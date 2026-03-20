5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất lúc này

Bước vào những ngày giữa tháng 3 năm 2026, thị trường công nghệ đang chứng kiến đợt sóng giảm giá cực mạnh của các dòng điện thoại Apple thế hệ trước. Thay vì phải trích ra một số tiền khổng lồ cho những chiếc máy bóc seal mới tinh, ngân sách dưới 20 triệu đồng hiện tại đã mở ra cơ hội vàng để người dùng sở hữu siêu phẩm flagship cũ với trải nghiệm không hề kém cạnh.

iPhone 15 Pro

Giá tham khảo: Khoảng 17 đến 18,5 triệu đồng

Đứng đầu danh sách chắc chắn phải là phiên bản cao cấp ra mắt cuối năm 2023. Với mức giá đã hạ nhiệt sâu, người dùng sẽ nhận lại một thiết kế lột xác hoàn toàn nhờ khung viền Titanium siêu nhẹ, xua tan vĩnh viễn cảm giác mỏi tay khi lướt web hay chơi game liên tục. Điểm đắt giá nhất biến thiết bị này thành món hời trong năm 2026 chính là con chip A17 Pro mạnh mẽ kết hợp cùng cổng sạc Type-C đa năng. Đây là chiếc máy có mức giá dễ chịu nhất hiện nay đủ sức gánh vác mượt mà các tính năng AI phức tạp của hệ sinh thái Apple, đảm bảo trải nghiệm trơn tru trong ít nhất 4 đến 5 năm tới mà không lo lỗi thời.

iPhone 14 Pro Max

Giá tham khảo: Khoảng 16 đến 17,5 triệu đồng

Nếu không chuộng màn hình nhỏ, siêu phẩm màn hình lớn nhất năm 2022 chính là bến đỗ tuyệt vời tiếp theo. Bước sang năm 2026, mức giá của dòng máy này đã qua giai đoạn rớt giá mạnh nhất và đi vào chu kỳ ổn định, biến nó thành cỗ máy toàn diện đáng mua bậc nhất. Thiết bị vỗ về mọi giác quan của người dùng bằng không gian 6.7 inch rộng rãi tích hợp Dynamic Island linh hoạt, cụm camera 48MP bắt nét hoàn hảo và viên pin thuộc hàng "trâu bò". Cầm chiếc điện thoại này trên tay, sự bề thế và nét sang trọng mang đậm chất Pro Max vẫn được giữ nguyên vẹn như ngày đầu ra mắt.

iPhone 15 tiêu chuẩn

Giá tham khảo: Khoảng 14 đến 15,5 triệu đồng

Ở phân khúc quanh mức 15 triệu đồng hiện tại, phiên bản tiêu chuẩn của thế hệ 15 là một bài toán kinh tế đầy thông minh. Apple đã cực kỳ hào phóng khi bê nguyên thiết kế khuyết Dynamic Island, camera chính 48MP và cổng Type-C hiện đại xuống dòng máy này. Sự kết hợp giữa mặt lưng nhám mịn chống bám vân tay, các gam màu pastel trẻ trung cùng trọng lượng siêu nhẹ tạo nên một diện mạo vô cùng cuốn hút không thua kém gì dòng Pro. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc bạn hoàn toàn có thể tận hưởng công nghệ mới mẻ mà không cần phải chi trả cho phần hiệu năng quá dư thừa.

iPhone 14 Plus

Giá tham khảo: Khoảng 12 đến 13,5 triệu đồng

Sản phẩm này sinh ra để dành riêng cho những ai có nhu cầu giải trí cường độ cao, thích cày phim hay chơi game liên tục nhưng lại cực kỳ chán ghét sự nặng nề. Cỗ máy sở hữu không gian hiển thị khổng lồ 6.7 inch ngang ngửa dòng Max nhưng trọng lượng lại nhẹ đến mức khó tin, mang lại cảm giác cầm nắm vô cùng thoải mái suốt ngày dài. Hơn thế nữa, thời lượng pin của nó luôn được giới công nghệ công nhận là bền bỉ nhất nhì trong lịch sử smartphone của hãng. Với mức giá chỉ hơn 12 triệu đồng vào thời điểm này, đây thực sự là người bạn đồng hành hoàn hảo cho những chuyến đi xa hay những ngày làm việc bận rộn không có thời gian cắm sạc.

iPhone 13 Pro Max

Giá tham khảo: Khoảng 10,5 đến 12 triệu đồng

Cái tên cuối cùng khép lại danh sách là một huyền thoại chưa bao giờ hết sức hút, đặc biệt khi mức giá hiện tại đã trở nên quá đỗi ngọt ngào. Dù thời gian ra mắt đã khá lâu, sự giao thoa hoàn hảo giữa màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt mà, khung viền thép không gỉ bóng bẩy và viên pin xuất sắc vẫn giúp cựu vương này tự tin đánh bại nhiều đối thủ Android tầm trung mới ra mắt trên thị trường. Từng đường nét thiết kế đến trải nghiệm vuốt chạm hàng ngày đều toát lên đẳng cấp của một chiếc điện thoại cao cấp thực thụ, xứng đáng là lựa chọn an toàn nhất cho một ngân sách tiết kiệm.