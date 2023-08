Cam thường của Hương Giang tại hậu trường The New Mentor gây tranh cãi

Vẫn giữ vững sức nóng sau khi phát sóng, The New Mentor hiện đang là chương trình truyền hình nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Đặc biệt, sự góp mặt của 4 cái tên đình đám Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang, Lan Khuê đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công vang dội của chương trình. Ngoài những diễn biến trong các tập phát sóng mới đây, loạt khoảnh khắc hậu trường của The New Mentor cũng nhận được nhiều sự quan tâm của dân tình.

Mới đây, Hoa hậu Hương Giang đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng khi vô tình để lộ hình thể bớt "nuột nà" trong những hình ảnh hậu trường.

Hậu trường buổi chụp ảnh của 4 super mentors với host Dược Sĩ Tiến

Hương Giang từng khiến người hâm mộ phấn khích, thích thú với loạt ảnh concept trước thềm chương trình công chiếu. Nàng hậu đầy thần thái, quyến rũ khoe trọn đường cong cơ thể với mẫu váy ôm sát body. Tuy nhiên, trong những hình ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa, nữ ca sĩ lại gây bất ngờ vì vòng eo không quá săn chắc.

Hình ảnh đã qua chỉnh sửa của Hương Giang



Trái ngược với những ý kiến tiêu cực, đa phần dân tình đều bày tỏ sự bênh vực đối với Hương Giang. Đặc biệt, vóc dáng nàng hậu từ trước đến nay đã được đánh giá là rất thon gọn, thu hút nên có thể chỉ nhất thời mất phong độ vì góc chụp hơi dìm và trang phục quá "khó nhằn", kén người mặc. Việc diện outfit khoe trọn vòng 2 cùng chân váy cạp thấp vạt chéo sẽ khiến bất cứ ai cũng có thể dễ dàng để lộ khuyết điểm cơ thể.

Ở góc chính diện, vòng eo của Hương Giang vẫn thon gọn

Một số bình luận của netizen:

- Thế này còn chê không nuột nữa, cam thường mà body vẫn như này là quá đỉnh rồi!

- Chắc do góc quay thôi chứ xem tổng thể cả video vẫn thấy đẹp mà.

- Tôi thấy vẫn đẹp mà, bộ đó mấy bà siêu mẫu mặc khéo nhiều khi vẫn còn lộ khuyết điểm ý chứ!

- Cái bộ đồ này rất kén người mặc, phải có tỷ lệ cơ thể siêu chuẩn mới có thể cân được. Mà cũng do góc chụp dìm chứ xem video vẫn thấy cơ bụng mà.