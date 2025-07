Chồng trẻ của Khánh Thi bị bắt đeo nhẫn cưới chấm Em Xinh, xứng trình "ông trùm nịnh vợ"

Kiện tướng dancesport Phan Hiển là 1 trong những giám khảo chuyên môn trong vòng Dance Battle thuộc tập 8 chương trình Em Xinh Say Hi lên sóng vào tối qua (19/6). Trên sân khấu, Phan Hiển cho biết anh đã tạm dừng việc tập huấn ở châu Âu để trở về Việt Nam tham gia Em Xinh Say Hi sau khi nhận được lời mời từ ekip. Trước chia sẻ của Phan Hiển, MC Trấn Thành liền hỏi điều ấn tượng gì của chương trình đã khiến kiện tướng dancesport quyết tham gia bằng được. Đối với câu hỏi của Trấn Thành, Phan Hiển chia sẻ lý do đến từ việc anh tò mò về màn thể hiện kỹ năng nhảy múa của các Em xinh trên sân khấu.

Với câu trả lời trên, ngay lập tức Phan Hiển bị Trấn Thành hỏi xoáy: "Tại vì em từng được xem 1 Em xinh ở nhà nhảy nhiều quá rồi phải không? Cho nên hôm nay muốn xem nhiều Em xinh khác nhảy coi nó như thế nào?". Câu hỏi của Trấn Thành khiến Phan Hiển "toát mồ hôi", phải vội lên tiếng giải thích với nam MC: "Khi vợ (Kiện tướng dancesport Khánh Thi - PV) biết em chấm Em Xinh Say Hi đã bắt em đeo nhẫn cưới". Màn khoe nhẫn cưới "nịnh vợ" sau đó của Phan Hiển khiến mọi người ở trường quay bất ngờ cười ồ. Trấn Thành còn hài hước trêu chọc vợ chồng Phan Hiển rằng "hóa ra đó là cách các Kiện tướng dancesport yêu thương nhau".

Phan Hiển cho biết anh bị bà xã bắt đeo nhẫn cưới khi đi chấm Em xinh

Phan Hiển đang đi tập huấn ở châu Âu, nhưng đã đặt vé bay về Việt Nam để làm giám khảo cho Em Xinh Say Hi sau khi nhận được lời mời



Màn khoe nhẫn cưới của Phan Hiển khiến Trấn Thành, giám khảo khác và các Em xinh bất ngờ và cười ồ

Khánh Thi - Phan Hiển là một trong những cặp đôi được công chúng yêu mến. Chuyện tình cảm của cặp đôi trải qua rất nhiều thăng trầm bởi rào cản về tuổi tác và mối quan hệ "cô - trò". Hiện tại, không chỉ viên mãn trong hôn nhân, cả hai đều có sự nghiệp thành công. Khánh Thi kiêm nhiệm nhiều vai trò như trọng tài dancesport quốc tế, huấn luyện viên của các vận động viên dancesport đỉnh cao, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật ĐH Kinh tế Tài chính TP HCM…

Trong khi đó, Phan Hiển cũng là vận động viên giữ nhiều kỷ lục nhất về thành tích của dancesport Việt Nam, trong đó có hat-trick 3 HCV tại SEA Games 31 (2022). Anh và bạn nhảy Thu Hương là cặp vận động viên dancesport Việt đầu tiên xếp thứ 41 thế giới nhờ thành tích top 10 cuộc thi World Open Latin 2024. Trước đó, Khánh Thi - Chí Anh chỉ nằm trong ở top 100 thế giới.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Phan Hiển và Khánh Thi

Phan Hiển và Khánh Thi tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022 sau 13 năm bên nhau

Cả hai tâm sự đều thay đổi nhiều thói quen trong cuộc sống, bớt dần cái tôi cá nhân để dung hòa, nhường nhịn nhau, cùng giữ cho tổ ấm luôn tràn ngập tiếng cười và sự yêu thương. Thay vì nghĩ cho bản thân, cặp đôi nghĩ cho các con nhiều hơn. Bản thân Phan Hiển cũng san sẻ, gánh vác công việc quản lý trung tâm dancesport để bà xã bớt vất vả.