” ngay trên eTax Mobile để gửi thông tin đến Cơ quan thuế quản lý.

Để kiểm tra và gửi phản ánh trên ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế trên cả nước thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng eTax Mobile bằng mã số thuế hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID

Bước 2: Tại màn hình Tổng quan, chọn Thông tin cá nhân và bấm vào Thông tin tổ chức/doanh nghiệp. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin các tổ chức/doanh nghiệp đang gắn với thông tin của người nộp thuế.

Ảnh: Thuế cơ sở 8 tỉnh Nghệ An

Để gửi phản ánh tới cơ quan Thuế, người nộp thuế thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào nút Gửi phản ánh được hiển thị trên từng thông tin tổ chức, doanh nghiệp

Bước 2: Tại màn hình Gửi phản ánh, người nộp thuế chọn thông tin phản ánh, đính kèm tài liệu/hồ sơ liên quan (nếu có), tích chọn cam đoan và nhấn Gửi thông tin

Bước 3: Kiểm tra thông tin phản ánh và nhấn Đồng ý để hoàn tất gửi phản ánh đến Cơ quan thuế quản lý mã số thuế của tổ chức/doanh nghiệp

Bước 4: Sau khi gửi, hệ thống thông báo Gửi phản ánh thành công và chuyển thông tin đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp tổ chức/doanh nghiệp.

Người nộp thuế có thể theo dõi tình trạng xử lý phản ánh trên ứng dụng eTax Mobile. Khi cơ quan Thuế trả lời, nút Xem kết quả chuyển sang màu xanh; người nộp thuế nhấn vào để xem nội dung trả lời của cơ quan Thuế.

Cơ quan Thuế nhấn mạnh, việc kiểm tra đúng, phản ánh kịp thời sẽ góp phần làm sạch dữ liệu mã số thuế, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn.