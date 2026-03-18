"Ngân hàng lớn liên tục bảo trì, tôi hối hận vì chỉ dùng một tài khoản"

Trong nhiều năm trở lại đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngân hàng số, trải nghiệm tài chính cá nhân của người dùng đã thay đổi gần như hoàn toàn. Những giao dịch từng gắn với quầy giao dịch, giấy tờ và thời gian chờ đợi nay được rút gọn lại trong vài thao tác trên điện thoại. Việc chuyển tiền, thanh toán hóa đơn hay theo dõi biến động số dư trở nên nhanh chóng đến mức người ta dần mặc định rằng mọi thứ sẽ luôn sẵn sàng, mọi lúc, mọi nơi.

Chính sự "luôn sẵn sàng" đó, theo thời gian, lại tạo ra một dạng phụ thuộc mà nhiều người không nhận ra.

Chị N.T.H., một nhân viên văn phòng sống tại Hà Nội, cho biết bản thân đã sử dụng dịch vụ của một ngân hàng lớn trong nhiều năm và gần như không dùng thêm tài khoản ở tổ chức tín dụng nào khác. Những tài khoản ngân hàng khác thường không có sẵn tiền, và chị chỉ gửi tiết kiệm. Gần như mọi khoản chi tiêu cá nhân, thanh toán hóa đơn, cũng như giao dịch công việc đều được thực hiện thông qua một ứng dụng duy nhất. "Tôi quen với việc chỉ cần mở điện thoại là xử lý xong mọi thứ, nên cũng không nghĩ đến việc phải có thêm phương án dự phòng", chị nói.

Tình huống phát sinh vào một buổi trưa, khi chị cần chuyển một khoản tiền cho bạn để hoàn tất một công việc đã đến hạn. Các thao tác ban đầu diễn ra bình thường, từ đăng nhập cho đến nhập thông tin người nhận. Tuy nhiên, ở bước xác nhận giao dịch, ứng dụng bắt đầu phản hồi chậm, sau đó không thể hoàn tất lệnh chuyển tiền.

Sau vài lần thử lại không thành công, hệ thống hiển thị thông báo đang trong quá trình bảo trì và khuyến nghị người dùng thực hiện giao dịch vào thời điểm khác.

Trước đó, khách hàng đã được thông báo về lịch bảo trì, song điều đáng nói là thời gian gián đoạn giao dịch thực tế đã vượt quá kế hoạch ban đầu, khiến toàn bộ kế hoạch xử lý công việc bị đảo lộn. "Ban đầu tôi nghĩ chỉ là lỗi mạng hoặc trục trặc nhỏ, nhưng càng thử lại càng không được. Trong khi bên nhận thì liên tục hỏi đã chuyển tiền chưa", chị H. chia sẻ.

Cũng trưa hôm đó, chị P.B.M (Hà Nội) ghé vào một tiệm làm tóc để gội đầu. Dịch vụ hoàn tất nhanh chóng, không có gì bất thường. Tuy nhiên, khi đến khâu thanh toán, sự cố bắt đầu xảy ra. Chị mở ứng dụng ngân hàng như thường lệ để chuyển khoản nhưng hệ thống phản hồi chậm, sau đó không xử lý được lệnh thanh toán. Thử lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, tình trạng vẫn không thay đổi.

"Tôi khá lúng túng vì lúc đó không mang tiền mặt, mà tiệm thì chỉ nhận chuyển khoản. Đứng ở quầy thanh toán mà không biết xử lý thế nào", chị M. kể lại. Trong không gian không quá đông khách nhưng đủ để tạo cảm giác ngại ngùng, việc một giao dịch đơn giản không thể hoàn tất khiến chị rơi vào tình huống khó xử.

Có thể nói, khi ngân hàng số trở thành kênh giao dịch chính, thậm chí là duy nhất đối với nhiều người, thì bất kỳ sự gián đoạn nào, dù ngắn, cũng có thể gây ra ảnh hưởng đáng kể. Không chỉ dừng lại ở sự bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày, những gián đoạn này còn có thể tác động trực tiếp đến công việc, các cam kết tài chính và uy tín cá nhân.

Thực tế, việc bảo trì và nâng cấp là điều khó tránh khỏi, đặc biệt trong bối cảnh các tổ chức tài chính liên tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ để đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra nằm ở cách thức tổ chức và truyền đạt thông tin đến người dùng. Khi các thông báo chỉ xuất hiện tại thời điểm giao dịch bị gián đoạn, thay vì được cung cấp trước, người dùng gần như không có cơ hội chuẩn bị.

Ở góc độ cá nhân, những sự cố trên một lời nhắc rõ ràng về rủi ro khi dồn toàn bộ hoạt động tài chính vào một tài khoản duy nhất. Sự tiện lợi trong điều kiện bình thường có thể nhanh chóng biến mất khi hệ thống gặp trục trặc, mất kết nối hoặc đơn giản là thiết bị không sẵn sàng. Sau trải nghiệm đó, nhiều người dùng cũng dần thay đổi thói quen, từ việc duy trì thêm tài khoản, sử dụng nhiều phương thức thanh toán cho đến mang theo một khoản tiền mặt dự phòng. Việc đa dạng hóa không chỉ giúp tránh những tình huống bị động mà còn tạo cảm giác an tâm hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Ngân hàng số mang lại sự tiện lợi chưa từng có, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tính ổn định và trải nghiệm liên tục. Và trong bối cảnh đó, sự chủ động của cả tổ chức cung cấp dịch vụ lẫn người sử dụng sẽ là yếu tố quyết định để giảm thiểu những điểm nghẽn không đáng có.