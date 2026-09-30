Tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo qua sàn Swissmes.com của Mr Pips và đồng bọn

Phó Đức Nam (thường gọi Mr Pips) cùng đồng bọn dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nộp tiền để tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông tin, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn này năm 2021, liên quan đến sàn giao dịch Swissmes.com do bị can Phó Đức Nam cùng đồng bọn thực hiện.

Bị can Phó Đức Nam, tên thường gọi là Mr Pips: (Ảnh: B.L)

Theo kết quả điều tra, bị can Phó Đức Nam (tên thường gọi “Mr Pips ”, SN 1994) cùng đồng bọn đã tạo lập, điều hành website Swissmes.com, kết nối với ứng dụng MetaTrader 5 (MT5). Sau đó, nhóm này tổ chức quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mở tài khoản, nộp tiền để tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn.

Các đối tượng hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, tài liệu điều tra bước đầu xác định, sàn Swissmes.com được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng với thị trường thế giới. Từ đó, các đối tượng thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác định một số người được cho là nhân viên của sàn Swissmes.com gồm: Vũ Anh Hoàng, (tên gọi trên sàn là Lộc, SN 1997, ngụ tỉnh Hưng Yên); Phạm Đức Minh Tâm (tên gọi trên sàn là Thanh Long, SN 2000, ngụ TP.HCM).

Trần Hữu Trung (tên gọi trên sàn là Quang Tín, Hồ Việt Trinh, SN 2000, ngụ TP.HCM); Dương Gia (tên gọi trên sàn là Khang, SN 2001, ngụ TP Cần Thơ; Đoàn Hồng Phát (tên gọi trên sàn là Trực, Phúc, SN 1989, ngụ TP.HCM).

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đề nghị những người đã tham gia đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes.com và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Cơ quan công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân biết thông tin về hoạt động của sàn Swissmes.com; những người có liên quan đến các cá nhân nêu trên hoặc các cá nhân khác có hành vi quảng bá, dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn Swissmes.com cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra.

Việc tiếp nhận, xác minh thông tin về người bị hại, tài sản bị chiếm đoạt và các tình tiết có liên quan là cơ sở để cơ quan điều tra làm rõ toàn diện vụ án, xác định đúng hành vi, vai trò, tính chất và mức độ vi phạm của từng cá nhân, tổ chức có liên quan, qua đó xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Thông tin cung cấp đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, địa chỉ số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; liên hệ Điều tra viên Phạm Hoàng Giang hoặc Trực ban hình sự, số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn.