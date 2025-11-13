Nam sinh 2006 nhận được 499 triệu đồng chuyển khoản từ STK 0000666688xx, lập tức trình báo công an phường

Theo Công an TP Đà Nẵng, lúc 16 giờ ngày 12/11, Công an phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của công dân Nguyễn Đình Minh Thành (SN 2006, trú phường Hoà Xuân). Người này cho biết anh nhận được số tiền 499.999.999 đồng từ số tài khoản 0000666688xx, chủ tài khoản là “NGU HOANG Q.D”. Nghi ngờ có người chuyển nhầm, anh đến Công an phường trình báo và nhờ tìm chủ nhân để trả lại.

Trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường và nhân viên ngân hàng, anh Nguyễn Đình Minh Thành (thứ 2 từ trái qua) chuyển trả toàn bộ số tiền cho anh Q.Đ. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoà Xuân phối hợp với ngân hàng xác minh thông tin chủ nhân của số tiền nêu trên. Dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an phường Hòa Xuân và nhân viên ngân hàng, anh Thành đã chuyển trả toàn bộ số tiền trên cho anh Ngũ Hoàng Q.Đ (SN 1975, trú tại tỉnh Lâm Đồng).

Việc làm tử tế của anh Thành cũng như hành động hỗ trợ kịp thời của Công an phường Hòa Xuân rất đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Thông qua những trường hợp chuyển khoản nhầm như trên, công an khuyến nghị người dân cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Trong trường hợp là người nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không được sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Đồng thời, mọi người cần chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, người dân cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Đà Nẵng ﻿