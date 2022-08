Ngoài kem chống nắng, nàng 30+ cần thực hiện thêm 3 bước này để ngăn ngừa lão hóa da

Để chống lão hóa thì bước skincare quan trọng nhất chính là thoa kem chống nắng. Bởi lẽ, tia UV là kẻ thù số một của làn da, gây phá hủy collagen, khiến da nhăn nheo, chảy xệ theo thời gian, đồng thời xuất hiện đốm nâu và nhiều dấu hiệu tuổi tác khác. Bôi kem chống nắng hàng ngày là một thói quen cực tốt, nhưng chị em vẫn có thể làm nhiều điều hơn cho làn da, để chống lão hóa thêm hiệu nghiệm. Cụ thể thì ngoài nhiệm vụ bôi kem chống nắng, nàng 30+ hãy thực hiện thêm 3 bước sau đây, đảm bảo làn da không chỉ trẻ lâu, mà còn từ đầy khuyết điểm thành mịn màng, căng bóng.

Thoa serum vitamin C vào buổi sáng

Nguyên nhân khiến da lão hóa sớm không chỉ đến từ tia UV, mà còn do nhiều tác nhân môi trường khác. Những yếu tố ấy sẽ sinh ra gốc tự do, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Để giải quyết điều này, chị em cần bổ sung chất chống oxy hóa nhờ chế độ ăn, và thông qua quy trình skincare. Serum vitamin C là sản phẩm chứa chất chống oxy hóa được bác sĩ khuyên dùng.

Thành phần vitamin C sẽ giúp vô hiệu hóa gốc tự do, và cùng với kem chống nắng bảo vệ làn da của chị em nghiêm ngặt khỏi các nguy cơ gây lão hóa. Chưa hết, serum vitamin C còn có khả năng làm mờ đốm thâm, nâng tông da tươi sáng và kích thích sản sinh collagen để da căng bóng, rạng rỡ. Thời điểm bôi serum vitamin C thích hợp nhất chính là vào buổi sáng, trước khi thoa kem chống nắng.

Dùng retinol

Retinol được coi là thành phần chống lão hóa tốt nhất. Thành phần này sẽ thúc đẩy da tái tạo, trở nên mịn màng, tươi mới. Ngoài ra, retinol còn có khả năng kích thích sản sinh collagen. Với cơ chế hoạt động như vậy, retinol sẽ giúp "là phẳng" các nếp nhăn, tăng độ đàn hồi và săn chắc cho làn da, xóa mờ khuyết điểm, thậm chí còn trị được mụn. Vì retinol rất toàn năng nên muốn làn da được "lột xác" ngoạn mục, không lo già sớm, sản phẩm chứa retinol rất đáng để chị em 30+ thêm vào quy trình.

Nhược điểm duy nhất của retinol là dễ khiến da bị kích ứng. Do đó, khi mới sử dụng, chị em hãy thoa retinol với tần suất khoảng 1 - 2 lần/tuần, rồi tăng dần để da có thời gian làm quen, ít bị kích ứng, bóng tróc nhé! Ngoài ra, dùng retinol nồng độ thấp trước, và không quên bôi kem dưỡng ẩm làm dịu da cũng là những điều cần thực hiện để hạn chế những tác dụng phụ của retinol.

Khác với serum vitamin C, retinol cần được thoa vào buổi tối bởi trong quá trình dùng thành phần này, làn da sẽ nhạy cảm hơn với ánh nắng. Việc bôi retinol vào buổi tối thay vì buổi sáng sẽ giảm thiểu tối đa tình trạng kích ứng.

Tẩy da chết hóa học

Tế bào chết tích tụ là một trong những nguyên nhân khiến da bị xỉn màu, sần sùi, khó hấp thu dưỡng chất từ các sản phẩm skincare và nhanh già. Chưa kể, sau tuổi 30, tốc độ tái tạo da chậm lại, dấu hiệu lão hóa sẽ càng dễ hình thành và xuất hiện rõ rệt hơn. Vì vậy, chị em cần một sản phẩm skincare để thúc đẩy da tái tạo và món mỹ phẩm ấy chính là tẩy tế bào chết hóa học.

Sản phẩm này sẽ giúp loại bỏ tế bào chết, trả lại cho bạn làn da mượt mà, tươi sáng. Ngoài ra, sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học còn mang đến tác dụng se nhỏ lỗ chân lông về phần nhìn, và góp phần tăng sinh collagen. Đối với những nàng sở hữu làn da dầu, hãy ưu tiên tẩy da chết chứa BHA. Thành phần này làm sạch lỗ chân lông rất tốt, giải phóng làn da khỏi cặn bẩn, hạn chế mụn đầu đen và mụn viêm.

Ảnh: Sưu tầm

