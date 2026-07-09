Nam sinh Trung Quốc là thủ khoa toàn quận vẫn trượt nguyện vọng 1, nhà trường khẳng định: "Lỗi thuộc về 1 bên khác"

Cứ ngỡ đã nắm chắc cơ hội trúng tuyển vào trường ĐH mơ ước, nam sinh Trung Quốc cuối cùng vẫn trượt nguyện vọng 1 vì lý do khó tin.

Vào năm 2015, một nam sinh Trung Quốc là thủ khoa địa phương đã không thể trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa dù kết quả cuối cùng cho thấy thí sinh này đủ điểm đậu vào trường. Nguyên nhân xuất phát từ việc Đại học Thanh Hoa và Viện Khảo thí Giáo dục tỉnh Giang Tây công bố 2 mức điểm chuẩn khác nhau, khiến hồ sơ của nam sinh được chuyển sang một trường đại học khác trước khi sự việc được làm rõ.

Theo Beijing News, vụ việc từng gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng trong một thời gian dài.

Thủ khoa địa phương vẫn trượt trường đại học top đầu

Năm đó, Vương Hy là thủ khoa khối tự nhiên của quận Quảng Phong, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây. Nam sinh này đạt 645 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Trước đó, Vương Hy đã được Đại học Thanh Hoa công nhận thuộc chương trình tuyển sinh dành cho học sinh nông thôn mang tên "Tự Cường". Những thí sinh trong chương trình này khi đăng ký đúng nhóm ngành được phê duyệt sẽ được cộng thêm 40 điểm xét tuyển. Như vậy, điểm xét tuyển của Vương Hy là 685 điểm.

Sau khi điểm thi được công bố, nhà trường nơi Vương Hy theo học cũng đăng thông báo chúc mừng vì cho rằng kết quả của nam sinh này đã đạt ngưỡng trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa.

Không yên tâm, gia đình Vương Hy còn chủ động nhắn tin cho tổ tuyển sinh của Thanh Hoa tại Giang Tây để hỏi liệu mức điểm này có đủ điều kiện hay không. Theo Vương Hy, phía trường trả lời rằng cậu hoàn toàn có thể đăng ký nguyện vọng vào trường.

Tin tưởng vào phản hồi này, Vương Hy đặt Đại học Thanh Hoa là nguyện vọng ưu tiên.

Tuy nhiên, khi kết quả tuyển sinh được công bố, Vương Hy lại không được Thanh Hoa tiếp nhận mà được chuyển sang trúng tuyển nguyện vọng tại Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương.

Nguyên nhân gây tranh cãi

Theo giải thích của Viện Khảo thí Giáo dục tỉnh Giang Tây, tất cả các trường đại học tuyển sinh đợt 1 tại địa phương đều được yêu cầu hoàn tất việc xác nhận tỷ lệ gọi hồ sơ và điều chỉnh chỉ tiêu trước 15 giờ ngày 17/7/2015.

Đến hết thời hạn này, Đại học Thanh Hoa vẫn chưa gửi công văn xác nhận tỷ lệ điều hồ sơ cũng như không đề nghị bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh. Vì vậy, hệ thống tuyển sinh của tỉnh tự động xác định ngưỡng điểm mô phỏng để chuyển hồ sơ theo tỷ lệ 1:1. Đối với Đại học Thanh Hoa, mức điểm này là 686 điểm.

Đến khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 18/7/2015, phía Thanh Hoa mới gửi công văn yêu cầu tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của các thí sinh đạt từ 685 điểm trở lên. Tuy nhiên, theo Viện Khảo thí, thời điểm đó việc chuyển hồ sơ đã hoàn tất. Hồ sơ của những thí sinh đạt 685 điểm, trong đó có Vương Hy, đã được chuyển sang các trường đại học khác nên không thể thu hồi để chuyển lại.

Ảnh minh họa: Internet

Trái với cách lý giải của cơ quan tuyển sinh tỉnh Giang Tây, Đại học Thanh Hoa cho biết nhà trường chưa từng đặt điểm chuẩn là 686. Theo trường này, ngay từ giai đoạn tuyển sinh sớm, trường đã xác định 685 điểm là ngưỡng xét tuyển chính thức đối với hệ tuyển sinh đại trà tại Giang Tây.

Tuy nhiên, trong quá trình mô phỏng và chuyển hồ sơ chính thức, Viện Khảo thí Giáo dục tỉnh Giang Tây đã tự nâng điểm chuẩn lên 686 mà không trao đổi hay thống nhất với nhà trường trước khi thực hiện việc chuyển hồ sơ. Chính sự chênh lệch chỉ 1 điểm này đã khiến Vương Hy mất cơ hội được chuyển hồ sơ vào Đại học Thanh Hoa.

Điều gây tranh cãi hơn là sau khi vụ việc xảy ra, 2 thí sinh khác của Giang Tây cũng đạt 685 điểm lại được Đại học Thanh Hoa tiếp nhận. Viện Khảo thí Giáo dục tỉnh Giang Tây cho biết sau khi kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên, hai thí sinh này vẫn chưa được trường nào nhận vì chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng là Đại học Thanh Hoa.

Sau nhiều lần trao đổi, Đại học Thanh Hoa quyết định bổ sung thêm 2 chỉ tiêu dự phòng, đồng thời đề nghị cơ quan tuyển sinh chuyển hồ sơ của 2 thí sinh này sang trường. Do hồ sơ của họ vẫn chưa được phân bổ cho trường khác nên Viện Khảo thí đã chấp thuận, giúp cả hai được Đại học Thanh Hoa tuyển thẳng.

Phía Đại học Thanh Hoa cũng xác nhận việc bổ sung chỉ tiêu nhằm bảo vệ quyền lợi của thí sinh. Nhà trường khẳng định ngưỡng điểm chính thức vẫn là 685 điểm và 2 thí sinh nói trên đáp ứng đầy đủ điều kiện tuyển sinh nên được hoàn tất thủ tục nhập học vào ngày 24/7.

Trong khi đó, trường hợp của Vương Hy không thể điều chỉnh do hồ sơ của em đã được chuyển sang trường đại học khác trước khi hai bên thống nhất lại mức điểm chuẩn. Chính vì vậy, dù đủ điểm theo tiêu chuẩn cuối cùng của Đại học Thanh Hoa, nam sinh vẫn lỡ cơ hội vào ngôi trường mơ ước chỉ vì sai lệch trong quy trình tuyển sinh.

Theo China News