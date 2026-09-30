Mưa tầm tã giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu

Mưa lớn vào chiều 30/9 đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường TPHCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, người dân bì bõm lội nước về nhà.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hình ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét tại nhiều khu vực TPHCM.
Dự báo, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét và có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp 5-7.