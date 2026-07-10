5 câu người EQ cao thường nói: Càng nghe càng nể

Người có EQ cao không chinh phục người khác bằng những lời hoa mỹ, mà bằng cách giao tiếp tinh tế, đúng lúc và đúng cách.

*Dưới đây là lời chia sẻ từ Vanessa Van Edwards - diễn giả, nhà nghiên cứu và tác giả sách.

Nhiều người cho rằng EQ cao là một đặc điểm bẩm sinh. Là một nhà nghiên cứu hành vi đã dành hơn 10 năm nghiên cứu về những yếu tố tạo nên EQ cao của con người, tôi nhận thấy rằng điều này không đúng.

Những người có EQ cao thường có những kiểu nói chuyện riêng giúp họ dễ nhớ hơn. Nhưng bất cứ ai cũng có thể sử dụng chúng để tạo dựng những mối liên kết bền chặt hơn và mang lại cảm giác ấm áp, thân thiện cho người khác.

Có năm cụm từ mà những người có EQ cao thường xuyên sử dụng. Không cụm từ nào yêu cầu bạn phải là người nói to nhất trong phòng. Tất cả những gì bạn cần làm là chú ý và lắng nghe với sự quan tâm chân thành và tôn trọng.

1. ‘Tôi đã hy vọng sẽ tình cờ gặp bạn.’

Hầu hết mọi người đều đánh giá thấp việc người khác thích thú khi ở bên cạnh họ đến mức nào. Đây là một câu nói ấm áp gần như chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy dễ chịu về bản thân và cả về bạn.

Khi nào nên dùng: Hãy nói câu này khi ai đó bước vào cuộc họp hoặc bữa tiệc. Không phải để nịnh nọt hời hợt, mà là một cách chân thành để nói với họ rằng, “Chính sự có mặt của bạn đã làm cho nơi này trở nên tốt đẹp hơn.”

2. ‘Bạn sẽ thích điều này lắm đấy.’

Câu nói này là một cách tuyệt vời để nói “bạn là người cùng chí hướng với tôi”. Đó là một món quà bằng lời nói cho phép bạn chia sẻ niềm vui thầm kín với nhau. Nếu bạn có một lời đề xuất, câu hỏi hoặc ý tưởng mà bạn biết ai đó sẽ đánh giá cao, hãy làm cho họ hào hứng bằng cách chia sẻ với họ.

Khi nào nên sử dụng: Cách này khá phổ biến. Bạn có thể dùng nó ngay trước khi kể một câu chuyện mà bạn biết người khác sẽ thích thú, hoặc trước khi giới thiệu cho họ một nhà hàng hay sự kiện nào đó phù hợp với sở thích của họ.

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3. ‘Cảm giác của bạn lúc đó như thế nào?’

Khi ai đó nói về điều gì đó khiến họ hào hứng, hãy tiến thêm một bước bằng cách hỏi những câu tương tự như “Cảm giác của bạn thế nào?” hoặc “Kể cho tôi nghe thêm về điều đó đi.” Nếu có thể, hãy thể hiện sự ủng hộ trong cuộc trò chuyện bằng những cử chỉ như nghiêng người về phía trước và gật đầu. Điều này giúp người khác cảm thấy được quan tâm và lắng nghe.

Khi nào nên sử dụng: Câu này rất dễ sử dụng giữa chừng cuộc trò chuyện, đặc biệt khi bạn nghe thấy điều gì đó thú vị. Hãy dùng nó để nhấn mạnh điều mà người đối thoại của bạn rõ ràng đang tự hào hoặc hào hứng. Hãy cho họ cơ hội tỏa sáng.

4. ‘Sau mỗi cuộc trò chuyện, tôi luôn nghĩ...’

Điều này cho người kia biết rằng mối quan hệ của bạn rất quý giá và họ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong bạn. Hầu hết thời gian, họ có thể không hề biết bạn có cảm xúc như vậy về họ. Những người có EQ cao thường chủ động bày tỏ những cảm xúc tích cực của mình.

Khi nào nên sử dụng: Đây là một cách tuyệt vời để kết thúc cuộc trò chuyện. Hãy sử dụng nó vào cuối cuộc họp nhóm hoặc buổi trò chuyện thân mật. Nếu bạn nghĩ rằng ai đó luôn hài hước, sâu sắc hoặc chu đáo, hãy nói với họ. Tất cả chúng ta đều cần được nhắc nhở về những điều tuyệt vời mà mình có.

5. ‘Tôi đã muốn hỏi bạn một điều.’

Việc nhờ đến kiến thức của ai đó sẽ ngay lập tức giúp họ cảm thấy tự tin hơn. Điều đó cho thấy bạn đã nghĩ đến họ ngay cả khi họ không có mặt. Nó cũng thể hiện rằng bạn coi họ là người có thẩm quyền đáng tin cậy.

Khi nào nên sử dụng: Bạn có thể dùng cụm từ này với đồng nghiệp hoặc sếp trước khi bắt đầu một dự án. Nhưng nó không chỉ dành riêng cho môi trường chuyên nghiệp. Hãy nghĩ về tất cả những người trong cuộc sống của bạn, họ có thể cho bạn lời khuyên gì? Sau đó hãy tìm đến họ.

Theo CNBC