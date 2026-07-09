Sở GD&ĐT đề xuất tổ chức thi lại môn Toán với toàn bộ thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang

Liên quan vụ việc 147 bài thi đạt điểm 10 môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đề xuất tổ chức thi lại môn Toán cho các thí sinh tại điểm thi này.

Chiều 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp, các cơ quan chức năng đã công bố kết quả điều tra, xác minh ban đầu cũng như quá trình xử lý vụ việc, đồng thời cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi lại môn Toán đối với học sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị đã tiến hành rà soát, phân tích kết quả thi, đối chiếu với học bạ của các thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Kết quả cho thấy hầu hết các đơn vị tổ chức kỳ thi đều thực hiện đúng quy chế và quy trình coi thi.

Tuy nhiên, riêng công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được xác định có dấu hiệu bất thường và hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra. Theo thông tin được công bố tại họp báo, giáo viên đã trực tiếp vào phòng thi để hướng dẫn học sinh trong thời gian làm bài môn Toán, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy chế thi.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tổ chức gặp gỡ phụ huynh để thông tin khách quan về vụ việc, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình. Trên cơ sở đó, Sở đã đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét tổ chức thi lại môn Toán đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7. Theo kết quả công bố, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong đó riêng học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang chiếm tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Trước những dấu hiệu bất thường, sáng 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử đoàn công tác đến Tuyên Quang để kiểm tra, xác minh. Đến tối 5/7, Bộ cho biết chưa phát hiện sai phạm trong các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi cũng như công tác chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh bước đầu, Bộ nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, đặc biệt ở khâu coi thi, cần tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đến ngày 8/7, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng đã ban hành Thông báo số 356/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu sau cuộc họp về vụ việc. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của các thí sinh và giữ vững sự công bằng, minh bạch, uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

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