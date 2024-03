Ngôi sao bị hơn 1800 đoàn phim từ chối vì kém sắc, thành huyền thoại màn ảnh sở hữu 10.000 tỷ

Trước khi trở thành một trong những "huyền thoại" màn ảnh được lứa đàn em tôn trọng và noi gương, siêu sao Sylvester Stallone đã từng có khoảng thời gian thiếu niên cơ cực, khó khăn. Stallone sinh ra trong một gia đình nghèo, bị quay cuồng trong tệ nạn. Cả tuổi thơ anh bị mẹ đánh đập, hành hạ lẫn bỏ đói. Tính cách của Stallone cũng bị ảnh hưởng theo, ngỗ ngược và quấy phá. Anh từng bị đuổi học 12 lần và phải lang thang đi làm công kiếm sống.

Đến một ngày, Sylvester Stallone nhận ra bản thân không thể "chết" trong vòng xoáy của cờ bạc và rượu chè. Anh bắt đầu dành thời gian lăn lộn, làm công tại các đoàn phim. Thế nhưng Stallone lại nuôi ước mơ làm diễn viên chứ không chỉ dừng lại ở việc chạy hậu trường. Stallone từng đi casting, thậm chí nài nỉ và van xin các ngôi sao khi đó hãy để ý và giúp đỡ anh. Vào lần thử đầu tiên, Stallone bị trên dưới 500 ekip từ chối vì thân hình gầy gò, gương mặt thiếu sức sống.

Không bỏ cuộc, Stallone tiếp tục đi casting và bị từ chối hơn 1800 lần, trong đó có đạo diễn chán nản vì gặp mặt tên nhóc này 20 lần. May mắn là mãi sau đó, ekip một bộ phim 18+ tên The Party at Kitty and Stud's đã đồng ý cho anh tham gia, trả anh 200 USD cho 2 ngày quay ngắn ngủi. Thế nhưng không ai ngờ rằng đây chính là phim giúp Stallone khẳng định được tiềm năng của mình.

Về sau, Sylvester Stallone có cơ hội đóng quần chúng trong các phim tiếng tăm, thậm chí đôi khi bị cắt hết cảnh. Song, các vai này giúp Stallone có thu nhập ổn định, và dần dà anh nuôi ý định tự làm một phim do mình đóng chính. Đó là khi Rocky ra đời, với kịch bản do chính Stallone viết trong ngày rưỡi và kinh phí ít ỏi. Bộ phim trở thành hiện tượng và thắng cả Oscar, chính thức đưa tên tuổi của Sylvester Stallone vụt sáng.

Stallone sau đó trở thành gương mặt thân quen trong loạt phim hành động như Rambo, The Expendables,... Trong nhiều thập kỷ, Stallone đã trở thành một trong những biểu tượng kinh điển của dòng phim hành động Hollywood. Hiện tại ở tuổi "xế chiều", Stallone viên mãn về cuộc sống lẫn sự nghiệp, cũng như sở hữu khối tài sản lên đến 400 triệu USD (gần 10.000 tỷ đồng) - con số mà chắc chắn cậu bé nghèo năm xưa chưa bao giờ dám mơ đến nhưng đã thành hiện thực.