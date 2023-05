Ngô Thanh Vân thẳng thắn: "Chỉ khi Linh Ka thành công mới công nhận Will thành công!"

Chiều 9/5, Linh Ka và ekip đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu E.P đầu tay, chính thức đánh dấu việc cô lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Sự kiện quy tụ đông đảo dàn nghệ sĩ, người nổi tiếng như: Diễn viên Ngô Thanh Vân và chồng Huy Trần, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, giám đốc sáng tạo Denis Đặng, nhạc sĩ Only C, ca sĩ Đạt G, diễn viên Sam, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, nhạc sĩ - ca sĩ Andiez Nam Trương, diễn viên Long Chun, hot Tiktoker Xoài Non...

Dự án debut của Linh Ka do nam ca sĩ Will giữ vai trò giám đốc dự án. Cựu thành viên 365 cũng chia sẻ về loạt áp lực anh đã phải trải qua cho dự án lần này của Linh Ka. Tại đây, Ngô Thanh Vân cũng đã chân thành chia sẻ với "ông bầu" Will trên cương vị đồng hành cùng Linh Ka.

Linh Ka và Will trên sân khấu sự kiện họp báo

Ngô Thanh Vân chia sẻ với thầy trò Will - Linh Ka

Cô thẳng thắn cho biết: "Cậu học trò năm xưa chị trút hết tâm tư để đào tạo nay đã đường đường chính chính làm giám đốc một dự án, chị rất tự hào về em và không nghĩ sẽ có ngày hôm nay... Nãy giờ khi chị nghe em nói về việc stress thì với chị đó là điều rất bình thường, đó chỉ là bước khởi đầu thôi em! Hãy nhớ một điều: thuyền to thì sóng lớn, muốn càng nhiều thì càng nhiều thử thách. Chị cũng có quãng thời gian làm học trò nữ nhưng không đi xa được như em. Lời khuyên của chị dành cho em đó là em chỉ mới ở vạch xuất phát thôi Will! Chỉ khi Linh Ka thành công thì em mới thành công, cố lên!".



Lời khuyên của "đả nữ" đi thẳng vào vấn đề, không hề "tâng bốc" quá đà khiến Will "ngủ quên trên chiến thắng" mà ngược lại nhắc nhở anh lẫn Linh Ka mọi thứ chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân với Will và Linh Ka

20h00 tối cùng ngày (9/5), Linh Ka chính thức ra mắt MV đầu tay trong sự nghiệp - Ghosting. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Hạnh Ngân (VSTRA). MV debut lần này của Linh Ka mang màu sắc tươi tắn, rực rỡ với nội dung kể về một cô nàng bị "ghost" (tiếng lóng chỉ việc bị người yêu "ngó lơ" hoàn toàn trong chuyện hẹn hò).



Về tổng thể, đây là một sản phẩm được đầu tư chỉn chu về phần âm nhạc, bản phối cho đến hình ảnh, concept của MV. Sản phẩm thể hiện sự nghiêm túc của Linh Ka và ekip trên con đường ca hát. Giọng hát của Linh Ka trong sản phẩm này vẫn là một điểm trừ, chưa thể đánh giá cao.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo ra mắt chiều 9/5, giọng hát live của Linh Ka khi kết hợp với vũ đạo được đánh giá là chưa tốt, chưa kiểm soát tốt và nhiều đoạn bị chênh phô. Linh Ka cũng thừa nhận sai sót và cho biết bản thân quá hồi hộp cho ngày trọng đại của bản thân, cô cũng hứa sẽ cố gắng học hỏi và trau dồi trong tương lai.



Nói thêm về việc lấn sân sang ca hát, Linh Ka cho biết: "Chắc chắn việc một hotgirl lấn sân làm ca sĩ và với những đàn anh, đàn chị trong nghề cùng định hướng ca hát, không tránh khỏi những so sánh, khen chê trái chiều. Nhưng Linh sẽ luôn sẵn sàng đón nhận mọi điều xảy ra, chỉ có đón nhận mới đi tiếp được thôi. Không dám nói trước điều gì, nhưng Linh sẽ chỉ tập trung thật tốt cho bản thân, đó là sự ưu tiên hàng đầu ở hiện tại của mình và ekip".

Linh Ka vừa hát vừa nhảy trong sân khấu live đầu tiên

Các khách mời đến tham dự họp báo debut của Linh Ka:

Ngô Thanh Vân bên ông xã Huy Trần

Hoàng Tôn

Xoài Non

Jun Vũ

Sam

Lâm Vỹ Dạ

Only C

DJ Mie

Denis Đặng

Nguyễn Trần Trung Quân