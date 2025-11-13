Nghiên cứu mới cho thấy xe lắp ráp và bán tại thị trường Trung Quốc đang kém ổn định hơn so với các năm trước

Bức tranh tổng thể và ý nghĩa của chỉ số PP100

J.D. Power vừa công bố nghiên cứu Vehicle Dependability Study 2025 dành cho thị trường Trung Quốc. Kết quả cho thấy số vấn đề bình quân trên mỗi 100 xe trong giai đoạn sử dụng dài hơn đã tăng lên 197, cao hơn 7 điểm so với năm 2024. Phân nhóm theo vị thế thương hiệu, nhóm cao cấp ghi nhận 181 điểm, còn nhóm phổ thông ở mức 202 điểm.

Những con số này cho thấy mặt bằng độ tin cậy dài hạn đang đi lùi thay vì cải thiện theo quy luật tích lũy kinh nghiệm sản xuất. Trong khuôn khổ của J.D. Power, PP100 không phải thước đo cảm tính mà là tổng hợp các vấn đề do chủ xe báo cáo sau một thời gian sử dụng đủ dài, vì vậy sự gia tăng liên tiếp hai năm là tín hiệu đáng chú ý đối với cả người mua lẫn nhà sản xuất. Thông cáo chính thức của J.D. Power nêu rõ sự gia tăng đến từ nhóm vấn đề có nguồn gốc thiết kế, chứ không chỉ là hỏng hóc ngẫu nhiên.

J.D Power là đơn vị phân tích dữ liệu rất uy tín của Mỹ, thành lập từ năm 1968.

Điều này giải thích vì sao nhiều người dùng phản ánh bất tiện trong những trải nghiệm hàng ngày, chẳng hạn hệ thống thông tin giải trí vận hành kém mượt, ghế chưa êm, điều hòa hoạt động chưa tối ưu, hay tiếng ồn và rung khó chịu trong cabin. Tác động của các vấn đề kiểu này thường âm thầm tích lũy và làm giảm cảm nhận về chất lượng trong nhiều năm sử dụng, do đó khi chúng tăng nhanh, chỉ số PP100 sẽ phản ứng rất rõ.

Cỡ mẫu của nghiên cứu cũng cho phép rút ra xu hướng chứ không chỉ là hiện tượng nhất thời. J.D. Power khảo sát 22.941 chủ xe, phạm vi gồm 166 mẫu xe thuộc 38 thương hiệu tại 81 thành phố lớn, và chỉ tính các xe được mua trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024. Với quy mô này, sự gia tăng điểm số phản ánh thay đổi có tính hệ thống.

China Daily, cơ quan báo chí nhà nước có ấn bản tiếng Anh, khi tường thuật kết quả đã nhấn mạnh cùng các số liệu. Bài viết của họ bổ sung thêm chi tiết quan trọng là nhóm vấn đề do thiết kế chiếm gần một nửa tổng số vấn đề và tăng khoảng 20 phần trăm so với năm trước. Thông tin này phù hợp với mô tả trong thông cáo của J.D. Power về việc các vấn đề phát sinh từ thiết kế đã trở thành yếu tố kéo tụt độ tin cậy dài hạn.

Vì sao độ tin cậy dài hạn đi lùi trong bối cảnh điện hóa

Nghiên cứu không kết luận rằng một công nghệ đơn lẻ là nguyên nhân duy nhất, nhưng bối cảnh công nghiệp hiện tại giúp hiểu rõ hơn động lực phía sau. Điện hóa đang diễn ra rất nhanh tại Trung Quốc. Các hãng mở rộng danh mục sản phẩm dùng nền tảng điện, áp dụng kiến trúc điện điện tử phức tạp hơn, mở rộng phần mềm điều khiển trong cabin và tăng cường tính năng hỗ trợ lái. Chu kỳ ra mắt sản phẩm rút ngắn kéo theo áp lực kiểm thử, tinh chỉnh giao diện người dùng và kiểm soát tiếng ồn rung xóc.

Khi tốc độ thương mại vượt tốc độ hoàn thiện kỹ thuật, các khiếm khuyết thuộc về thiết kế sẽ dễ lọt vào sản phẩm và chỉ bộc lộ rõ khi người dùng sống cùng chiếc xe đủ lâu. J.D. Power mô tả đúng tinh thần đó trong thông cáo: các vấn đề do thiết kế tăng lên đã nâng điểm PP100 của toàn thị trường và tác động xuất hiện rõ ở các xe sử dụng động cơ đốt trong, vốn trước đây thường được coi là có ưu thế về độ bền và tính ổn định. Nhận định này trùng khớp với những gì báo chí Trung Quốc đưa lại, nhấn mạnh mâu thuẫn khó tránh giữa nhu cầu điện hóa nhanh, áp lực giảm giá và việc đưa thêm công nghệ vào khoang lái mà vẫn phải giữ tiêu chuẩn bền bỉ.

