Nghe tường tận về cuộc sống tối giản của cặp vợ chồng lương 11 triệu/tháng, netizen: Bạn thật may mắn!

Kiếm thật nhiều tiền là ước mơ của biết bao bạn trẻ. Thế nhưng, cũng có câu hỏi rất đau đầu đặt ra: Kiếm bao nhiêu thì mới đủ?

Không ai có thể khẳng định thu nhập của vợ chồng được bao nhiêu thì mới có thể sẵn sàng kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc. Điển hình như câu chuyện của cặp vợ chồng dưới đây, mặc dù thu nhập không quá cao, nhưng lại là được coi là ước mơ của rất nhiều gia đình.

Câu chuyện được chia sẻ trong group Vén Khéo - một hội nhóm chuyên chia sẻ về các bí kíp tài chính hợp lý cho gia đình:

Cụ thể, người vợ tâm sự như sau:

"Vào nhóm mình cứ đọc tới tiền tỷ, xong tiền lương các số hàng chục triệu đồng là chóng hết cả mặt. Mình lại lủi thủi đi ra vì dù cố bao nhiêu năm, lương của mình vẫn chỉ tăng dần. Hiện tại là 11-13 triệu đồng. Lương chồng cũng như mình.

Gia đình mình ở quê. Vợ chồng sống hạnh phúc, an nhiên, chi tiêu cơ bản điện nước, mạng, ăn uống, xăng xe, sức khỏe, yếu tố xã hội như đám cưới, báo hiếu ba mẹ (không phải tháng nào cũng cho ông bà nhưng tâm vợ chồng mình luôn đặt vào bố mẹ. Cố gắng hết sức báo hiếu 2 bên gia đình bố mẹ )... Trung bình hàng tháng vẫn dư ra dự phòng được 7 triệu.

Mình có cuộc sống rất đơn giản là sáng cùng chồng và con ăn sáng xong, vợ chồng đi làm. Chiều tối đón các con về và gia đình quây quần. Nhìn lên thì chắc chắn không bằng ai rồi. Nhưng nhìn xuống thì có nhiều người còn đổ nợ, cãi cọ, ly hôn, áp lực cơm áo gạo tiền.

Mình thấy cuộc sống như của mình lắm lúc cũng hay. Cứ diễn ra suốt hơn chục năm như thế . Không bon chen hay làm gì cao siêu với đời, cứ thong thả mọi thứ. Vòng lặp cuộc sống cứ hết tiền trang trải lại đi làm. Tất nhiên mình vẫn có rồi tích thêm dự phòng cho những chuyện bất cập tới gia đình nhỏ của mình

Theo các bạn mình vẫn cứ tiếp tục cuộc sống hiện tại của mình như thế có nhàm chán và cần thay đổi ở thời đại hiện tại không? Hay mình cứ sống thong thả với những gì đang diễn ra".

Qua những gì người vợ chia sẻ, có thể thấy dù tổng thu nhập của vợ chồng chỉ 22-26 triệu/tháng, thế nhưng nhờ sống tối giản, bớt chi tiêu những thứ đắt đỏ... nên cả hai đã có cuộc sống nhiều người mong ước. Đó là một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, có thể chăm lo được cho cha mẹ 2 bên và bình yên, không xô bồ.

Bên dưới bài viết, nhiều dân mạng đã vào "xia vía" của gia đình này. Điều mà cả hai được ngưỡng mộ là có cuộc sống ở quê yên bình, có nhà sẵn nên cũng bớt đi phần nào gánh nặng. Đặc biệt khi so sánh với nhiều vợ chồng trên thành phố lớn có thu nhập gấp 2-3 lần, nhưng vẫn mang nhiều áp lực hơn do phải gánh mua nhà tiền tỷ.

Trong cuộc sống chạy đua theo vật chất như ngày nay, có những cặp vợ chồng giữ được tâm thanh thản và không xô bồ như này cũng là quá hiếm rồi!

Dưới đây là một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng:

- "Trong cuộc đời của con người, đích đến cuối cùng của một đời người là hạnh phúc và an nhiên. Bạn đang có những điều mà không có tiền bạc nào có thể đo được, thì hà cớ gì phải thay đổi nếu bản thân không sẵn sàng".

- "Lương mình năm ngoái là 4 triệu. Năm nay là 5,2 triệu. Mình vẫn sống vui vẻ qua các năm cùng 2 con nhỏ. Thực ra gia đình mình cũng không dư dả, mình tiết kiệm các khoản không cần thiết, chi tiêu đủ dùng. Mình làm ít để dành nhiều thời gian đồng hành với con, vì bé bị tăng động. Con khoẻ là tốt rồi, tiền có thể kiếm sau".

- "Ở quê là lương 2 vợ chồng như vậy cũng ổn rồi đó bạn. Mình có anh chị cũng làm công ty, lương thấp hơn gia đình bạn nhưng chi tiêu hợp lý, vẫn xây nhà 2 tầng và nuôi 2 con ăn học".

- "Mình ở quê, lương đc 7,5 triệu, chồng được 12 triệu. Chi của chồng, còn của mình giữ làm tiết kiệm. Cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào, bình dị, không bon chen gì. Một năm cũng chẳng được bao nhiêu, thôi cứ an nhiên mà sống. Cảm thấy đủ là đủ, chỉ cần êm đềm trôi qua với niềm vui không phải lo toan, tính toán, mệt mỏi là giàu tình cảm và giàu sức khoẻ rồi".

- "Bạn thật may mắn. Nguyên chuyện có cái nhà thôi đã là điều nhiều người thu nhập gấp mấy lần còn không dám mơ tới ấy. Lương 2 vợ chồng bạn ở quê như thế bằng lương ở phố 30-40 triệu rồi. Quan trọng là bạn kiếm đủ với nhu cầu của bạn và có tích lũy, thế là bước 1 ok. Có tiền tích lũy thì nên đầu tư nữa. Đầu tư gì thì cũng phải tìm hiểu thật kĩ rồi mới xuống tiền nhé. Mỗi người 1 tốc độ, không nên nhìn người khác chạy nhanh mà ép bản thân phải khó chịu. Đích đến cũng chỉ là sống vui vẻ an nhiên thôi mà".

- "Mình vừa ra trường, lương mức 2x. Người nhà, bạn bè nhìn vào thì thấy không nhiều, nhưng cũng có không ít người ngưỡng mộ. Mình thực sự chỉ mong ước được như chị vợ trong bài, có cuộc sống bình an, vui vẻ qua từng ngày bên người thân. Mình bị áp lực kinh tế từ gia đình mà bươn chải, vừa chia tay mối tình 5 năm. Mỗi ngày đi làm áp lực, nhiều khi tối về ngủ giật mình, tỉnh giấc rồi bật khóc. Không biết đến bao giờ mới được thảnh thơi sống theo cách mình muốn".

- "Biết đủ là hạnh phúc, đấy là khi còn trẻ. Nhưng khi mấp mé U40 thì câu chuyện mọi thứ sẽ khác. Giờ không phải như ngày xưa, bố mẹ chúng ta công nhân viên chức ổn định. Bây giờ U40 là mấp mé bị sa thải rồi. Họ xin việc tầm đó lại khó, kiến thức kinh doanh không có, chăm lo gia đình vợ con đủ... áp lực lắm. Đôi lời chia sẻ với bạn! Vậy nên bây giờ còn được an nhàn thì hãy thử đầu tư kinh doanh, hoặc ít nhất là biết tiết kiệm và tích luỹ để đề phòng bất trắc nha".

