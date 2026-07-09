NÓNG: Công an xác định động cơ vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang là "vì thành tích"

Lần đầu tiên, cơ quan điều tra công bố động cơ ban đầu trong vụ điểm thi bất thường ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Chiều 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo để thông tin chính thức về kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ việc điểm thi môn Toán bất thường tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại buổi họp, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết cơ quan điều tra bước đầu đã xác định động cơ của vụ việc là "vì thành tích".

Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra xác định Hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã có những vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Theo Đại tá Trần Anh Tuấn, kết quả điều tra bước đầu cho thấy các sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang xuất phát từ động cơ "vì thành tích". Đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên được phân công làm thư ký tại điểm thi, cơ quan điều tra xác định người này đã thực hiện hành vi vi phạm với cùng động cơ.

Đại diện Công an tỉnh cho biết điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang và Hội đồng thi tại đây đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất điều tra, cơ quan chức năng sẽ kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7. Theo kết quả công bố, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong đó riêng học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang chiếm tới hơn 140 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Trước những dấu hiệu bất thường, sáng 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử đoàn công tác đến Tuyên Quang để kiểm tra, xác minh. Đến tối 5/7, Bộ cho biết chưa phát hiện sai phạm trong các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi cũng như công tác chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh bước đầu, Bộ nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, đặc biệt ở khâu coi thi, cần tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đến ngày 8/7, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng đã ban hành Thông báo số 356/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu sau cuộc họp về vụ việc. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của các thí sinh và giữ vững sự công bằng, minh bạch, uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

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