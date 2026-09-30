Công an xác minh loạt tờ tiền mệnh giá 20.000 - 500.000 đồng rơi trên đường

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường xã Kiến Xương, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, nhặt được một chiếc ví của người dân đánh rơi và nhanh chóng xác minh, trao trả đầy đủ tài sản, giấy tờ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 28/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường thuộc xã Kiến Xương, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một chiếc ví do người dân đánh rơi.

Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Sau khi phát hiện chiếc ví, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 3 đã kiểm tra, xác định bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Để nhanh chóng tìm được chủ nhân tài sản, đơn vị đã đăng thông tin trên Fanpage của Đội CSGT đường bộ số 3, thông báo việc nhặt được chiếc ví và đề nghị người dân biết thông tin liên hệ để nhận lại tài sản.

Thông qua thông tin được đăng tải, đơn vị đã xác minh, liên hệ và xác định chủ nhân chiếc ví là chị Nguyễn Thị Bích Thủy, trú tại thôn An Thái, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên. Ngày 29/9/2026, chị Thủy đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 3 nhận lại đầy đủ tài sản, giấy tờ cá nhân.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 trao trả tài sản, giấy tờ cho chị Nguyễn Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an, chị Thủy đã viết thư cảm ơn gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo Phòng CSGT và cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 3.

Trong thư, chị Thủy bày tỏ sự trân trọng trước việc làm trách nhiệm, trung thực của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 3; đồng thời cho rằng hành động tuy giản dị nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Việc kịp thời nhặt được, xác minh và trao trả tài sản cho người dân là một trong những hành động cụ thể thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 3. Những việc làm thiết thực, dù nhỏ, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an gần gũi, trách nhiệm, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.