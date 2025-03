Tin tưởng giao con cho chồng, vợ bàng hoàng thốt lên "quá sai lầm rồi" khi vô tình thấy ảnh này của con trên mạng

Ai theo dõi gia đình JustaTee - Trâm Anh đều sẽ biết do công việc bận rộn nên Giám đốc âm nhạc show "Anh trai say hi" thường xuyên vắng nhà. Mọi việc trong gia đình như chăm sóc, quán xuyến con cái gần như đều do một tay cựu hot girl quán xuyến.



Bà xã JustaTee luôn được khen không chỉ xinh đẹp mà chăm con cực giỏi. Các bé mỗi khi xuất hiện trên MXH đều rất chỉn chu, gọn gàng, xinh đẹp. Lúc đến sự kiện hay đi chơi, đi du lịch đều được mẹ chuẩn bị mọi thứ chu đáo, như hoàng tử, công chúa nhỏ đáng yêu.

Thế nhưng mới đây, trong một sự kiện, khi xuất hiện cùng bố JustaTee mà không có mẹ bên cạnh, 2 em bé bất ngờ diện đồ ở nhà với áo 2 dây, quần đùi, tay vẫn đeo khẩu trang...

Trâm Anh giật mình nhìn 2 con trong sự kiện

Chứng kiến hình ảnh này, Trâm Anh không giấu nổi sự bàng hoàng, thốt lên: "Mình đã tin lầm người, vẫn tin tưởng khi mẹ vắng nhà 2 con sẽ tươm tất lắm, quẩy ác nay mới lên mạng xem thì ôi thôi 2 con tôi tóc tai xõa xưỡi, quần áo xộc xệch".

Hóa ra do vướng lịch trình khác nên Trâm Anh giao 2 con lại cho chồng. Cũng khá tin tưởng nam rapper có chút kinh nghiệm nhưng ai ngờ đâu. Dưới phần bình luận, mọi người thi nhau cười, còn khẳng định đúng là chỉ bên mẹ mới là mùa xuân.

Trong khi đi với mẹ xinh cỡ này...

- Ôi ông chồng nào chẳng thế, có mẹ thì tươm tất chứ không thì vớ bộ nào mặc bộ ấy.

- Buồn cười ông JustaTee, đi sự kiện mà mặc luôn đồ nhà. Nhìn lại mấy bộ đồ lộng lẫy trước đó mà cười xỉu.

- Hot girl Tây Hồ nay tóc bết thế, chắc do nồm chứ không phải ông bô.

- Vắng mẹ bố trông còn xộc xệch xoã xượi chứ nói gì con.

- Nhà mình, mẹ ốm 10 ngày thì bố cho con nghỉ học 8 ngày vì ngại dậy sớm.

- Thề luôn, ông bố nào cũng thế! Chỉ cần 1 buổi sáng mẹ không chuẩn bị đồ, rồi tóc tai cho con đi học là biết ngay! Mà hơn chục năm trời, 3 đứa rồi chứ ít gì đâu.

Hóa ra cũng là cảnh ngộ chung của các anh chồng khi vợ vắng nhà mà thôi!