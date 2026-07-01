Những bảo bối của Doraemon tưởng chừng vô hại, rất thông dụng nhưng lại chứa đựng nguy hiểm tiềm tàng

Đây là những bảo bối mà ai cũng đã quen trong Doraemon, tưởng như chỉ có lợi ích nhưng thật ra lại mang nhiều mối họa tiềm tàng.

Thế giới trong Doraemon luôn tràn ngập những điều kỳ diệu nhờ kho bảo bối thần kỳ đến từ thế kỷ 22. Phần lớn các món đồ này được thiết kế nhằm phục vụ đời sống hoặc mang tính giáo dục trẻ em. Tuy nhiên, nếu rơi vào tay kẻ xấu hoặc bị sử dụng sai cách bởi sự hậu hậu của Nobita, chúng hoàn toàn có thể biến thành những vũ khí hủy diệt hàng loạt cấp độ vũ trụ.

Dưới đây là những bảo bối quen thuộc trong Doraemon tưởng như vô hại nhưng lại mang sức mạnh hủy diệt thế giới:

Thuốc nhân bản – "Cơn ác mộng" cấp số nhân trong Doraemon

Xuất hiện trong một chương thuộc bộ truyện ngắn, loại thuốc nhân bản dạng lỏng này có khả năng tự nhân đôi vật thể sau mỗi 5 phút nếu người sử dụng không ăn hết hoặc tiêu thụ kịp. Ban đầu, đây chỉ là món đồ thú vị giúp Nobita nhân bản đồ ăn. Tuy nhiên, sức mạnh của cấp số nhân là một bài toán kinh hoàng.

Nếu một chiếc bánh dính thuốc bị bỏ quên, chỉ sau một ngày, số lượng bánh mì sẽ tăng lên thành hàng tỷ tỷ chiếc, đủ sức nhấn chìm Trái Đất và lấp đầy cả không gian vũ trụ bằng vật chất. Trong truyện, Doraemon đã phải bất đắc dĩ đem thả số bánh thừa vào không gian để cứu lấy Trái Đất.

Thuốc nhân bản.

Đèn pin thu nhỏ/phóng to – Vũ khí sinh học xóa sổ mọi hệ sinh thái

Đây là một trong những bảo bối kinh điển và xuất hiện nhiều nhất trong cả truyện ngắn lẫn truyện dài Doraemon. Công dụng của chiếc đèn pin này vô cùng đơn giản: thu nhỏ/phóng to bất kỳ vật thể nào bị ánh sáng chiếu vào. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ nếu chiếc đèn pin này bị lạm dụng trên quy mô lớn, nó có thể xóa sổ cấu trúc vật chất, biến những thành phố lớn thành mô hình đồ chơi.

Thậm chí, kinh khủng hơn, nếu thu nhỏ hay phóng quá to các nguồn tài nguyên hoặc con người/sự vật một cách mất kiểm soát, toàn bộ chuỗi thức ăn và hệ sinh thái toàn cầu sẽ lập tức sụp đổ.

Tủ điện thoại yêu cầu – Quyền năng bóp méo thực tại của bảo bối Doraemon

Chiếc tủ điện thoại này cho phép người dùng thay đổi toàn bộ quy luật của thế giới chỉ bằng một câu nói "Nếu thế giới này trở thành...". Nobita từng dùng nó để biến thế giới thành không cần tiền, hoặc thế giới phép thuật trong các tập truyện dài.

Sức mạnh bóp méo thực tại của chiếc tủ này không khác gì một quyền năng tối thượng. Nếu ai đó đưa ra một yêu cầu cực đoan như "Nếu thế giới không có oxy" hoặc "Nếu lực hấp dẫn biến mất", Trái Đất và nhân loại sẽ bị diệt vong ngay lập tức chỉ trong một cái chớp mắt. Trong các tác phẩm của Marvel, người ta sử dụng khái niệm "vũ trụ song song" để nói về tác động của "Tủ điện thoại yêu cầu".

Đồng hồ ngưng đọng thời gian

Chỉ với một nút bấm, chiếc đồng hồ bỏ túi này có thể đóng băng toàn bộ thời gian của vạn vật xung quanh, trừ người bấm nút. Trong truyện ngắn, Nobita thường dùng nó để đi chơi ăn gian hoặc trêu chọc bạn bè. Thế nhưng dưới góc nhìn khoa học, việc ngưng đọng dòng chảy thời gian của toàn hành tinh mà vẫn giữ một thực thể chuyển động tự do sẽ tạo ra những nghịch lý vật lý kinh hoàng.

Nếu chiếc đồng hồ bị hỏng khi đang kích hoạt, thế giới sẽ mãi mãi bị giam cầm trong một khoảnh khắc chết, vĩnh viễn không thể cứu vãn. Hoặc đơn giản hơn, nếu để kẻ xấu sở hữu được món bảo bối này, các hệ thống an ninh sẽ ngay lập tức bị vô hiệu hóa để thực hiện những âm mưu tiêu cực.