Ngoài nước lọc, đây là 3 loại nước giải nhiệt được Lâm Tâm Như ưu ái để giữ nhan sắc 10 năm không đổi

Diễn viên Lâm Tâm Như từng đăng ảnh tự so sánh bản thân trong hiện tại và 10 năm trước, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều năm qua, gương mặt của nữ diễn viên không thay đổi, cứ trẻ mãi như vậy. Mức cân nặng mà cô duy trì luôn ở 46kg. Sau 1 thập kỷ, gương mặt Lâm Tâm Như vẫn thanh thoát tự nhiên, da căng mịn như ngày nào, không có dấu hiệu của thẩm mỹ.

Tiết lộ bí quyết giữ da khỏe mạnh, không nếp nhăn, nữ diễn viên tiết lộ, cô chăm uống nước lọc hàng ngày để giữ nhan sắc trẻ mãi không già. Ngoài ra, người đẹp rất thích 3 loại nước rẻ tiền vừa giải nhiệt, thải độc, giảm phù nề lại còn chống nắng rất tốt từ bên trong:

1. Nước chanh

Lâm Tâm Như chăm uống nước chanh để thải độc, giảm phù nề. Đây là món nước giải nhiệt rất tốt vào mùa hè, đồng thời dưỡng trắng da, chống nắng cho da từ sâu bên trong rất tốt.

Cụ thể, nước chanh chứa vitamin C và axit citric, có thể giúp làm sáng da, giảm các vết thâm. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây ra và kích thích sản xuất collagen, giúp làn da đều màu và mịn màng hơn.

Tuy không thể thay thế kem chống nắng nhưng nước chanh có thể cung cấp một lượng nhỏ sự bảo vệ chống lại tổn thương UV do chứa vitamin C. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên sử dụng trực tiếp nước chanh trên da vì nó có thể làm da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời.

Ngoài ra, nước chanh có tính lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể loại bỏ lượng nước dư thừa và giảm sưng, phù nề. Nó cũng thúc đẩy quá trình loại bỏ chất độc thông qua nước tiểu và cải thiện chức năng của gan. Do đó, nó có thể hỗ trợ cải thiện quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.

2. Nước đậu đen

Lâm Tâm Như thích uống nước đậu đen, nhất là vào những ngày nắng nóng để giải nhiệt, làm đẹp da, đồng thời giảm sưng, cho gương mặt xinh đẹp, thanh thoát hơn.

Nghiên cứu cho thấy, trong đậu đen có chứa các dưỡng chất như vitamin B, sắt, magie, kali và selen, cùng với các chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa da, giúp làn da trở nên sáng, đều màu hơn.

Nước đậu đen không có khả năng chống lại tia UV như kem chống nắng thông thường. Tuy nhiên, chúng chứa các chất chống oxy hóa, giúp cải thiện khả năng chống chịu của da đối với tổn thương từ môi trường, bao gồm cả ánh nắng mặt trời.

Hàm lượng kali cao trong đậu đen giúp loại bỏ nước dư thừa qua thận ra ngoài môi trường, rất tốt cho những người hay bị tích nước trong cơ thể, gây cảm giác xấu già hơn tuổi. Chúng còn giàu chất xơ, hỗ hỗ trợ việc tiêu hóa, tăng cường quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể bằng cách duy trì chức năng của hệ tiêu hóa, giúp loại bỏ chất cặn bã và độc tố.

3. Nước đậu đỏ

Một trong những loại nước đậu khác được Lâm Tâm Như vô cùng yêu thích, chính là nước đậu đỏ.

Chúng giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa, giúp thải độc tố và chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể và làn da. Hàm lượng kali dồi dào giúp giảm phù nề và giữ nước, qua đó giúp giảm bớt tình trạng sưng tấy.

Đậu đỏ cũng rất giàu vitamin C, vitamin B complex, có thể giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa và làm chậm lão hóa da, từ đó giúp làn da trở nên trắng sáng, mịn màng hơn. Chúng giàu vitamin C, giúp da khỏe mạnh từ sâu bên trong, ngăn tia UV rất tốt.