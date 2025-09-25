Ngoại hình nam nghệ sĩ là học trò kiêm chồng kém 11 tuổi của nữ Viện trưởng, sở hữu nhà 800m2 tại Bình Thạnh

Vượt qua áp lực dư luận cũng như sự hoài nghi của mọi người, cặp đôi cô – trò chênh lệch 11 tuổi đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn với 3 con.

Khánh Thi sinh năm 1982 trong khi Phan Hiển sinh năm 1993. Trước khi đến với Phan Hiển, Khánh Thi từng có mối tình 10 năm với kiện tướng dance sport Chí Anh. Trong khi Phan Hiển là học trò của nữ nghệ sĩ sinh năm 1982. Chính vì vậy cuộc tình giữa họ từng gây nhiều tranh cãi.

Tình yêu của họ từng trải qua nhiều thử thách, thậm chí chia tay vì áp lực dư luận, cũng như sự phản đối của gia đình nhà trai. Xong, nhờ tình yêu chân thành, họ đã vượt qua tất cả để ở bên nhau.

Năm 2015, Khánh Thi sinh con trai đầu lòng Kubi khi cả hai chưa tổ chức đám cưới, điều này khiến cô tiếp tục chịu nhiều chỉ trích từ dư luận. Sau đó, họ tiếp tục đón thêm con gái Anna năm 2018.

Ngày 22/12/2022, cặp đôi mới chính thức tổ chức đám cưới sau hơn 1 thập kỷ chung sống. Năm 2023, cặp đôi sinh thêm con gái Lisa.

Hiện tại, cặp đôi đang có sự nghiệp viên mãn, hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Họ cùng nhau thành lập một trung tâm đào tạo dancesport tại TPHCM và cùng trực tiếp giảng dạy và phát triển thế hệ trẻ ở lĩnh vực này.

Khánh Thi ngoài vai trò huấn luyện viên còn tham gia làm giám khảo, tổ chức các cuộc thi dancesport uy tín trong nước. Từ năm 2023 đến nay, Khánh Thi còn đảm nhận chức Viện trưởng Viện Văn hóa – Nghệ thuật trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM.

Không thua gì vợ, ông xã kém 11 tuổi của nữ nghệ sĩ đang đảm nhận chức Viện trưởng cũng tài năng xuất chúng và nổi tiếng không kém.

Phan Hiển không chỉ là kiện tướng dancesport với nhiều thành tích quốc tế mà còn là huấn luyện viên và biên đạo múa tài năng.

Anh sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng nam tính, khỏe khoắn, và được công chúng và truyền thông ưu ái gọi là "chàng hoàng tử Latin" của làng dancesport Việt Nam.

Hiện tại, gia đình Khánh Thi – Phan Hiển đang sinh sống trong căn nhà tọa lạc ngay mặt tiền một con đường sầm uất ở Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Căn nhà gồm 6 tầng với tổng diện tích lên đến 800 m2.

Bên trong không gian sống của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển trưng bày nhiều huy chương, giải thưởng mà cả hai “chinh chiến” nhiều năm qua.

