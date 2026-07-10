Đây là một trong những từ tiếng Việt bị dùng sai nhiều nhất

Từ tiếng Việt này xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội và trong đời sống nhưng không ít người lại sử dụng chưa đúng với nghĩa gốc.

Tiếng Việt có không ít từ quen thuộc đến mức ai cũng nghĩ mình đã hiểu rõ ý nghĩa. Thế nhưng, càng được sử dụng phổ biến, một số từ lại càng dễ bị hiểu lệch so với nghĩa ban đầu. "Bàng quan" là một ví dụ điển hình. Không ít người dùng từ này để chỉ sự thờ ơ, vô cảm trước một sự việc, nhưng theo các từ điển tiếng Việt, cách hiểu này chưa hoàn toàn chính xác.

Theo Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (Viện Ngôn ngữ học), bàng quan là tính từ, có nghĩa là đứng ngoài cuộc, không can dự vào một sự việc, coi như không liên quan đến mình.

Ví dụ: Đứng bàng quan trước cuộc tranh cãi, người bàng quan...

Định nghĩa từ "bàng quan" theo Từ điển tiếng Việt (2003) do Hoàng Phê chủ biên

Điều đáng chú ý là định nghĩa này không đồng nghĩa hoàn toàn với "thờ ơ" hay "vô cảm".

Một người bàng quan có thể chỉ đơn giản là người không tham gia hoặc không có liên quan trực tiếp đến sự việc. Trong khi đó, "thờ ơ" nhấn mạnh thái độ thiếu quan tâm, còn "vô cảm" mang sắc thái mạnh hơn, chỉ sự lạnh nhạt, thiếu đồng cảm trước người khác. Ba khái niệm này có thể giao thoa trong một số ngữ cảnh, nhưng không phải lúc nào cũng thay thế cho nhau.

Sự nhầm lẫn xuất phát từ việc trong đời sống hằng ngày, "bàng quan" thường xuất hiện trong những câu như "đừng bàng quan trước nỗi đau của người khác" hay "không thể bàng quan trước bất công". Khi được sử dụng lặp đi lặp lại trong những ngữ cảnh này, nhiều người dần mặc định rằng "bàng quan" đồng nghĩa với "thờ ơ". Trên thực tế, đó là cách hiểu được mở rộng theo ngữ cảnh, còn nghĩa gốc của từ vẫn là đứng ngoài, không can dự.

Đây cũng không phải trường hợp duy nhất trong tiếng Việt. Nhiều từ Hán Việt quen thuộc như "mặc nhiên", "yếu điểm", "cứu cánh" hay "khả dĩ" cũng thường xuyên bị hiểu hoặc sử dụng khác với nghĩa được ghi nhận trong từ điển. Điều này cho thấy ngôn ngữ luôn có sự vận động, nhưng trong những văn bản cần tính chuẩn mực, việc sử dụng đúng nghĩa vẫn rất quan trọng.

Ở góc độ ngôn ngữ học, việc một từ bị mở rộng hoặc thay đổi sắc thái nghĩa theo thời gian là hiện tượng khá phổ biến. Tuy nhiên, hiểu được nghĩa gốc của từ vẫn giúp người sử dụng diễn đạt chính xác hơn, đồng thời tránh những nhầm lẫn không đáng có trong giao tiếp và viết lách.