Ngôi sao nào giàu nhất trong dàn diễn viên Squid Game 2

Squid Game 2, một trong những chương trình lớn nhất của Netflix, đã phá vỡ kỷ lục chỉ trong vài ngày sau khi phát hành. Tiếp nối thành công của mùa 1, phần tiếp theo tiếp tục ghi lại số phận bi thảm của 455 người tham gia vào các trò chơi sinh tồn trên một hòn đảo xa xôi. Ngoài màn ảnh, nhiều diễn viên sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc. Dưới đây là danh sách những diễn viên giàu nhất Squid Game 2.

Lee Byung Hun: 20 triệu USD

Người chơi số 001 và là Frontman bí ẩn đã thêm phần kịch tính cho Squid Game 2. Lee Byung Hun, người giàu nhất dàn diễn viên, sở hữu giá trị tài sản ròng 20 triệu USD tính đến năm 2023 (South China Morning Post).

Gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc từ năm 1991, Lee đã tích lũy khối tài sản đáng kể từ các bộ phim và chương trình truyền hình, đồng thời vươn tầm quốc tế qua những dự án đình đám tại Hollywood như GI Joe: The Rise of Cobra, GI Joe: Retaliation, và Terminator Genisys.

Là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Lee tận dụng tên tuổi của mình để thu hút các hợp đồng quảng cáo lớn với những thương hiệu hàng đầu như Prada, Sony, Paradise Casino, và GlassTV. Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật, Lee còn là một nhà đầu tư khôn ngoan. Anh sở hữu 100% cổ phần tại Project B, một công ty chuyên tư vấn và cho thuê bất động sản, mang lại lợi nhuận đáng kể.

Tài sản của Lee còn bao gồm bất động sản trị giá 16 triệu USD tại Seoul và một ngôi nhà 2 triệu USD ở khu vực gần Universal Studios, Los Angeles.

Bên cạnh đó, Lee sở hữu công ty quản lý BH Entertainment, nơi quản lý nhiều diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc, và điều hành cửa hàng bán lẻ BHNC – một thương hiệu đang rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc.

Gong Yoo: 14 triệu USD

Gong Yoo, người đảm nhận vai "nhà tuyển dụng", sở hữu tài sản 14 triệu USD. Là một trong những diễn viên K-drama nổi tiếng nhất, Gong Yoo đã xây dựng sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn hai thập kỷ. Từ những bộ phim đình đám như Train to Busan, Coffee Prince, Guardian: The Lonely and Great God, đến The Trunk, sự nghiệp đa dạng của anh không ai sánh bằng.

Ngoài diễn xuất, Gong Yoo còn hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ như Louis Vuitton, Tom Ford Beauty, Chanel và New Balance, mang về những khoản thu nhập khổng lồ từ các chiến dịch quảng cáo.

Thêm vào khối tài sản của mình, Gong Yoo sở hữu các khoản đầu tư bất động sản giá trị cùng một bộ sưu tập xe hơi sang trọng. Anh sở hữu căn hộ áp mái trị giá 8 triệu USD tại Afer Hangang, Yongsan, Seoul, và một ngôi nhà nghỉ dưỡng trị giá 537.000 USD. Về niềm đam mê xe hơi, nam diễn viên được cho là sở hữu các dòng xe cao cấp như Porsche 911, Mercedes-Benz S-Class, và K7 Hybrid Kia Cadenza.

Với tất cả những yếu tố trên, giá trị tài sản ròng của Gong Yoo ước tính lên tới gần 14 triệu USD.

Lee Jung Jae: 12 triệu USD

Dù nhiều khán giả chỉ biết đến Lee Jung Jae sau thành công vang dội của Squid Game, nhưng nam diễn viên này đã gắn bó với ngành giải trí từ năm 1993. Trong sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ, anh đã giành được hàng loạt giải thưởng danh giá, từ Primetime Emmy, Giải thưởng Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh, Giải thưởng Truyền hình Lựa chọn của Nhà phê bình, đến Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang và cả đề cử Quả cầu vàng. Vai diễn Seong Gi-hun trong Squid Game đã giúp Lee ghi danh vào lịch sử điện ảnh. Ngoài bộ phim đình đám này, anh còn gây ấn tượng với các vai diễn trong loạt phim Star Wars: The Acolyte, The Face Reader và The Housemaid.

