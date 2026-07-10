Khoảnh khắc cầu hôn ngay lễ trao bằng tiến sĩ khiến MXH chia phe: Người khen lãng mạn, người chê phá luật

Một màn cầu hôn diễn ra ngay trong lễ trao bằng tiến sĩ đã trở thành tâm điểm bàn luận trên MXH những ngày gần đây.

Lễ tốt nghiệp luôn là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của đời sinh viên. Bên cạnh khoảnh khắc nhận bằng, không ít người cũng lựa chọn đây là dịp để ghi dấu những sự kiện quan trọng khác như cầu hôn, tỏ tình hay gửi lời cảm ơn đến gia đình. Tuy nhiên, khi những khoảnh khắc mang tính cá nhân diễn ra ngay trong một nghi thức trang trọng của tập thể, ranh giới giữa "lãng mạn" và "phá vỡ quy định" cũng trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn video ghi lại màn cầu hôn diễn ra ngay trên sân khấu lễ trao bằng tiến sĩ của Đại học Đông Nam ở tỉnh Giang Tô.

Nghiên cứu sinh bất ngờ quỳ gối cầu hôn ngay sau khi nhận bằng tiến sĩ

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra trong lễ trao bằng tiến sĩ của trường này vào ngày 2/7 vừa qua. Khi vừa hoàn thành nghi thức nhận bằng và được một viện sĩ thực hiện nghi thức chuyển tua mũ tốt nghiệp, một nam nghiên cứu sinh bất ngờ quỳ một gối trên sân khấu để cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của hàng trăm người có mặt.

Được biết, trước đó nam nghiên cứu sinh đã chủ động xin phép nhà trường về việc chụp ảnh trên sân khấu sau khi nhận bằng và được đồng ý. Tuy nhiên, theo phía nhà trường, phần được chấp thuận chỉ là hoạt động chụp ảnh lưu niệm sau nghi thức trao bằng, chứ không bao gồm việc dừng quy trình để thực hiện màn cầu hôn.

Điều khiến tình huống trở nên náo động hơn là khi thấy bạn trai quỳ xuống, cô gái lập tức chạy thẳng lên sân khấu. Do chưa có sự chuẩn bị từ trước, lực lượng tình nguyện viên và nhân viên điều phối vội vàng tiến đến ngăn lại. Cô gái bị chặn ngay trên đường lên sân khấu trước khi tiếp cận được bạn trai. Toàn bộ diễn biến đều được camera ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Một góc quay khác cho thấy cảnh cô bạn gái chạy lên sân khấu nhưng bị tình nguyện viên ngăn lại giữa đường

Màn cầu hôn tuy lãng mạn nhưng lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Theo nhiều nguồn tin, lễ trao bằng được tổ chức theo lịch trình rất chặt chẽ, mỗi nghiên cứu sinh chỉ có một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành nghi thức rồi nhường sân khấu cho người tiếp theo. Vì vậy, việc phát sinh một hoạt động ngoài kịch bản đã khiến quá trình tổ chức bị gián đoạn trong ít phút.

Sau khi đoạn video lan truyền, cộng đồng mạng Trung Quốc nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng đây là khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ và thể hiện sự chân thành của đôi trẻ. Nhiều người nhận xét việc cầu hôn trong ngày nhận bằng tiến sĩ là dấu mốc ý nghĩa vì cả hai đều vừa bước sang một chặng đường mới trong cuộc sống.

- Đỗ tiến sĩ rồi cầu hôn luôn, đúng là ngày trọng đại nhất đời người. Nếu là mình chắc cũng sẽ nhớ mãi".

- Khoảnh khắc này rất lãng mạn. Miễn là không ảnh hưởng quá nhiều đến người khác thì cũng đáng được chúc phúc".

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại cho rằng vấn đề không nằm ở việc cầu hôn, mà ở địa điểm và thời điểm diễn ra.

- Lễ trao bằng là nghi thức dành cho tất cả sinh viên, không phải sân khấu riêng của bất kỳ ai.

- Nếu ai cũng tranh thủ cầu hôn, tặng hoa hay quay video ngay lúc nhận bằng thì buổi lễ sẽ thành ra thế nào?

- Mà xem một góc quay khác, thấy bạn nữ này còn bị cản lại rồi cơ, thế mà vẫn giằng ra để chạy lên sân khấu được, có nhất thiết phải màu mè thế không nhỉ?

Không ít ý kiến cũng bày tỏ sự thông cảm với các tình nguyện viên có mặt tại hiện trường. Theo họ, những người này chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ, không có quyền quyết định xử lý tình huống nhưng lại rơi vào thế khó khi phải vừa giữ trật tự vừa tránh gây phản cảm.

Đoạn video nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc

Bên cạnh những tranh luận xoay quanh hành động của đôi trẻ, nhiều người cũng nhìn nhận đây là bài toán không dễ đối với các trường đại học.

Trong những năm gần đây, nhiều trường đại học đã cố gắng tạo không khí cởi mở hơn trong lễ tốt nghiệp như bố trí khu vực dành cho người thân, không gian chụp ảnh hoặc khu vực để sinh viên gửi lời nhắn. Tuy nhiên, phần nghi thức trao bằng vẫn được xem là hoạt động chính thức, cần đảm bảo đúng trình tự và công bằng cho tất cả người tham dự.

Một số ý kiến cho rằng nếu nhà trường muốn tạo điều kiện cho những khoảnh khắc mang tính cá nhân như cầu hôn hay tỏ tình, có thể bố trí một khoảng thời gian riêng sau khi chương trình chính thức kết thúc, thay vì để những hoạt động này diễn ra ngay trong lúc trao bằng.

Dù quan điểm còn nhiều khác biệt, phần lớn cư dân mạng đều đồng tình ở một điểm, rằng cầu hôn là chuyện đáng chúc mừng nhưng những sự kiện có tính tập thể cũng cần được tôn trọng. Bởi một khoảnh khắc đáng nhớ của một cá nhân không nên vô tình làm ảnh hưởng đến trải nghiệm và quyền lợi của những người còn lại trong buổi lễ. Khi biết cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và các quy định chung, những dấu mốc quan trọng sẽ càng trở nên trọn vẹn hơn.

Theo 163