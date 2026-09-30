Mưa tầm tã giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu

Anh Dương Quang cho biết sau giờ học, anh phải đứng chờ nước rút vì ngập quá sâu, lo xe chết máy. “Có hôm tôi phải chờ gần một tiếng, đến khi nước rút bớt mới dắt xe qua được. Chờ lâu nên về nhà trễ hơn nhiều so với bình thường”, anh Minh nói.