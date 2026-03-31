Huỳnh Hiểu Minh thi trượt đầu vào tiến sĩ, ở tuổi 48 vẫn quyết thành người có học vấn cao nhất gia đình

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh vừa gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện marathon ở Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 26/3. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, anh thẳng thắn chia sẻ việc đã không đỗ kỳ thi đầu vào tiến sĩ năm ngoái, song vẫn giữ quyết tâm theo đuổi mục tiêu học thuật của mình.

Cụ thể, vào tháng 5/2025, tên của Huỳnh Hiểu Minh từng xuất hiện trong danh sách thí sinh vào vòng phỏng vấn kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Hý kịch Thượng Hải, với định hướng nghiên cứu “quản lý nghệ thuật/kế hoạch kịch”. Tuy nhiên, đến tháng 6/2025, kết quả cho thấy anh không trúng tuyển. Trước thông tin này, nam diễn viên phản hồi khá nhẹ nhàng: “Không sao cả, không trúng tuyển, tôi vẫn có thể thử lại”.

Khi được hỏi về kế hoạch tiếp tục thi tiến sĩ, Huỳnh Hiểu Minh cho biết đây là lựa chọn cá nhân mà anh nghiêm túc theo đuổi. “Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể thành công, vì trong gia đình tôi chưa có ai là tiến sĩ, tôi muốn trở thành người đầu tiên”, anh chia sẻ.

Lý do giản dị này khiến không ít người bất ngờ, bởi thay vì những tuyên bố mang tính “lý tưởng lớn”, anh chỉ nói về một mong muốn rất cá nhân, thậm chí mang màu sắc “vinh dự gia đình”. Tuy vậy, chính sự mộc mạc ấy lại khiến nhiều khán giả cảm thấy gần gũi và dễ đồng cảm.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, nam diễn viên từng nhấn mạnh động lực học tiến sĩ cũng xuất phát từ “khao khát tích lũy tri thức”. Anh chia sẻ: “Quá trình học tập khiến tôi cảm thấy đầy đủ và vui vẻ, hy vọng có thể khiến cuộc đời mình phong phú hơn”.

Không chỉ nói về chuyện học, Huỳnh Hiểu Minh cũng đề cập đến công việc hiện tại. Anh cho biết từ đầu năm đến nay chưa nhận dự án phim nào, không phải vì thiếu lời mời mà do chưa tìm được kịch bản phù hợp.

“Lúc hơn 20 tuổi luôn cảm thấy không thể dừng lại, phải luôn bận rộn, nhưng đến tuổi này, tôi muốn tận hưởng trạng thái hiện tại hơn”, anh nói. Việc tạm ngưng đóng phim cũng là cách để anh dành thời gian theo đuổi việc học và cân bằng cuộc sống.

Huỳnh Hiểu Minh sinh ngày 13/11/1977 tại Thanh Đảo, Sơn Đông (Trung Quốc) là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ, từng tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2000. Anh thuộc lứa diễn viên tài năng của màn ảnh xứ tỷ dân cùng Triệu Vy, Trần Khôn, Châu Tấn…

Trong sự nghiệp của mình, anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Đại Hán Thiên Tử, Thần Điêu Đại Hiệp hay Tân Bến Thượng Hải, Huỳnh Hiểu Minh từng được mệnh danh là “đệ nhất tiểu sinh” nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất đa dạng.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên được cho là đã tích lũy khối tài sản lên tới khoảng 10 tỷ NDT (tương đương khoảng 35.000 tỷ đồng). Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh cũng không ít lần vướng vào những ồn ào đời tư. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh cho thấy một hình ảnh khác khi anh đi chậm lại, cân bằng hơn và kiên trì theo đuổi những mục tiêu cá nhân, trong đó có giấc mơ trở thành tiến sĩ đầu tiên trong gia đình.

Theo China Times