Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Ngày mai (19/11), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life.

Đây là vụ án gây chú ý khi nhiều gương mặt nổi tiếng tham gia vào hoạt động quảng bá, livestream bán sản phẩm kẹo “bổ sung chất xơ” nhưng thực tế không đúng với công bố.

Các bị cáo gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công (thành viên HĐQT), Phạm Quang Linh ( Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại thời điểm khởi tố.

Hồ sơ thể hiện, tháng 7/2024, sau khi kết nối qua mạng xã hội, Lê Tuấn Linh, Hằng Du Mục, Quang Linh và trợ lý Trần Chí Tâm thống nhất thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream - bán hàng trực tuyến.

Nhóm đặt mục tiêu tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL để chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng, đồng thời mời thêm Lê Thành Công và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia.

Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau tăng lên 30% cổ phần. Ngoài việc góp vốn, cô còn đảm nhiệm vai trò gương mặt đại diện, xuất hiện xuyên suốt trong hoạt động truyền thông và các sự kiện ra mắt sản phẩm.

Nhóm cổ đông phân chia nhiệm vụ rõ ràng: Lê Tuấn Linh làm Giám đốc, phụ trách pháp lý và xây dựng kịch bản quảng bá; Lê Thành Công liên hệ với các nhà sản xuất; Hằng Du Mục, Quang Linh và Thùy Tiên đảm nhận quay video, livestream và quảng cáo sản phẩm.

Sau thảo luận, nhóm chọn sản xuất “kẹo rau củ” - dòng sản phẩm đánh vào tâm lý ưa chuộng thực phẩm lành mạnh. Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) để sản xuất sản phẩm mang tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục tại thời điểm khởi tố.

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng gia công với Asia Life, đồng thời lập hồ sơ công bố sản phẩm có tới 22 nguyên liệu, trong đó 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%. Sản phẩm được giới thiệu bằng khẩu hiệu “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

Tuy nhiên, cáo trạng cho thấy các bị cáo biết rõ Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP và không thể xác định nguồn gốc thực sự của thành phần sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm nội bộ còn cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ 0,935% - thấp hơn nhiều lần so với nội dung quảng bá.

Dù vậy, nhóm vẫn thống nhất dựng kịch bản truyền thông sai sự thật. Hàng loạt video, clip quảng cáo và livestream xuất hiện trên TikTok, Facebook với hình ảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” ở Đà Lạt, Đắk Lắk.

Các KOL mô tả kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tươi như cải bó xôi, chùm ngây, rau má, cần tây, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh… tạo niềm tin mạnh mẽ cho người tiêu dùng.

Từ 12/12/2024 - 16/1/2025, nhóm thực hiện 6 buổi livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Do tin tưởng thông tin quảng cáo, hơn 56.000 khách hàng đã mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera.

Sau khi nghi ngờ chất lượng thực tế, một số người tiêu dùng tự đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xác định hàm lượng chất xơ chỉ đạt 1,01g/100g - hoàn toàn không đúng với thông tin nhóm cổ đông công bố. Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mẫu “SuperGreens Gummies” được kết luận là hàng giả.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ: Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng giá trị hơn 5,6 tỷ đồng. Sau đó, nhóm của Hoa hậu Thùy Tiên bán ra hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, các bị cáo trong vụ án không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Ở chiều ngược lại, nhiều bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Quá trình điều tra, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự và từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Các bị cáo cũng đã tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã nộp 3,2 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng; Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng; Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên còn được đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự: "Người phạm tội có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác”.