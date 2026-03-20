Người dân có BHYT, BHXH cần đặc biệt lưu ý thông tin sau

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới với hình thức giả danh cán bộ cơ quan bảo hiểm nhằm chiếm đoạt tài sản và thu thập thông tin cá nhân.

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị tiếp cận qua điện thoại, mạng xã hội với kịch bản dàn dựng tinh vi, gây thiệt hại về tiền bạc và tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Các đối tượng thường tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), chủ động liên hệ để thông báo về việc “cập nhật thông tin”, “tích hợp thẻ BHYT điện tử” hoặc “giải quyết chế độ bảo hiểm”.

Trong quá trình trao đổi, kẻ gian tìm cách khai thác các thông tin quan trọng như số căn cước công dân, mã số BHXH, thông tin thẻ BHYT, tài khoản ngân hàng, thậm chí cả mã OTP. Sau đó, các đối tượng tiếp tục gửi tin nhắn kèm đường link giả mạo website của cơ quan bảo hiểm, dẫn dụ người dân truy cập, nhập dữ liệu cá nhân hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Không dừng lại ở đó, nhiều đối tượng lừa đảo còn lập tài khoản Facebook, Zalo giả mạo cán bộ bảo hiểm với hình ảnh và thông tin được sao chép tinh vi nhằm tạo lòng tin. Từ đó, chúng kết bạn, trao đổi và từng bước thực hiện hành vi lừa đảo.

Những người cao tuổi, ít sử dụng công nghệ hoặc đang có nhu cầu giải quyết chế độ bảo hiểm thường trở thành mục tiêu bị nhắm tới.

Cảnh báo giả danh cán bộ BHXH lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Theo đó, người dân chỉ nên tiếp nhận và kiểm chứng thông tin về chính sách BHXH, BHYT qua các kênh chính thống. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm như số căn cước công dân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại hoặc tin nhắn. Bên cạnh đó, không chuyển tiền theo yêu cầu của bất kỳ cá nhân nào tự xưng là cán bộ bảo hiểm khi chưa được xác minh rõ ràng.

Ngoài ra, người dân cần đặc biệt thận trọng với các cuộc gọi từ số lạ, nhất là đầu số quốc tế. Đồng thời không truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc, cũng như không kết bạn, trao đổi thông tin với các tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH để được xác minh, xử lý kịp thời.

Để bảo đảm tiếp cận thông tin chính xác, người dân nên theo dõi các kênh chính thức của BHXH tỉnh Phú Thọ như:

- Cổng Thông tin điện tử: https://phutho.baohiemxahoi.gov.vn.

- Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/phuthobhxh (đã được cấp tick xanh)

- Zalo Official Account: https://zalo.me/phuthobhxh (đã được cấp tick vàng)

- Số Hotline của BHXH tỉnh Phú Thọ: 0210.3696.686

- Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam: 19009068

Trước đó, ngày 6/3, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ cũng đã phát đi cảnh báo đặc biệt về tình trạng mạo danh cơ quan BHXH với mức độ ngày càng tinh vi.

Theo phản ánh, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hưởng lương hưu trên địa bàn đã nhận được các cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là viên chức BHXH.

Các đối tượng này yêu cầu người dân mang căn cước công dân và thẻ BHYT giấy đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã để “tích hợp thông tin vào ứng dụng VNeID”, hoặc đề nghị cung cấp, gửi hình ảnh CCCD để “đồng bộ dữ liệu”.

Thực chất, đây là chiêu trò nhằm thu thập thông tin cá nhân để phục vụ hành vi lừa đảo. Thậm chí, một số đối tượng còn lập tài khoản Facebook giả mạo cán bộ BHXH để tiếp cận, tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, tại Công văn số 457/BHXH-TTHTNTG, BHXH tỉnh Phú Thọ đã phát đi cảnh báo đặc biệt ở mức cao nhất. Đồng thời khẳng định, cơ quan BHXH không có chủ trương yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, tin nhắn hoặc bất kỳ hình thức trực tuyến không chính thống nào; cũng không thu bất kỳ khoản phí nào trong quá trình giải quyết chế độ BHXH, BHYT.