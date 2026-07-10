Hiệu trưởng có con dự thi ở điểm thi bị phản ánh tiêu cực ở Quảng Trị lên tiếng: "Hết sức bất ngờ"

Ông Đức cho biết, theo quy chế, khi có con dự thi thì không được làm bất cứ việc gì liên quan đến kỳ thi nên ông Đức chỉ ngồi ngoài cổng trường uống nước chờ con trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Thông tin về vụ việc nghi vấn tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Theo nội dung bài đăng trên mạng xã hội thì tại phòng thi số 61, điểm thi Trường THPT Lê Trực có con của hiệu trưởng và con của 2 thầy cô trong trường dự thi.

Liên quan đến thông tin này, sáng 10/7, trao đổi trên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực cho hay mới chỉ biết đến các thông tin phản ánh vào sáng cùng ngày và "hết sức bất ngờ".

Ông Đức chia sẻ, sáng 10/7, lãnh đạo Sở GD&ĐT tại tỉnh Quảng Trị đã liên hệ để xác minh các nội dung liên quan và ông đã báo cáo đầy đủ những gì mình nắm được.

Điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Ngãi) vướng nghi vấn tiêu cực.

Vị hiệu trưởng xác nhận, con trai của ông và con của một giáo viên trong trường cùng dự thi tại phòng thi số 61. "Đúng là con tôi và con của một đồng nghiệp thi ở phòng này, nhưng mình ở ngoài đâu biết", ông Đức nói.

Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực thông tin thêm, thời gian này ông nghỉ hoàn toàn, không đảm trách một nhiệm vụ gì với kỳ thi. Theo quy chế, khi có con dự thi thì không được làm bất cứ việc gì liên quan đến kỳ thi nên ông Đức chỉ ngồi ngoài cổng trường uống nước chờ con trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Theo ông Đức, điểm thi Trường THPT Lê Trực có tổng cộng 330 thí sinh, gồm 323 học sinh của trường và 7 thí sinh tự do. Hội đồng coi thi có 62 người, trong đó chỉ có 2 cán bộ của trường ở lại làm nhiệm vụ, gồm 1 phó trưởng điểm thi và 1 thư ký; còn lại đều là cán bộ, giáo viên được điều động từ các trường khác.

Trên báo Lao Động, ông Đức cho biết thêm, kết quả thi của học sinh nhà trường không có sự thay đổi bất thường so với những năm trước.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nội dung bài tố cho rằng, trong lúc thí sinh làm bài thi, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh. Bài đăng bày tỏ mong muốn sự việc được làm rõ, minh bạch, lấy lại công bằng cho các thí sinh khác.

Nội dung đoạn tin nhắn đang lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Theo thông tin trên Dân Việt, sáng 10/7, Đại tá Nguyễn Viết Ánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã nắm thông tin phản ánh lan truyền trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Quảng Trị đã giao Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị làm việc với điểm thi Trường THPT Lê Trực để xác minh thông tin.

Sáng cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng đã nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội và đang thực hiện kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan để làm rõ vụ việc.