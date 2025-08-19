Nghe mà thấm: 7 cái bất hiếu của con cái khiến cha mẹ đau lòng

Trong nếp sống người Việt, chữ “hiếu” luôn được xem là cội nguồn của đạo làm người. Cha mẹ cả đời tảo tần, nhọc nhằn nuôi nấng con cái khôn lớn, chỉ mong lúc tuổi già có một chỗ dựa tinh thần ấm áp. Thế nhưng, giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, không ít người con đã vô tình phạm phải những cái “bất hiếu” khiến cha mẹ đau lòng. Dưới đây là bảy điều thường gặp - nghe qua tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại đủ để khắc sâu nỗi tủi hờn trong lòng đấng sinh thành.

Vô tâm, không quan tâm đến sức khỏe, cảm xúc của cha mẹ

Bất hiếu lớn nhất không phải là nghèo khó, mà là vô tâm. Nhiều người con mải mê công việc, cuốn theo áp lực mưu sinh, quên đi rằng cha mẹ chẳng cần gì nhiều - chỉ cần một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm quây quần, một lời quan tâm chân thành. Thế nhưng, điều giản dị ấy lại thường bị bỏ quên. Sự lặng lẽ, hờ hững của con đôi khi khiến cha mẹ thấy mình như người thừa trong chính mái ấm gia đình.

Ảnh minh họa

Lời nói cộc cằn, thậm chí nặng nề với cha mẹ

Người xưa dạy: “Một lời nói cũng đủ ấm lòng, một lời nói cũng khiến người đau thấu”. Cha mẹ cả đời nâng niu, vậy mà nhiều khi lại trở thành đối tượng của những câu nói nặng nề, cộc cằn từ chính con mình. Chỉ một câu gắt gỏng, một ánh mắt thiếu kiềm chế, cũng có thể khiến cha mẹ tủi thân, đau lòng hơn bất cứ vất vả nào từng trải qua.

So đo cha mẹ với người ngoài, coi thường công lao sinh thành

Có những người con dại dột mang cha mẹ ra so sánh với cha mẹ người khác, hay coi nhẹ công lao sinh thành để đề cao sự giúp đỡ từ bên ngoài. So đo ấy chẳng khác nào phủ nhận bao năm cha mẹ âm thầm gánh chịu gian lao để con được trưởng thành. Đặt cha mẹ lên bàn cân với người đời chính là một trong những nỗi bất hiếu đau đớn nhất.

Mải mê sự nghiệp, tiền bạc mà bỏ quên tình thân

Không ít người tin rằng cứ lao vào kiếm tiền, dựng nghiệp cho vững vàng, rồi sau này có điều kiện thì báo hiếu cha mẹ. Nhưng đời người ngắn ngủi, thời gian chẳng chờ đợi ai. Cha mẹ già đi từng ngày, tóc bạc thêm từng sợi, lưng còng thêm từng chút. Đến lúc con cái quay về với của cải đủ đầy, có khi cha mẹ đã chẳng còn ở đó để nhận lấy. Đó là nỗi ân hận không gì bù đắp nổi.

Bỏ bê phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu

Hiếu đạo không chỉ là biết ơn trong lời nói, mà còn là sự chăm sóc, đỡ đần khi cha mẹ bước vào tuổi xế chiều. Thế nhưng, có những người con vin cớ bận rộn, để mặc gánh nặng phụng dưỡng cho anh chị em khác, thậm chí phó mặc cha mẹ bệnh tật, cô quạnh. Đó là sự phụ bạc lớn nhất, bởi khi cha mẹ cần con nhất, họ lại không có mặt.

Tranh giành tài sản, để cha mẹ tuổi xế chiều không yên ổn

Nhiều gia đình rạn nứt chỉ vì tài sản. Con cái tranh giành từng mảnh đất, từng căn nhà, đưa nhau ra tòa, bỏ mặc tình nghĩa ruột thịt. Điều đau lòng nhất là cha mẹ phải chứng kiến cảnh con cái mâu thuẫn, bất hòa, để rồi tuổi già thay vì an yên lại chìm trong bất an, buồn tủi. Với cha mẹ, tài sản lớn nhất không phải đất đai hay tiền bạc, mà là sự hòa thuận, sum vầy của các con.

Quên ơn, hờ hững trong những dịp lễ Tết, ngày quan trọng

Ngày Tết không về, sinh nhật không nhớ, ngày giỗ quên thắp nhang… Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại khiến cha mẹ chạnh lòng. Họ chẳng cần tiệc tùng lớn lao, chỉ mong sự hiện diện của con cái trong những ngày quan trọng. Bởi sự có mặt của con chính là món quà quý giá nhất đối với cha mẹ.

Bảy cái bất hiếu trên có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong cuộc sống hôm nay. Có người vô tình phạm phải mà không hay, có người biết nhưng bỏ qua, để rồi khi cha mẹ nhắm mắt mới thấy tim mình đau đớn. Hiếu đạo không nằm ở những điều lớn lao, mà ở sự quan tâm nhỏ bé, bền bỉ mỗi ngày. Chỉ cần bớt vô tâm, nói lời nhẹ nhàng, dành thời gian bên cha mẹ nhiều hơn – đó đã là báo hiếu. Bởi một ngày nào đó, khi mái đầu bạc phơ kia không còn hiện diện, tất cả sự hối hận cũng đã muộn màng.