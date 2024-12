Dù nội dung còn gây nhiều tranh cãi, song không thể phủ nhận Squid Game 2 đang là tâm điểm trên khắp toàn cầu. Chỉ trong vòng 24h, dự án của nhà đài Netflix đã chiếm lĩnh top 1 ở 93 quốc gia. Tương tự ở phần 1, phần 2 tiếp tục chiêu đãi người xem những thước phim đẫm máu cùng bữa tiệc diễn xuất đầy màu sắc, thăng hoa của dàn diễn viên. Trong đó, diễn xuất và tạo hình của mỹ nhân Won Ji An - người chơi số 380 bất ngờ trở thành nhân tố khiến dân tình dậy sóng vì quá…đẹp trai.

Trong phim, nữ diễn viên vào vai Semi - cô nàng tomboy mái tóc tém ngắn, xỏ khuyên môi và tai đầy cá tính. Dù đất diễn không nhiều, nhưng vẻ đẹp phi giới tính cùng diễn xuất bùng nổ của Won Ji An đã đốn tim người xem. Trong mỗi lần xuất hiện, người chơi 380 đều khiến khán giả trầm trồ bởi ngoại hình sáng bừng, ngũ quan hài hòa cùng làn da trắng mịn không tì vết. Dù khoác lên mình bộ đồng phục xanh tẻ nhạt như những nhân vật khác, nhưng Won Ji An vẫn không hề bị dìm visual, ngược lại còn giúp thần thái của người đẹp thăng hạng ngút ngàn.

Một điểm sáng khác giúp Won Ji An chiếm được thiện cảm đấy là sự “liêm”, tính cách trượng nghĩa từ đầu đến cuối. Dù vẫn là “nữ nhi” trong một nơi có rất nhiều đàn ông, nhưng cô không hề tỏ ra e dè, sợ hãi mà còn thẳng thừng đáp trả phe phản diện và giúp đỡ người yếu thế. Dáng vẻ bất cần, đậm chất nữ hán tử khiến nữ diễn viên trở nên nổi bật và khác biệt hơn hẳn so với các nhân vật còn lại. Nhiều khán giả còn cho rằng, nhan sắc của của Won Ji An còn có thể đánh bại tất cả các diễn viên nam trong phim, thậm chí nhân vật này được xây dựng còn có sức hút hơn hẳn các nhân vật được quảng bá rầm rộ trước đó.

Nói thêm về Won Ji An, nữ diễn viên tên thật là Kim In Seon, sinh năm 1999. Mỹ nhân 9x gia nhập làng giải trí bắt đầu từ năm 2021 với bộ phim đầu tay DP. Tuy nhiên, thời điểm này, diễn xuất non nớt khiến cô trở thành tâm điểm bị chỉ trích. Nữ diễn viên thường bị phàn nàn vì biểu cảm khoa trương, thường xuyên trợn mắt trong If You Wish Upon Me (2022) và Heartbeat (2023). Bên cạnh đó, việc trung thành với mái tóc dài là nguyên nhân khiến ngoại hình Won Ji An trở nên kém sắc, mờ nhạt.

Won Ji An từng bị chỉ trích vì diễn xuất non nớt

Mái tóc dài khiến nữ diễn viên bị "phong ấn" nhan sắc

Từng là một sao nữ không được kỳ vọng, thành công đã mỉm cười với Won Ji An khi cô chấp nhận cắt phăng mái tóc dài để nhận vai diễn trong Squid Game 2. Không chỉ thăng hạng visual, diễn xuất của Won Ji An cũng nhận được những phản hồi tích cực, mở ra chương mới trong sự nghiệp của sao nữ 9x.

Một số bình luận khen ngợi tạo hình và diễn xuất của Won Ji An: - Won Ji An đẹp trai đến mức lu mờ tất cả các cánh mày râu trong phim. - Squid Game 2 tạo ra nhân vật 380 hấp dẫn nhưng lại không biết cách khai thác. Thật uổng phí một nhân vật thú vị nhất phim. - Tại sao xây dựng nhân vật tuyệt vời như 380 rồi để người ta chết lãng xẹt như vậy? - Ngay cả khi sắp chết, Semi vẫn là một cô gái mạnh mẽ và vô cùng quyết liệt. Đáng ra nhân vật này phải có nhiều đất diễn hơn. - Chắc NSX cũng không ngờ Won Ji An vốn không được quảng bá rầm rộ lại bất ngờ được yêu thích ở Squid Game 2.



- Won Ji An khiến tôi nhớ đến Lee Yoo Mi - ít đất diễn nhưng phân cảnh nào cũng chất lượng. - Không ngờ Won Ji An lại là cô gái năm ấy chúng ta từng “xua đuổi” vì diễn dở. Trong Squid Game đúng là thăng hạng cả về visual lẫn diễn xuất. Mê quá đi!