3 kiểu tin nhắn người EQ cao sẽ đọc nhưng không vội trả lời

EQ cao không nằm ở việc luôn trả lời nhanh hay luôn giữ im lặng.

Trong thời đại nhắn tin chỉ mất vài giây, nhiều người mặc định rằng đọc tin nhắn là phải trả lời ngay. Tuy nhiên, phản hồi nhanh không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự tôn trọng hay khéo léo. Người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao hiểu rằng có những tin nhắn càng trả lời vội càng dễ khiến câu chuyện đi theo hướng tiêu cực.

Vì vậy, họ thường dành cho mình một khoảng dừng trước khi phản hồi, không phải để phớt lờ đối phương, mà để đảm bảo câu trả lời của mình đủ bình tĩnh, rõ ràng và đúng thời điểm.

Những tin nhắn được gửi đi trong lúc cả hai đều đang nóng giận

Một trong những điều người có EQ cao hiếm khi làm là tiếp tục cuộc tranh cãi khi cảm xúc của cả hai đều đang ở mức căng thẳng.

Đó có thể là một đoạn tin nhắn đầy những lời trách móc, một cuộc tranh luận giữa đồng nghiệp, hay những dòng chữ được viết trong lúc tức giận mà người gửi gần như không còn kiểm soát được cảm xúc của mình.

Nếu trả lời ngay bằng chính tâm trạng ấy, cuộc trò chuyện rất dễ biến thành màn công kích qua lại, nơi mục tiêu không còn là giải quyết vấn đề mà chỉ là chứng minh ai đúng, ai sai.

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Người có EQ cao hiểu rằng cảm xúc tiêu cực thường đạt đỉnh trong thời gian ngắn rồi dần lắng xuống. Họ không né tránh mâu thuẫn, nhưng cũng không để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của những phản ứng bốc đồng. Thay vì trả lời ngay lập tức, họ chọn đợi đến khi cả hai bình tĩnh hơn rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nhà tâm lý học Daniel Goleman, tác giả cuốn Emotional Intelligence , cho rằng khả năng tự kiểm soát trước những cảm xúc mạnh là một trong những yếu tố quan trọng nhất của trí tuệ cảm xúc. Đôi khi, vài phút hoặc vài giờ chờ đợi lại giúp tránh được những lời nói mà sau này cả hai đều phải hối tiếc.

Những tin nhắn yêu cầu một quyết định quan trọng

Tối nay trả lời luôn nhé

Mai ký hợp đồng được không?

Cậu nghỉ việc luôn đi.

Không ít quyết định lớn trong cuộc sống bắt đầu từ một tin nhắn. Thế nhưng, người có EQ cao hiếm khi để áp lực về thời gian khiến mình phản hồi theo cảm xúc.

Họ hiểu rằng những quyết định liên quan đến công việc, tài chính, học tập hay các mối quan hệ cần được suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu đang mệt mỏi, căng thẳng hoặc chưa có đủ thông tin, họ sẵn sàng trả lời rằng mình cần thêm thời gian để cân nhắc thay vì đưa ra một cái gật đầu hoặc từ chối chỉ vì bị thúc ép.

Trong nhiều trường hợp, việc phản hồi chậm không phải biểu hiện của sự thiếu tôn trọng mà là trách nhiệm với chính quyết định của mình. Người có EQ cao không ngại nói: "Cho mình suy nghĩ thêm một chút" hay "Mình sẽ phản hồi vào ngày mai". Họ hiểu rằng một quyết định đúng quan trọng hơn việc trả lời thật nhanh.

Những tin nhắn dễ khiến mình phản ứng theo cảm xúc hơn là lý trí

Không phải tin nhắn nào cũng mang tính công kích. Có những dòng chữ chỉ đơn giản là một lời nhận xét, một bình luận trái chiều hoặc một câu nói vô tình chạm đến lòng tự trọng của người nhận.

Nếu phản hồi ngay lúc ấy, con người rất dễ để cảm xúc dẫn dắt. Một câu mỉa mai có thể kéo theo hàng loạt lời đáp trả. Một lời chỉ trích có thể khiến cuộc trò chuyện đi xa khỏi vấn đề ban đầu.

Ảnh minh họa

Người có EQ cao thường dành cho mình một khoảng lặng trước khi trả lời những tin nhắn như vậy. Họ tự hỏi: "Mình đang phản hồi để giải quyết vấn đề hay chỉ để xả cảm xúc?", "Điều mình sắp nói có khiến tình hình tốt hơn không?" hoặc "Liệu mình có còn muốn gửi câu trả lời này sau vài giờ nữa không?".

Khoảng dừng ấy không làm họ yếu thế. Ngược lại, nó giúp họ giữ được sự chủ động trong giao tiếp. Họ hiểu rằng không phải mọi tin nhắn đều cần phản hồi ngay lập tức, và cũng không phải mọi lời nói đều đáng để đáp trả.

EQ cao không nằm ở việc luôn trả lời nhanh hay luôn giữ im lặng. Điều tạo nên sự khác biệt là khả năng nhận biết khi nào cảm xúc đang lấn át lý trí và đủ bình tĩnh để cho bản thân một khoảng dừng cần thiết.

Trong thời đại mà mọi cuộc trò chuyện đều diễn ra chỉ qua vài lần chạm màn hình, đôi khi sự tinh tế không nằm ở tốc độ phản hồi, mà ở việc biết lựa chọn thời điểm và cách trả lời phù hợp nhất.