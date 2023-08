"Ngựa ô" của The New Mentor: Style ngoài đời cực chất, nhan sắc trong quá khứ ra sao mà bị Thanh Hằng loại?

The New Mentor đang là một trong những chương trình truyền hình hot nhất hiện nay với lượng khán giả theo dõi đông đảo. Mỗi tập của chương trình đều tạo được hiệu ứng tốt và trở thành chủ đề bàn tán trên các nền tảng MXH.

Bên cạnh những màn lên đồ mãn nhãn từ 4 super mentor đình đám thì dàn thí sinh của chương trình cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thời gian gần đây, cô nàng Khloé Phương Nguyễn - thí sinh team Hương Giang liên tục nhận được nhiều lời khen có cánh của cộng đồng mạng.

Khloé Phương Nguyễn đang nhận được nhiều sự chú ý qua những tập gần đây



Học trò Hương Giang sở hữu vẻ đẹp cá tính, sắc sảo cùng thân hình cân đối với số đo 3 vòng chuẩn 81-60-92. Trong tập đầu tiên lên sóng, Khloé Phương Nguyễn chưa gây được nhiều ấn tượng với khán giả nhưng càng về sau, cô nàng càng chứng minh được thực lực đáng gờm, đúng với biệt danh "ngựa ô" của mình. Nữ người mẫu liên tục gặt hái nhiều thứ hạng cao trong cuộc đua tại chương trình và khiến các team khác phải dè chừng.

Màn thể hiện cực tốt của Khloé Phương Nguyễn trong tập vừa rồi

Mới đây, khoảnh khắc trong quá khứ của Khloé Phương Nguyễn khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2016 bất ngờ được đào lại. Cụ thể, cô nàng đã phải dừng chân đầy đáng tiếc tại top 10 do chính quyết định từ siêu mẫu Thanh Hằng và dàn ban giám khảo. Đặc biệt, nhan sắc của "ngựa chiến" đội Hương Giang được nhận xét không có nhiều sự thay đổi so với hiện tại, nhưng nhờ đổi cách makeup làm tóc mà cô đã lên hương hơn. Thậm chí, chính super mentor Thanh Hằng - người từng loại Khloé cũng phải công nhận cô xinh hơn xưa nhiều.

Nhan sắc của Khloé Phương Nguyễn khi tham gia Vietnam's Next Top Model

Ngoài ra, phong cách thời trang của Khloé Phương Nguyễn cũng ghi điểm trong lòng công chúng. Cô nàng thường ưa chuộng những bộ cánh mang vẻ cool ngầu, quyến rũ nhưng không kém phần trendy, thời thượng. Khả năng phối đồ của nữ người mẫu cũng được đánh giá khá cao, giúp diện mạo của cô thêm phần cuốn hút, nịnh mắt.