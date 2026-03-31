Ngành học mới chỉ xuất hiện vài năm gần đây, 10 năm tới không lo thất nghiệp, lương nằm ở nhóm rất cao

Trong Thông tư ban hành năm 2022 về danh mục thống kê ngành đào tạo trong giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT đã cập nhật và bổ sung hàng loạt ngành học mới ở các trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, phản ánh rõ xu hướng phát triển của thị trường lao động trong thời đại số.

Ở bậc đại học, nhiều ngành “mới nổi” khi đó lần đầu được đưa vào danh mục chính thức như Công nghệ giáo dục, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Kinh tế số, Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật hàng hải, Trinh sát kỹ thuật, Kỹ thuật công an nhân dân… Đây đều là những lĩnh vực gắn chặt với nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trong số đó, Công nghệ tài chính (Fintech) là cái tên “tuy quen mà lạ” vào thời điểm mới xuất hiện nhưng nhanh chóng tạo nên làn sóng mạnh mẽ trên thị trường. Bản chất của Fintech là sự kết hợp giữa “finance” (tài chính) và “technology” (công nghệ), được ứng dụng rộng rãi trong các dịch vụ tài chính hiện đại. Những nền tảng quen thuộc như ví điện tử Zalopay, Momo, Airpay hay Moca chính là các sản phẩm tiêu biểu của lĩnh vực này, cho thấy mức độ phổ biến và ảnh hưởng ngày càng lớn của Fintech trong đời sống.

Việc lựa chọn ngành học vì thế không còn chỉ dừng lại ở đam mê, sở trường hay điều kiện cá nhân, mà còn cần đặt trong bối cảnh xu hướng phát triển của thị trường lao động. Những ngành mới như Fintech được đánh giá là có tiềm năng lớn, nhu cầu nhân lực cao và triển vọng ổn định trong ít nhất 10 năm tới, mở ra cơ hội để người trẻ định hình con đường sự nghiệp một cách rõ ràng và bền vững hơn.

Ngành Công nghệ tài chính là gì?

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Công nghệ tài chính (Fintech – Financial Technology) nổi lên như một lĩnh vực “giao thoa” giữa tài chính và công nghệ. Đây là ngành học tập trung vào việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), blockchain hay điện toán đám mây vào các hoạt động tài chính nhằm nâng cao hiệu quả, tốc độ và trải nghiệm người dùng.

Fintech không chỉ đơn thuần là cải tiến ngân hàng truyền thống mà còn tạo ra những mô hình hoàn toàn mới như ví điện tử, cho vay ngang hàng, đầu tư trực tuyến hay ngân hàng số. Chính sự đổi mới này đã khiến Fintech trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong nền kinh tế số hiện nay, đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa dịch vụ tài chính và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Ngành Công nghệ tài chính học gì?

Sinh viên theo học ngành Công nghệ tài chính sẽ được đào tạo kết hợp giữa kiến thức tài chính – ngân hàng và công nghệ thông tin. Chương trình học thường bắt đầu từ các nền tảng như tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, kế toán, quản trị rủi ro, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ như lập trình, phân tích dữ liệu, hệ thống thông tin và an ninh mạng.

Bên cạnh đó, người học còn được tiếp cận các nội dung chuyên sâu mang tính “đặc trưng Fintech” như blockchain, thanh toán điện tử, tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo trong tài chính hay phân tích dữ liệu tài chính.

Điểm đáng chú ý là ngành này không chỉ yêu cầu kiến thức lý thuyết mà còn đòi hỏi khả năng ứng dụng thực tế rất cao. Sinh viên thường xuyên phải làm việc với các công cụ như Python, SQL, hệ thống phân tích dữ liệu hoặc mô phỏng các sản phẩm tài chính số để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong thời đại số hóa.

Cơ hội việc làm và mức lương

Công nghệ tài chính hiện được đánh giá là một trong những ngành “khát” nhân lực nhất tại Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường Fintech tăng trưởng mạnh, Việt Nam dự kiến có hơn 200 công ty Fintech hoạt động vào năm 2025, trải rộng ở các lĩnh vực như thanh toán điện tử, cho vay trực tuyến, blockchain hay bảo hiểm số.

Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể đảm nhận nhiều vị trí như chuyên viên phân tích dữ liệu tài chính, kỹ sư phát triển ứng dụng Fintech, chuyên gia blockchain, chuyên viên quản lý rủi ro công nghệ hay chuyên gia an ninh mạng tài chính.

(Ảnh: HUB)

Ngành công nghệ tài chính (Fintech) tại Việt Nam có mức lương rất cao, thường từ 15–30 triệu đồng/tháng cho nhân sự trung cấp và hơn 50 triệu đồng/tháng cho quản lý cấp cao. Fresher có thể nhận 10–18 triệu đồng/tháng, trong khi lập trình viên Fintech (Fintech Developer) có thu nhập trung bình 22–40 triệu đồng/tháng

Không chỉ vậy, Fintech còn nằm trong nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng tuyển dụng nhanh nhất, với cơ hội thăng tiến rõ ràng nhờ nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp ngày càng mạnh mẽ.

Điểm chuẩn cao nhưng không quá khó

Năm 2025, ngành Công nghệ tài chính tiếp tục giữ sức hút lớn, kéo theo mức điểm chuẩn ở nhiều trường đại học dao động khá cao. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn ngành này đạt khoảng 26,29 điểm, thuộc nhóm cao trong khối ngành kinh tế. Tương tự, Đại học Hà Nội ghi nhận mức điểm lên tới 27,25 điểm, cho thấy mức cạnh tranh rất lớn ở các trường top đầu.

Ở nhóm trường có mức điểm khá, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có điểm chuẩn khoảng 26,08 điểm, trong khi Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) ở mức 25,75 điểm. Học viện Ngân hàng lấy khoảng 24,4 điểm, còn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) có điểm chuẩn 23,63 điểm.

Sinh viên Fintech tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. (Ảnh: HUB)

Ở nhóm điểm tầm trung, Đại học Ngân hàng TP.HCM có mức điểm khoảng 22,76 điểm, còn Đại học Công Thương TP.HCM khoảng 22,25 điểm. Trong khi đó, một số trường tư thục hoặc xét tuyển linh hoạt hơn như Đại học Hoa Sen có điểm khoảng 17 điểm và Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Quốc tế Hồng Bàng hay Đại học Gia Định dao động khoảng 15 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn ngành Công nghệ tài chính năm 2025 trải rộng từ khoảng 15 đến hơn 27 điểm, tùy theo trường và phương thức tuyển sinh. Điều này phản ánh rõ xu hướng là ở các trường top đầu, ngành Fintech có tính cạnh tranh rất cao, trong khi ở nhóm trường khác, mức điểm “dễ thở” hơn nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ triển vọng nghề nghiệp lớn.

Tổng hợp