Dẫn dắt một trong những bộ phim ăn khách nhất của Netflix, Lee được cho là nhận mức cát-xê 248.000 USD cho mỗi tập phim, với tổng thu nhập 2,2 triệu USD cho mùa đầu tiên của Squid Game. Tờ Dispatch thậm chí còn tiết lộ rằng anh đã yêu cầu mức thù lao lên tới 1 triệu USD mỗi tập cho phần tiếp theo.

Ngoài diễn xuất, Lee còn hợp tác với các thương hiệu xa xỉ như Gucci, đồng sở hữu công ty quản lý nghệ sĩ Artist Company cùng một người bạn, và đầu tư mạnh vào bất động sản. Giá trị tài sản bất động sản của anh được ước tính lên tới 39,6 triệu USD. Tất cả những yếu tố này đã đưa Lee Jung Jae trở thành một trong những ngôi sao giàu có nhất của Netflix.

T.O.P: 12 triệu USD

Cựu thành viên BigBang, T.O.P, quay lại với vai diễn trong Squid Game 2 và sở hữu tài sản 12 triệu USD. TOP đã bắt đầu sự nghiệp giải trí từ năm 2006 và tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong làng K-pop suốt thời gian hoạt động cùng ban nhạc. Tuy nhiên, sau những tranh cãi liên quan đến việc lạm dụng chất gây nghiện, anh tuyên bố giải nghệ khỏi ngành giải trí. Nhưng định mệnh đã đưa TOP trở lại, và anh tái xuất màn ảnh sau chín năm với vai diễn rapper phản diện Thanos trong Squid Game 2.

Theo South China Morning Post, TOP sở hữu ba bất động sản, trong đó có một ngôi nhà ở trung tâm Seoul, khu Yongsan, trị giá 2,6 triệu USD. Ngôi nhà này còn nổi bật với bộ sưu tập nghệ thuật phong phú của anh. Bên cạnh diễn xuất và âm nhạc, TOP còn là gương mặt đại diện được săn đón của nhiều thương hiệu lớn. Anh được cho là nhận mức thù lao 500.000 USD cho hợp đồng sáu tháng và gấp đôi số đó cho hợp đồng kéo dài một năm. Với hơn 19 triệu người theo dõi trên Instagram, TOP cũng đang thu về nguồn thu nhập đáng kể từ các hợp tác thương hiệu, củng cố vị thế ngôi sao đa tài của mình.

Park Gyu Young: 5 triệu USD

Park Gyu-young, là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Hàn Quốc. Cô được khán giả yêu mến qua các vai diễn ấn tượng trong It’s Okay to Not Be Okay, Sweet Home và Dali & Cocky Prince. Theo Stylecaster và nhiều báo cáo khác, nữ diễn viên đã tích lũy khối tài sản ròng trị giá 5 triệu USD.

Dù thông tin cụ thể về các khoản đầu tư và bất động sản của Park vẫn còn là ẩn số, cô sở hữu một danh mục hợp đồng thương hiệu đáng ngưỡng mộ. Park là đại sứ cho Gucci, hợp tác cùng các thương hiệu xa xỉ như Tiffany & Co., và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc nổi tiếng.

Park Sung Hoon: 3 triệu USD

Theo Times of India, Park sở hữu một căn hộ sang trọng trị giá 1,4 triệu USD tại Geumho-dong, khu vực cao cấp thuộc Seongdong-gu. Trên Instagram, anh thường xuyên chia sẻ về phong cách sống thượng lưu, khoe khéo các sản phẩm từ những thương hiệu đình đám như Valentino, Bally, Gucci, và YSL, củng cố hình ảnh một ngôi sao đa tài và thành công.

Wi Ha Joon: 3 triệu USD

Wi Ha-joon, người anh em của Frontman trong Squid Game 2, sở hữu tài sản 3 triệu USD. Anh nổi tiếng với các bộ phim như Little Women và Gonjiam: Haunted Asylum.

Bên cạnh diễn xuất, nguồn thu nhập chính của anh đến từ các hợp đồng chứng thực thương hiệu. Nhờ phong thái quyến rũ, Wi đã ký kết với nhiều thương hiệu đình đám như Louis Vuitton, Prada, TAG Heuer, Porsche, Valentino, và YSL Beauty. Sau thành công của Squid Game, anh còn được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu toàn cầu của TAG Heuer, củng cố vị thế của mình trong làng giải trí và thời trang.