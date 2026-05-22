Ngày ra trường đặc biệt của học sinh trường chuyên đình đám nhất TP.HCM

Tuổi học trò có lẽ luôn đặc biệt theo cách rất riêng. Đó là những buổi sáng vội vàng chạy đua với tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, những đêm thức trắng cày đề ôn thi, là góc hành lang ồn ào giờ ra chơi và cả những gương mặt vốn quen thuộc, đến lúc sắp xa mới thấy quý giá vô cùng. Để rồi khi mùa bế giảng gõ cửa, người ta mới giật mình nhận ra 3 năm cấp ba trôi qua nhanh như chớp mắt.

Cũng vì vậy mà với nhiều học sinh cuối cấp, ngày bế giảng chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một buổi lễ khép lại năm học, mà còn là cột mốc đánh dấu lần cuối cùng được sống trọn vẹn dưới mái trường phổ thông.

Minh chứng rõ nhất cho những khoảnh khắc đầy nhiệt huyết ấy chính là không khí tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) vào sáng ngày 22/5 với Chương trình Truyền thống Khối 12 niên khóa 2023 - 2026 với chủ đề “TỎA”. Đây là hoạt động thường niên được nhà trường duy trì từ năm 2008 nhằm kỷ niệm ngày ra trường và đánh dấu cột mốc hoàn thành 12 năm học của học sinh cuối cấp.





Sau 18 năm tổ chức, Chương trình Truyền thống Khối 12 đã trở thành một trong những hoạt động mang đậm dấu ấn học sinh Lê Hồng Phong. Chương trình do chính học sinh trong trường tổ chức dưới sự giám sát và hỗ trợ của nhà trường.

Nếu như những năm đầu chỉ bắt đầu bằng những vòng chạy quanh sân trường hay các trò chơi đơn giản, thì đến nay hoạt động đã phát triển thành màn flashmob quy mô lớn, thu hút phần lớn học sinh khối 12 tham gia. Đây cũng được xem là hoạt động tạo tiền đề để nhiều trường THPT khác tại TP.HCM cùng hưởng ứng mô hình lễ ra trường kết hợp flashmob.

Năm nay, tiếp nối truyền thống của nhiều thế hệ học sinh trưởng thành dưới mái trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, lễ ra trường “TỎA 2326” vẫn được tổ chức với tinh thần nhiệt huyết quen thuộc của học sinh niên khóa 2023 - 2026. Chương trình đã được lên kế hoạch và chuẩn bị từ tháng 10/2025, đồng thời đánh dấu cột mốc 18 năm hoạt động của Chương trình Truyền thống Khối 12.

Không chỉ có hoạt động flashmob trong ngày ra trường, “TỎA 2326” còn mang đến chuỗi sự kiện kéo dài xuyên suốt năm học nhằm lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của học sinh cuối cấp trước khi chia tay mái trường THPT.

Ngay từ sáng sớm 22/5, khuôn viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP.HCM đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Học sinh, cựu học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo cùng có mặt để tham gia hoạt động flashmob truyền thống với quy mô khoảng 2.000 người.

Hoạt động nhảy flashmob chính là điểm nhấn quan trọng nhất của Chương trình Truyền thống Khối 12 - TỎA niên khóa 2023 - 2026. Đây không chỉ là sân chơi giúp học sinh gắn kết với nhau mà còn là dịp để cùng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong khoảng thời gian cuối cùng của tuổi học trò.

Sau hai tháng tập luyện vào cuối mỗi buổi học, toàn bộ học sinh niên khóa 2023 - 2026 đã cùng nhau trình diễn dưới sân trường gồm 2 bài nhảy đơn, 1 bài nhảy đôi và 1 bài hát tập thể.

Trong tiếng nhạc vang kín sân trường, hàng nghìn học sinh cùng đồng diễn tạo nên bầu không khí vừa bùng nổ vừa xúc động. Những cánh tay giơ cao, những tiếng hò reo và cả những nụ cười rạng rỡ khiến nhiều người có mặt không khỏi cảm nhận rõ năng lượng thanh xuân của học sinh Lê Hồng Phong.

Thế nhưng càng về cuối chương trình, bầu không khí càng trở nên lắng lại. Sau những phút giây “quẩy” hết mình là lúc nhiều học sinh bắt đầu ôm chầm lấy nhau, bật khóc ngay giữa sân trường. Với các bạn học sinh khối 12, đây không chỉ là một hoạt động tập thể mà còn là lời tạm biệt dành cho tuổi học trò sau 12 năm đèn sách.

Với nhiều thế hệ học sinh Lê Hồng Phong, lễ ra trường đã trở thành ký ức thanh xuân đặc biệt của ngôi trường “Luôn hạnh phúc”.

Những cái ôm này rồi sẽ trở thành kỷ niệm khó quên