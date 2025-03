Người bán đồng loạt cắt lỗ khi Baby Three bị tẩy chay, có seller tuyên bố không bao giờ bán "bé ba" nữa

Thời gian qua, sản phẩm đồ chơi Baby Three xuất xứ từ Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận do nghi vấn chứa hình ảnh không phù hợp. Trước phản ứng mạnh mẽ từ người tiêu dùng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để kiểm tra và xử lý vụ việc.

Theo đó, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường giám sát, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, nhập khẩu và phân phối sản phẩm Baby Three. Nếu phát hiện vi phạm liên quan đến bản đồ có yếu tố xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, đơn vị kinh doanh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra các giấy tờ liên quan như hóa đơn, chứng từ để xác minh xem sản phẩm này có được nhập khẩu hợp pháp hay không.

Người bán “bé ba” phải bán cắt lỗ

Được biết làn sóng “tẩy chay” Baby Three bắt nguồn từ việc streamer ViruSs (Đặng Tiến Hoàng) đăng tải thông tin tuyên bố dừng nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng này. Lý do được nam streamer đưa ra là phát hiện hình ảnh nhạy cảm trên phiên bản Thỏ Thị Trấn V2, cụ thể là trong phần thể hiện bọng mắt và nước mắt.

Ngoài ViruSs, Kính Mắt Anna và Ăn vặt cùng Bà Tuyết cũng đã thông báo dừng hợp tác với Baby Three sau khi nhận được thông tin về hình ảnh gây tranh cãi trên sản phẩm.

Trước áp lực tẩy chay, nhiều người kinh doanh đã nhanh chóng “xả hàng” sản phẩm "Thỏ Thị Trấn V2" để tránh thua lỗ. Trong một nhóm bán sỉ sản phẩm Baby Three có hơn 300.000 thành viên, nhiều seller đã đăng tin thanh lý hàng tồn với giá giảm sâu.

Một người bán hàng tên T.M chia sẻ vui rằng vẫn bán đắt hàng vì sản phẩm vẫn được tìm mua, nhưng phải chấp nhận lỗ từ 350.000 đến 500.000 đồng/mỗi sản phẩm. Một seller khác cũng cho biết, ban đầu nhập mặt hàng này với giá 1,7 triệu đồng/chiếc, nhưng sau làn sóng tẩy chay, buộc phải bán lỗ 800.000 đồng/chiếc.

Trong khi một bộ phận người bán nhập mặt hàng Baby Three phiên bản Thỏ Thị Trấn V2 đang chịu bán lỗ thì một số seller khác tuyên bố kiên quyết tẩy chay đến cùng. Seller N.L (Long Khánh, Đồng Nai) chia sẻ rằng từ nay về sau không bán bất kỳ sản phẩm Baby Three nào nữa. Anh cũng cho biết rằng sẽ có sự ảnh hưởng nếu nhiều em nhỏ đang còn đi học tiếp xúc với sản phẩm Baby Three như thế này.

Cũng là một người chơi Baby Three từ khi sản phẩm này chưa được nhiều người biết đến, bạn N.H (Hà Nội) cho biết bản thân khi biết có thông tin sản phẩm chứa hình ảnh nhạy cảm thì nhất quyết tẩy chay đến cùng.

Trước làn sóng phản ứng của cộng đồng mạng tại Việt Nam, CEO Tiểu Bạch của Công ty DaPiaoLiang đã lên tiếng thông qua các kênh truyền thông xã hội.

CEO Tiểu Bạch của Công ty DaPiaoLiang.

Họ đã đưa ra phản hồi kèm phụ đề nhằm giải thích về thiết kế sản phẩm và khẳng định sẽ thu hồi nếu phát hiện sai sót. Những khách hàng đã mua sản phẩm với biểu cảm này sẽ được đổi mẫu mới miễn phí, với thông tin chi tiết về địa điểm đổi hàng sẽ được thông báo sau.

Bên cạnh đó, vị CEO này cũng cho rằng khuôn mặt của Baby Three Thỏ Thị Trấn version 2 là một bức vẽ graffiti nghệ thuật gothic hoàn toàn ngẫu nhiên. Đơn vị này khẳng định tất cả các đường nét, khối màu và biểu tượng đều dựa trên thiết kế theo phong cách nghệ thuật trừu tượng và giả tưởng, không phản ánh ảnh hưởng tới bất kỳ hình ảnh, biểu tượng hoặc đường nét địa lý cụ thể nào trong thực tế.