Một mảnh ghép khác giúp củng cố bức tranh là nghiên cứu chất lượng ban đầu do J.D. Power công bố hồi cuối tháng 8 năm 2025. Chất lượng trong vài tháng đầu sở hữu đã giảm xuống 229 điểm, tăng 17 điểm so với năm 2024. Điểm quan trọng là J.D. Power ghi nhận chất lượng của các mẫu dùng động cơ đốt trong suy giảm trong cả ba nhóm thương hiệu, gồm nhóm cao cấp, nhóm phổ thông và nhóm nội địa.

Nếu chất lượng ban đầu đã suy giảm, không bất ngờ khi chỉ số độ tin cậy sau vài năm cũng đi xuống. Hai nghiên cứu ở hai giai đoạn khác nhau của vòng đời sản phẩm đang kể cùng một câu chuyện về áp lực kỹ thuật trong thời kỳ chuyển đổi.

Báo cáo của J.D Power không chỉ ảnh hưởng tới các thương hiệu xe Trung Quốc, mà cả các hãng xe nước ngoài đang lắp ráp và bán tại Trung Quốc.

Những điểm rơi cụ thể theo tuổi xe và theo nguồn gốc thương hiệu

VDS 2025 cho biết nhóm xe có tuổi đời một đến hai năm ghi nhận mức suy giảm rõ rệt. Chỉ số PP100 dài hạn của nhóm này tăng từ 168 trong năm 2023 lên 195 trong năm 2025. Đây là giai đoạn mà nhiều mẫu xe đã qua thời gian chạy rà và đã nhận những cập nhật nhỏ, vì vậy sự gia tăng vấn đề ở giai đoạn này thường phản ánh các thiếu sót trong thiết kế ban đầu hoặc trong chiến lược cập nhật phần mềm và hiệu chỉnh từng chi tiết nhỏ. Người dùng không nhất thiết gặp hỏng hóc nặng, nhưng gặp nhiều bất tiện lặp đi lặp lại trong cabin. Khi mức bất tiện tích lũy vượt ngưỡng chấp nhận, cảm nhận về chất lượng dài hạn sẽ xấu đi. Thống kê theo nguồn gốc thương hiệu cho thấy nhóm nội địa tại Trung Quốc có mức tăng vấn đề do thiết kế nhanh hơn trong ba năm qua. Điều này có thể đến từ nhịp mở rộng sản phẩm nhanh, phổ cập màn hình lớn, hệ điều hành nội bộ và thêm nhiều trợ lý hỗ trợ lái. Bất ngờ nằm ở nhóm cao cấp, nơi điểm số cũng tăng nhiều hơn kỳ vọng. Trong khi đó nhóm thương hiệu quốc tế tại thị trường Trung Quốc tăng nhẹ hơn, cho thấy lợi thế của những quy trình thiết kế và xác minh đã tích lũy lâu hơn. Tuy vậy đây vẫn là xu hướng chung toàn thị trường, bởi ngay cả những thương hiệu có lợi thế truyền thống cũng phải chạy theo nhịp điện hóa và cấu hình sản phẩm ngày càng dày đặc tính năng.

Bảng xếp hạng theo thương hiệu cho thấy sự phân hóa đáng kể giữa các nhà sản xuất. Ở nhóm cao cấp, Land Rover đứng đầu với 157 điểm. Porsche theo sau với 165 điểm, BMW đứng ở mức 166 điểm. Ở nhóm phổ thông, FAW Toyota dẫn đầu với 156 điểm, tiếp theo là GAC Toyota 158 điểm và Changan Ford 172 điểm. Trong khối thương hiệu nội địa, Chery dẫn đầu với 188 điểm, tiếp theo là FAW Hongqi 192 điểm và Geely 200 điểm. Những con số này không bác bỏ xu hướng đi xuống của mặt bằng chung nhưng chỉ ra rằng năng lực kiểm soát chất lượng vẫn khác nhau giữa các doanh nghiệp. Với người mua, bảng xếp hạng là tham chiếu hữu ích để đánh giá khả năng duy trì độ ổn định theo thời gian của từng thương hiệu trong cùng bối cảnh cạnh tranh. Với nhà sản xuất, kết quả là phản hồi kịp thời cho các quyết định phân bổ nguồn lực vào khâu thiết kế chi tiết nội thất, điều hòa, cấu trúc ghế, tối ưu giao diện và kiểm soát tiếng ồn rung xóc, tức các hạng mục đang chiếm nhiều vấn đề nhất theo nghiên cứu.

