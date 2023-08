“Chị đại" người Thái xuất hiện trong The New Mentor tập 3 từng bị chê mặc xấu, style hiện tại thế nào?

Sau Lukkade và Nong Poy, Cris Horwang là cái tên tiếp theo đến từ xứ chùa Vàng xuất hiện tại chương trình The New Mentor, nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đảm nhiệm vị trí super judge, mỹ nhân Thái Lan đã cho thấy bề dày kinh nghiệm cùng những chia sẻ thú vị qua những thử thách của tập 3. Bên cạnh đó, màn tái ngộ của Cris Horwang với Lukkade - hai đối thủ "không đội trời chung" một thời tại The Face Thái Lan cũng khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Cris Horwang xuất hiện tại The New Mentor



Cris Horwang xuất thân là diễn viên, người mẫu, được mệnh danh là "tắc kè hoa" của làng giải trí trong suốt 20 năm làm nghề. Dù gặt hái được nhiều thành công nhưng Cris Horwang vẫn thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh với những "chị đại" khác trong giới người mẫu Thái Lan vì khán giả cho rằng sự nghiệp chính của cô vẫn là diễn viên. Do đó, người đẹp từng nhận không ít tranh cãi về kinh nghiệm chuyên môn cũng như gu thời trang trong quá khứ.

Cris Horwang đã có hơn 20 năm hoạt động trong giới giải trí



Trước đây, phong cách thời trang của Cris Horwang được đánh giá thiếu tính thẩm mỹ. Đặc biệt, cô liên tục bị chê mặc xấu với những màn phối đồ không có sự liên quan với nhau, khiến outfit trở nên "lạc quẻ", thiếu tính liên kết. Nữ diễn viên từng có không ít lần diện những item khá rối mắt, có phần hơi lỗi mốt khiến dân tình vô cùng khó hiểu.

Cris Horwang từng bị chê mặc xấu với những màn lên đồ "lạc quẻ" trước đây



Tuy nhiên, hiện tại, Cris Horwang đã tìm được định hướng phong cách cho bản thân và ưa chuộng những trang phục tối giản, có gu hơn. Thay vì những bộ cánh "không đâu vào với đâu" trong quá khứ, ngôi sao đình đám đã biết tiết chế và tối giản hoá khi lựa chọn outfit. Phong cách đời thường của Cris Horwang hiện tại được công chúng đánh giá khá cao và đa dạng, từ sang chảnh, quyến rũ đến cá tính, trẻ trung đều đủ cả. Có thể thấy, cô đã có một màn lột xác đầy ngoạn mục, ngày càng ghi điểm với gu thời trang đẳng cấp, thời thượng.