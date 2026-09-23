Ngay năm sau, Việt Nam dự kiến hoàn thành 'siêu cầu' gần 20.000 tỷ đồng qua sông Hồng, nối Tây Hồ với Đông Anh

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, tiến độ cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước APEC 2027.

Chiều 21/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra thực địa một số công trình, dự án đầu tư hạ tầng quan trọng của Thành phố.

Đáng chú ý, đoàn công tác kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (bên Tả ngạn kết hợp đường nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội).

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, với 62,51/62,51ha được tiếp nhận, đạt 100%. Các địa phương đang tiếp tục di chuyển hạ tầng kỹ thuật và phá dỡ một số công trình còn lại.

Trên công trường, liên danh nhà thầu đang tổ chức 15 mũi thi công. Cầu chính đã hoàn thành 4/37 đốt thân tháp của các trụ P37 và P38. Nút giao Nghi Tàm hoàn thành 160/167 cọc khoan nhồi, 13/23 bệ trụ và 2/23 thân trụ; nút giao Trường Sa hoàn thành 125/346 cọc và 6/27 đốt hầm hở.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đốc tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Cầu dẫn phía Nghi Tàm hoàn thành 387/642 cọc, 9/76 bệ trụ; cầu dẫn phía Đông Anh hoàn thành 144/208 cọc và 2/14 bệ trụ. Đến nay, sản lượng thi công đạt 1.921,8/9.418 tỷ đồng, tương ứng 20,4% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, sản lượng đạt khoảng 3.760 tỷ đồng, tương đương 40% hợp đồng.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, tiến độ cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước APEC 2027.

Ban Giao thông kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn tất di chuyển hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phần liên quan Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, bảo đảm khớp nối với cầu dẫn phía Nghi Tàm.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu

Khởi công vào ngày 19/5/ 202, Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu gồm 4 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư khoảng 19.830 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư khoảng 4.332 tỷ đồng, tổng diện tích thu hồi khoảng 62,53 ha, khoảng 701 trường hợp thu hồi đất.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội là chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 15.498 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), Tập đoàn VinGroup và một số đối tác khác.

Cầu Tứ Liên có tổng chiều dài 11.5 km, bao gồm cầu chính dài 1 km, đường dẫn 2 đầu cầu dài 4.5 km, đường nối trên địa bàn xã Đông Anh dài 6 km, chiều rộng 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 làn đi bộ, nhịp cầu dài 1000 m, khoảng cách trụ 500 m, đỉnh tháp cao 158 m, chịu được động đất cấp 8.

Trong đó, đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48 m, phía Đông Anh rộng 60 m, cầu chính Tứ Liên dây văng rộng 43 m (kết cấu dầm thép nhịp chính 500 m, trụ tháp cao 185 m), cầu đúc hẫng, cầu thép; 2 nút giao với đường Nghi Tàm và nút giao với đường Trường Sa, hầm chui và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hè đường, chiếu sáng, chiếu sáng kiến trúc, cây xanh…

Tại lễ khởi công, Nguyên Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ban Quản lý dự án phát huy tối đa trách nhiệm, đồng thời đề nghị các nhà thầu nỗ lực rút ngắn thời gian thi công xuống còn 24 tháng.

Đồng thời nâng cao chất lượng, không đội vốn, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, không để tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, trên cơ sở ứng dụng các công nghệ, máy móc tiên tiến, hiện đại nhất.