Tác động thực tế đối với người mua và gợi ý điều chỉnh chiến lược cho nhà sản xuất

Đối với người mua xe ở các thị trường có nhập khẩu từ Trung Quốc, cách đọc dữ liệu hợp lý là xem PP100 như một cảnh báo sớm về những bất tiện khó thấy trong vài chuyến lái thử nhưng lại lộ rõ trong quá trình sử dụng dài hơn. Kinh nghiệm thực tế cho thấy nên ưu tiên phiên bản đã qua một hoặc hai chu kỳ cập nhật về phần mềm và phần cứng nhỏ, bởi các vòng cập nhật đó thường khắc phục các vấn đề do thiết kế gây ra. Khi trải nghiệm tại đại lý, người mua nên dành thời gian cho những hạng mục đang là điểm nóng trong nghiên cứu, gồm độ mượt của hệ thống thông tin giải trí, độ ổn định của camera và các tiện ích hỗ trợ, hiệu quả làm lạnh và độ ồn của điều hòa, chất lượng ghế và cảm giác êm trong cabin, cũng như tiếng ồn từ lốp gió và độ rung ở dải tua thấp. Với xe điện hoặc xe lai sạc, việc kiểm tra sẵn có của hạ tầng sạc vẫn là điều kiện tiên quyết, nhưng sau khi đáp ứng điều kiện đó, các hạng mục do thiết kế nêu trên tiếp tục là yếu tố làm nên sự hài lòng lâu dài.

Ở góc độ nhà sản xuất, các phát hiện của VDS 2025 là cơ sở để xem lại cân bằng giữa tốc độ đưa tính năng mới ra thị trường và thời lượng dành cho khâu xác minh. Việc đầu tư thêm vào thử nghiệm sử dụng đời thực đối với giao diện, điều hòa, ghế và các nguồn gây ồn rung có thể làm giảm chi phí bảo hành về sau. Song song, cần làm rõ lộ trình cập nhật phần mềm để người dùng có thể nhận các bản sửa lỗi ổn định trong suốt vòng đời sản phẩm. Kênh dịch vụ hậu mãi và khả năng cập nhật qua mạng ổn định cũng là một phần của chất lượng dài hạn. Thực tế cho thấy khi chiến lược giảm giá kéo dài, chi phí xử lý bất mãn do vấn đề thiết kế lại gia tăng và làm xói mòn lợi nhuận. Nói cách khác, quay lại những nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật, tăng thời gian cho thử nghiệm và tầng kiểm chứng, có thể là cách hiệu quả để hãm đà tăng của PP100 trong các năm tới.

Kết luận và triển vọng ngắn hạn

Nghiên cứu Vehicle Dependability Study 2025 cho thị trường Trung Quốc đang gửi đi một thông điệp rõ ràng. Độ tin cậy dài hạn của xe lắp ráp và bán trong nước đã kém ổn định hơn so với vài năm trước. Xu hướng này phản ánh sức ép kép của điện hóa và cuộc đua giá, cùng với tham vọng bổ sung nhiều công nghệ trong cabin. Khi các vấn đề do thiết kế tăng nhanh và chiếm gần một nửa tổng số vấn đề, cảm nhận của người dùng trong hành trình mỗi ngày sẽ quyết định hình ảnh chất lượng nhiều hơn là những thông số nổi bật trong tờ rơi. Mặt khác, bảng xếp hạng theo thương hiệu cũng cho thấy không phải mọi doanh nghiệp đều lùi bước như nhau và vẫn có những trường hợp duy trì được chuẩn mực. Với người dùng, hành động hợp lý là chọn thời điểm mua sau khi mẫu xe đã hoàn thiện qua vài đợt cập nhật, kiểm tra kỹ các hạng mục liên quan đến thiết kế và đánh giá dịch vụ hậu mãi.

Với nhà sản xuất, bài học là cần trả lại thời gian cho khâu kiểm chứng thay vì đẩy nhanh vòng đời tính năng. Trong ngắn hạn, khó có thể kỳ vọng một cú đảo chiều ngay lập tức đối với chỉ số PP100 khi bối cảnh cạnh tranh chưa thay đổi, nhưng các bước điều chỉnh về quy trình và đầu tư cho thiết kế chi tiết có thể giúp xu hướng bớt dốc. Khi các doanh nghiệp lớn bắt đầu phân bổ lại nguồn lực vào các hạng mục đang phát sinh nhiều vấn đề nhất, sự ổn định theo thời gian sẽ dần được phục hồi. Nghiên cứu của J.D. Power và các tường thuật của báo chí Trung Quốc cung cấp cơ sở dữ liệu cần thiết cho quá trình này. Điều quan trọng hơn là cả thị trường cùng nhìn nhận rằng chất lượng dài hạn không chỉ là cam kết trong ngày ra mắt mà là khả năng giữ cho những trải nghiệm nhỏ trong cabin luôn êm và nhất quán suốt nhiều năm sử dụng.