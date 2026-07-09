4 đứa trẻ dưới 14 tuổi gây phẫn nộ vì hành vi ngược đãi động vật, chuyên gia lên tiếng cảnh báo

Video 4 bé trai dưới 14 tuổi có hành vi ngược đãi động vật gây chấn động tại Quảng Đông (Trung Quốc) đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Những ngày gần đây, vụ việc 4 bé trai dưới 14 tuổi bị phát hiện ngược đãi động vật tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã trở thành chủ đề gây chú ý trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Sau khi đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc lan truyền rộng rãi, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, đồng thời đưa các em đến trường chuyên biệt để giáo dục, chỉnh sửa hành vi. Bên cạnh sự phẫn nộ của dư luận, vụ việc cũng làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về giáo dục gia đình, sự đồng cảm và việc can thiệp sớm đối với những biểu hiện bạo lực ở trẻ vị thành niên.

4 bé trai dưới thiêu sống chó mẹ, đánh chết đàn chó con khiến dư luận phẫn nộ

Theo đó, cách đây không lâu, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm 4 bé trai tại thị trấn Tân Hanh, quận Kiệt Đông, thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có hành vi ngược đãi động vật với mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin được chính quyền địa phương xác nhận, cả 4 em đều chưa đủ 14 tuổi. Hình ảnh trong video cho thấy nhóm trẻ dùng gậy đánh liên tiếp vào một con chó mẹ vừa sinh con, sau đó tưới chất lỏng nghi là xăng lên người con vật rồi châm lửa đốt. Trong lúc chó mẹ bốc cháy, bỏ chạy trong đau đớn, đàn chó con cũng bị đánh chết bằng gậy.

Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm 4 bé trai có hành vi ngược đãi động vật với mức độ đặc biệt nghiêm trọng

Điều khiến nhiều người bức xúc là trong suốt quá trình này, các em vẫn cười đùa, quay video và không có biểu hiện hoảng sợ hay hối hận.

Một số người dân địa phương cho biết đoạn video ban đầu được chia sẻ trong các nhóm trò chuyện ở Yết Dương trước khi lan rộng trên mạng xã hội. Sau khi sự việc gây xôn xao, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh, truy tìm danh tính các em nhỏ liên quan.

Ngày 30/6, chính quyền thị trấn Tân Hanh phát thông báo cho biết cơ quan giáo dục đã phối hợp xử lý vụ việc, yêu cầu gia đình tăng cường trách nhiệm giám hộ và đưa cả 4 em đến trường chuyên biệt để thực hiện các biện pháp giáo dục, chỉnh sửa hành vi. Do các em đều chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật Trung Quốc, vụ việc không bị xử lý hình sự.

Chính quyền đồng thời kêu gọi người dân ngừng lan truyền hình ảnh, video liên quan đến vụ việc nhằm bảo vệ người chưa thành niên. Tuy nhiên, thông báo này tiếp tục làm dấy lên nhiều tranh luận. Không ít cư dân mạng cho rằng việc 4 đứa trẻ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự khiến dư luận khó chấp nhận.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại trước mức độ tàn nhẫn của hành vi và cho rằng việc giáo dục, can thiệp tâm lý cần được thực hiện nghiêm túc để tránh những hậu quả nghiêm trọng hơn trong tương lai.

Do những đứa trẻ đều chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật Trung Quốc, vụ việc không bị xử lý hình sự

Ngược đãi động vật ở trẻ nhỏ có thể là tín hiệu cảnh báo, giáo dục gia đình đóng vai trò quyết định

Sau vụ việc, nhiều chuyên gia giáo dục và tâm lý tại Trung Quốc cho rằng điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở bản thân hành vi bạo lực với động vật, mà còn ở việc những đứa trẻ thực hiện hành vi này dường như không bộc lộ sự đồng cảm hay nhận thức được nỗi đau của sinh vật khác.

Theo các chuyên gia, khả năng đồng cảm không phải phẩm chất bẩm sinh mà được hình thành thông qua quá trình giáo dục của gia đình và môi trường sống. Nếu trẻ nhiều lần chứng kiến hoặc thực hiện hành vi gây tổn thương cho động vật mà không bị ngăn chặn, các em rất dễ hình thành nhận thức lệch lạc rằng việc sử dụng bạo lực với đối tượng yếu thế không phải trả giá.

Các chuyên gia cũng nhắc lại nhiều vụ án vị thành niên từng gây chấn động tại Trung Quốc trong những năm gần đây để cho thấy một điểm chung: nhiều đối tượng có hành vi phạm tội nghiêm trọng từng bộc lộ dấu hiệu thiếu đồng cảm, thường xuyên bắt nạt người khác hoặc ngược đãi động vật từ khi còn nhỏ nhưng không được can thiệp kịp thời.

Bên cạnh đó, việc chỉ chú trọng thành tích học tập mà xem nhẹ giáo dục đạo đức, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và lòng trắc ẩn có thể khiến trẻ thiếu khả năng phân biệt ranh giới đúng - sai trong quá trình trưởng thành.

Vì vậy, cha mẹ cần là những người đầu tiên dạy trẻ biết tôn trọng sự sống, hiểu hậu quả của hành vi bạo lực và học cách giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay vì sử dụng sức mạnh. Khi trẻ có biểu hiện bắt nạt bạn bè, hành hạ động vật hoặc coi việc làm người khác đau đớn là trò vui, gia đình cần can thiệp ngay thay vì coi đó chỉ là "trò nghịch của trẻ con".

Vụ việc tại Quảng Đông một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận tại Trung Quốc về cơ chế xử lý đối với người chưa thành niên có hành vi đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giáo dục, tư vấn tâm lý và hỗ trợ gia đình nhằm ngăn chặn những biểu hiện bạo lực ngay từ giai đoạn đầu hình thành nhân cách.

Nhiều ý kiến cho rằng chỉ khi trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường biết tôn trọng sự sống, có lòng đồng cảm và ý thức về trách nhiệm đối với hành vi của mình, những bi kịch tương tự mới được hạn chế.

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