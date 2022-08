Hyoyeon mặc khác hẳn 7 thành viên SNSD nhưng dân tình vui vẻ trêu đùa, khác hẳn thái độ dành cho các nhóm hậu bối

2022 đánh dấu chặng đường 15 năm hoạt động của nhóm nhạc gen 2 huyền thoại Kpop - SNSD. Tháng 8 này, nhóm trở lại khuấy động mùa hè với album FOREVER 1. Sáng nay, cả 8 thành viên SNSD đã xuất hiện tại buổi họp báo trước thềm trở lại kỷ niệm 15 năm. Bên cạnh sắc vóc đẹp bất chấp thời gian, SNSD còn gây chú ý với gu thời trang cực kì ấn tượng. Nổi bật nhất trong cả 8 thành viên, không ai khác chính là Hyoyeon bên bộ cánh hồng neon rực rỡ.

Sở dĩ có sự nổi bật (ngoài ý muốn) này là bởi Hyoyeon đã quên đọc tin nhắn trong nhóm chat của SNSD. Tiffany và Sooyoung cho biết nhóm đã thống nhất chọn trắng - đen làm dresscode cho họp báo hôm nay, nhắn nhủ nhau trong nhóm chat, ấy thế mà Hyeyeon lại không đọc kĩ chi tiết trang phục quan trọng này. Và thế là nàng dancer của SNSD chọn ngay tông hồng nóng rực làm điểm nhấn cho họp báo comeback.

Tưởng đâu hóa center nổi nhất nhóm, ai ngờ kết quả Hyoyeon nhận về lại đôi phần không được như kì vọng. Tông màu chủ đạo cho họp báo là màu hồng neon, trùng với bộ đồ của Hyoyeon nên khi chụp hình cô nàng sẽ chìm vào background phía sau trong khi những outfit trắng - đen khác lại dễ nhận ra hơn hẳn. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, Hyoyeon cuối cùng cũng một lần được làm center của SNSD nhờ mặc sai dresscode rồi nha!

Thôi thì dresscode sai cũng đã sai, Hyoyeon vẫn cứ là tự tin pose dáng chứ biết làm sao bây giờ. Trước sự nhầm nhọt này của Hyoyeon, dân tình lập tức đưa ra những lời trêu chọc đùa vui:

- Nhờ quên đọc tin nhắn nhóm chat mà Hyoyeon đã vô tình hoàn thành luôn ước mơ center của Sooyoung rồi nè.

- Yuri: "Tui đã cố ý mặc màu be rồi bà này còn mặc màu hồng cánh sen".

- Haha diện cố bộ đồ hồng rồi chìm nghỉm trong background á trời, cái tội thích nổi xong nhận kết đắng hả Hyoyeon.

- Khi hội bạn bàn dresscode không có mặt Hyoyeon thì chọn màu nổi nhất là luôn đúng. Tam giác visual à, dạt hết ra sân khấu này là của chị.

- Âm mưu center rõ ràng quá bà Hyoyeon, mặc quá là "điềm đạm" nên chìm nghỉm trong background luôn haha.

Cùng là mặc lệch tông so với nhóm nhưng Hyoyeon lại được dân tình ưu ái dành cho nhiều bình luận thể hiện thái độ vui vẻ. Phản ứng này khác hẳn với các trường hợp tương tự của các nhóm nhạc gen 3, gen 4. Có sự khác biệt trên, bởi Hyoyeon chỉ là do vô tình bỏ qua tin nhắn nhóm chat bàn về dresscode nên mới mặc sai, còn với các girl group khác, mặc sau dresscode bị cho là do stylist dành sự thiên vị cho 1 thành viên nhất định trong nhóm để người này nhận nhiều chú ý hơn.

BLACKPINK những năm đầu debut từng nhận về nhiều chỉ trích vì luôn thiên vị Jennie. Trong các thảm đỏ lẫn sân khấu trình diễn, Jennie được diện những bộ cánh cầu kì, nổi bật hẳn lên so với các chị em. Trong khi 3 thành viên diện váy ngắn thì Jennie lại mặc váy dài điệu đà...

... hay khi cả nhóm mặc đồ đen thì một mình Jennie lại nổi bật với tông trang phục sáng

Ngoài cách xếp đội hình, Jennie khi diện 1 cây đồ trắng tựa như ca sĩ hát chính còn 3 thành viên mặc đồ đen còn lại chỉ như vũ công phụ họa

Ngoài BLACKPINK đại diện gen 3, IVE cũng là nhóm nhạc gen 4 vấp phải chỉ trích tương tự. Jang Won Young là thành viên được ưu ái giao cho những bộ đồ nổi bật nhất IVE. Tại sân khấu debut, cô nàng diện trang phục hồng neon khác hẳn các thành viên khác. Và khi cả nhóm diện đồ trắng thì một mình Won Young được mặc váy đen

Kể cả khi có mặc đồ trắng thì bộ trang phục của Won Young vẫn mang nét cầu kì, bắt mắt hơn. 6 cô gái ai cũng diện quần shorts còn Jang Won Young lại mặc váy xòe rộng

Ảnh: Osen, News1

