Nghiên cứu của nhà tâm lý học ĐH Harvard chỉ ra một tư duy kiếm tiền 'độc hại' ngay cả các triệu phú cũng mắc phải: Tiền bạc không phải là thứ đem đến hạnh phúc cho bạn

Ashley Whillans là nhà khoa học hành vi và là trợ lý giáo sư tại trường Kinh doanh Harvard. Cô đã thực hiện một loạt các nghiên cứu về cách mọi người điều hướng sự đánh đổi giữa thời gian và tiền bạc. Cô đã có những tác phẩm, bài báo được đăng tải trên The New York Times, The Wall Street Journal và The Washington Post . Ashley cũng là tác giả của cuốn sách ''Time Smart: How to Reclaim Your Time & Live a Happy Life”.



Bài viết dưới đây thể hiện quan điểm của Ashley Whillans:

Tôi đã khảo sát hàng nghìn người trưởng thành trên khắp thế giới từ những người giàu có đến tầng lớp trung lưu và người nghèo - về hai điều quan trọng trong cuộc sống: Thời gian và tiền bạc.

Không quá ngạc nhiên khi kết quả cho thấy mọi người tin rằng, tập trung vào làm việc, kiếm tiền sẽ đem lại hiệu quả cao và cuộc sống ổn định. Song thực tế nếu thay đổi suy nghĩ này, ưu tiên thời gian hơn tiền bạc, có thể bạn sẽ nhận lại nhiều lợi ích hơn cả.

Các nghiên cứu cho thấy những người có tư duy tập trung vào thời gian thường có:

- Mức độ hạnh phúc cao hơn: Khi kết hôn, những người có xu hướng coi trọng thời gian hơn tiền bạc sẽ hạnh phúc hơn. Hạnh phúc gia đình không được đánh giá thông qua số tiền kiếm được. Nó phụ thuộc nhiều hơn vào việc những người trong gia đình dành thời gian cho nhau.

- Kết nối xã hội tốt hơn: Ưu tiên thời gian hơn tiền bạc sẽ khuyến khích chúng ta đặt các mối quan hệ xã hội lên hàng đầu. Ngay cả những tương tác xã hội thoáng qua như trò chuyện với người gặp trên xe bus cũng đóng vai trò đáng kể trong việc giảm căng thẳng và tăng cường hạnh phúc.

- Các mối quan hệ bền vững: Những cặp vợ chồng chú trọng thời gian hơn tiền bạc thường có xu hướng bền lâu và hạnh phúc hơn. Ví dụ như, thay vì tự dọn dẹp nhà cửa, họ sẽ chi tiền để thuê người giúp đỡ nhằm có nhiều thời gian bên nhau, đem đến hạnh phúc.

- Mức độ hài lòng cao hơn trong công việc: Những người coi trọng thời gian có cùng số giờ làm việc với người coi trọng tiền bạc, nhưng thường có thu nhập cao hơn. Bởi vì những người này xu hướng theo đuổi sự nghiệp mà họ yêu thích thay vì cân nhắc về giá trị thu nhập của công việc. Đổi lại họ ít căng thẳng hơn, năng suất và khả năng sáng tạo cao hơn.

Cạm bẫy của việc theo đuổi tiền bạc

Các đồng nghiệp của tôi đã khảo sát hàng nghìn người giàu nhất thế giới khi được hỏi cần bao nhiêu để ''hạnh phúc hoàn hảo'', 75% cho biết họ cần ''nhiều hơn nữa'' (ít nhất là 5-10 triệu USD) để hạnh phúc.

Tập trung vào việc theo đuổi sự giàu có là một cái bẫy bởi vì nó có thể khiến bạn quên đi giá trị cuộc sống. Ngay cả những triệu phú cũng mắc sai lầm khi quá phụ thuộc vào tiền bạc.

Không có gì quan trọng hơn sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Thật đáng buồn nếu mọi người đều tin rằng tiền bạc là tất cả và sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc, thời gian của bản thân để liều mạng kiếm tiền.

Nghiên cứu cho rằng sau khi bạn kiếm đủ tiền để thanh toán các hóa đơn và tiết kiệm cho tương lai thì việc kiếm được nhiều tiền hơn chẳng giúp đem lại hạnh phúc.

Học cách ưu tiên thời gian hơn tiền bạc

Có nhiều cách để bắt đầu coi thời gian là đơn vị tiền tệ quan trọng và là nguồn lực then chốt, quyết định hạnh phúc. Điều quan trọng nhất quyết định điều này là nhận thức của bạn. Hãy thuyết phục bản thân rằng thời gian rất quan trọng. Ít nhất nó cũng quan trọng như tiền bạc.

Đồng thời, nhắc nhở bản thân về giá trị của thời gian khi đối mặt với các quyết định quan trọng. Điều đó có nghĩa là, bạn nên cân nhắc và sắp xếp kế hoạch sao cho bạn có nhiều thời gian hơn trong nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều năm.

Nhìn chung, quá trình thay đổi để có một cuộc sống sung túc về thời gian bao gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn suy nghĩ: Suy nghĩ để tạo ra sự tự nhận thức về những gì bạn đang làm và lý do bạn làm điều đó. Điều đó có vẻ đơn giản, nhưng các nhà khoa học hành vi đã khẳng định, con người có khả năng thay đổi suy nghĩ của mình để tránh những sự thật khó chịu hoặc khó chấp nhận đối với họ. Vì vậy, suy nghĩ của bạn phải có chủ đích. Hãy tập cách xác định mục tiêu và đánh giá tầm quan trọng của các vấn đề bạn đang suy nghĩ.

Giai đoạn hành động: Chỉ suy nghĩ thôi chưa đủ, bởi với áp lực của cuộc sống hiện đại, bạn sẽ rất dễ dàng bị dòng xoáy vật chất thổi bay bất kỳ dự định nào về sự thay đổi. Vì vậy, một phương pháp hiệu quả hơn là hãy viết ra, lên danh sách cho mọi thứ bạn nghĩ. Bạn có thể liệt kê những khoản chi tiêu cần thiết để kiểm soát chúng.

Khi đã có thể kiểm soát những khoản vật chất mà cuộc sống yêu cầu, bạn sẽ không còn bị nó gây áp lực. Bên cạnh đó, hãy viết ra những suy nghĩ của mình để nhắc nhở bản thân mỗi ngày. Ví dụ như thời gian là đáng quý nhất… Rất nhiều nghiên cứu đã xác nhận tính hiệu quả của việc này.