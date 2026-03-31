Hơn 3.000 người đổ về hội chợ khoa học vừa xịn vừa ngầu của các bạn học sinh trường Ams!

Ngày 29/3 vừa qua, hơn 3.000 người trên khắp địa bàn TP. Hà Nội đã tham gia trải nghiệm hội chợ khoa học Science Fair 2026 do các bạn học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức.

Được biết, Science Fair là hội chợ khoa học phi lợi nhuận được tổ chức thường niên bởi Society of Open Science - CLB Khoa học lớn nhất trực thuộc nhà trường. Trải qua 8 mùa tổ chức thành công, sự kiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút hàng nghìn người yêu khoa học ở mọi lứa tuổi mỗi năm.

Năm 2026, hội chợ chính thức quay trở lại với mùa thứ 9 cùng chủ đề "Marivista" đầy mới lạ. Lấy cảm hứng từ những chuyến hải trình kỳ ảo và vương quốc đồ chơi sống động, Science Fair năm nay mang đến một không gian khám phá tri thức đầy màu sắc thông qua các thí nghiệm tương tác trực tiếp và 5 phân khu trải nghiệm độc đáo lấy hình ảnh từ các mùa lễ hội. Sự kiện đã thu hút hơn 3.000 khách tham gia.

Tiếp tục định hướng mở rộng quy mô, Science Fair 2026 được tổ chức tại trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội. Với hơn 30 thí nghiệm khoa học tương tác, 5 khu trải nghiệm trò chơi theo chủ đề cùng sự tham gia của hơn 150 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trong Ban Tổ chức, hội chợ trở thành điểm gặp gỡ của những bạn trẻ có chung niềm đam mê khoa học, đồng thời tạo cơ hội để các em học sinh giao lưu, trao đổi kiến thức.

Tên gọi "Marivista" là sự kết hợp giữa "Marine" (Đại dương) và "La vista" (Tầm nhìn), mang thông điệp về một tầm nhìn rộng mở hướng tới đại dương tri thức vô tận. Thông qua chủ đề này, hội chợ mong muốn dùng sự tò mò và niềm yêu thích khám phá khoa học làm "chìa khóa" giúp mỗi khách tham gia tự tin bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc, từ đó khơi dậy sức sáng tạo và trí tưởng tượng bên trong mỗi người.

Những thí nghiệm hóa học, vật lý đẹp mắt được chuẩn bị cẩn thận, công phu bởi các bạn học sinh

Chị Lan Phương, một phụ huynh có mặt tại sự kiện, cho biết: "Mình và gia đình đã tham gia ba mùa hội chợ của các con từ năm 2024, và mỗi năm các con lại đem đến những thí nghiệm và hoạt động trải nghiệm hoàn toàn mới. Mình rất ấn tượng với cách các con bài trí sự kiện, vô cùng đẹp mắt và chỉn chu. Hội chợ có cả các khu trò chơi vui nhộn, rất phù hợp để cả gia đình cùng nhau trải nghiệm vào dịp cuối tuần".

Khách tham gia đủ mọi lứa tuổi hào hứng trải nghiệm những hoạt động sáng tạo tại hội chợ

Bạn Đoàn Trần Gia Minh (lớp 11 Hóa 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) - Đồng Trưởng ban tổ chức chia sẻ: "Science Fair 2026 là cơ hội để chúng mình giới thiệu một cách tiếp cận khoa học gần gũi thông qua các thí nghiệm tương tác, trò chơi và mô hình tư duy sáng tạo. Hội chợ năm nay là lần thứ 2 chúng mình mở rộng quy mô sự kiện ra các địa điểm tổ chức bên ngoài trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây sẽ là nền tảng để chúng mình xây dựng những mùa hội chợ có quy mô tổ chức lớn hơn nữa trong tương lai và đem khoa học đến với cộng đồng một cách đúng nghĩa".

Bằng niềm đam mê và sự chỉn chu, các Amser đã mang đến một ngày hội khoa học chuyên nghiệp, giàu ý nghĩa. Thành công của Science Fair 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là tiền đề để sự kiện không ngừng đổi mới, lan tỏa mạnh mẽ niềm yêu thích khoa học tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay.

Ảnh: BTC