Sáng 18-3, Công ty SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu bán vàng miếng SJC 183 triệu đồng/lượng

Sáng 18-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều thương hiệu khác như Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC khoảng 180 - 183 triệu đồng/lượng (mua – bán), không thay đổi so với cuối ngày 17-3.

Giá vàng nhẫn trơn của các thương hiệu cũng ổn định, nhưng có sự khác biệt.

Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn trơn mua vào 179,7 triệu đồng/lượng, bán ra 182,7 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng thu hẹp cách biệt giá mua bán vàng nhẫn trơn xuống còn 181 triệu đồng/lượng và 183 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá bán tại các thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải.

Giá vàng nhẫn trơn thấp nhất trong các thương hiệu được ghi nhận tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ), chỉ 173,3 triệu đồng/lượng mua vào - 176,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước ổn định vẫn bỏ xa giá thế giới

Giá vàng trong nước ổn định khi giá thế giới tiếp tục giằng co quanh mốc 5.000 USD/ounce. Trong phiên đêm hôm qua, rạng sáng nay, có thời điểm giá vàng rớt sâu về 4.975 USD/ounce nhưng lực mua vào giúp kim loại quý đi lên trở lại. Đồng USD và giá dầu thô hạ nhiệt nhưng không đủ tạo lực đẩy hỗ trợ kim loại quý tăng mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco mới đây, ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng giá vàng, bạc sẽ đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán là giảm điểm trong ngắn hạn. Sức ép lên vàng trong ngắn hạn không chỉ là chiến sự ở Trung Đông thúc đẩy đồng USD mạnh lên, mà còn là lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng – gây áp lực giảm giá vàng.

"Khi nào lãi suất còn tiếp tục tăng, giá dầu và năng lượng đang tăng, các kim loại quý cũng sẽ giảm theo. Giá vàng có thể giảm về mức 4.200 USD/ounce" – chuyên gia này nói.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng UBS của Thụy Sĩ lại lạc quan với triển vọng của vàng, khi mới đây tiếp tục dự báo giá vàng có thể tăng thêm 20% hoặc hơn nữa trong năm 2026.

UBS vẫn giữ quan điểm rằng giá vàng sẽ tăng lên mức 5.900 - 6.200 USD/ounce trong năm nay. Bởi vàng là một công cụ phòng ngừa rủi ro rộng hơn đối với các cuộc xung đột. Vàng chủ yếu giúp bảo vệ chống lại các rủi ro tiền tệ như mất giá tiền tệ, thâm hụt ngân sách gia tăng và suy thoái kinh tế, những hậu quả có thể xảy ra do các cuộc xung đột địa chính trị.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 158,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 24 triệu đồng/lượng.