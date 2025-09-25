Khánh Thi sinh năm 1982 trong khi Phan Hiển sinh năm 1993. Trước khi đến với Phan Hiển, Khánh Thi từng có mối tình 10 năm với kiện tướng dance sport Chí Anh. Trong khi Phan Hiển là học trò của nữ nghệ sĩ sinh năm 1982. Chính vì vậy cuộc tình giữa họ từng gây nhiều tranh cãi.